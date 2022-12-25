Программа лояльности «Бетсити» — кэшбек до 25%

Партнерский проект
Букмекерская контора «Бетсити» приглашает клиентов присоединиться к программе лояльности и заработать специальный статус и кэшбек. В новом году можно вернуть до 25% от суммы проигрыша за месяц!
Предложение доступно для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для получения статуса необходимо заключать пари с коэффициентом от 1,20. При этом не учитываются ставки через фрибеты и бонусы, а также те, что были рассчитаны через возврат, выкуп или отмену.
Оборот по квалификационным пари и определяет статус, который обновляется ежемесячно. Кэшбек зависит от суммы проигрыша за расчетный период и активируется, если она превышает 10 тысяч рублей.
Доступны следующие уровня статуса и кэшбека:
|Сумма пари (в рублях)
|Кэшбек
|Bronze
|От 100 000
|3%
|Silver
|От 300 000
|5%
|Silver+
|От 700 000
|7%
|Gold
|От 1 000 000
|10%
|Gold+
|От 3 000 000
|13%
|Platinum
|От 5 000 000
|15%
|Platinum+
|От 10 000 000
|20%
|Diamond
|От 15 000 000
|22%
|Diamond+
|От 30 000 000
|25%
Максимального уровня кэшбека можно добиться уже в первый месяц использования программы лояльности. Кэшбек начисляется на бонусный счет фрибетами, которые действуют 30 дней. Использовать их можно только для ставок с коэффициентом не выше 3,00.
Полные условия программы лояльности представлены на официальном сайте букмекера.
+ Предложение доступно для всех клиентов конторы
+ Отсутствуют ограничения по максимальному размеру бонусного фрибета
+ Программу лояльности можно полноценно использовать как на официальном сайте, так и в мобильном приложении
- Для получения кэшбека нужно за месяц уйти в проигрыш минимум на 10 тысяч рублей
Масштабная программа лояльности от «Бетсити» рассчитана на постоянных клиентов. Чем больше ставок, тем больше потенциальный кэшбек-бонус, если вы уйдете в заметный минус.
Партнерский проект