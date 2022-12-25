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25 декабря 14:08ГлавнаяБонусы
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Программа лояльности «Бетсити» — кэшбек до 25%

Кэшбек ощутимо вырос
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Бетсити» приглашает клиентов присоединиться к программе лояльности и заработать специальный статус и кэшбек. В новом году можно вернуть до 25% от суммы проигрыша за месяц!

Как принять участие?

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Предложение доступно для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для получения статуса необходимо заключать пари с коэффициентом от 1,20. При этом не учитываются ставки через фрибеты и бонусы, а также те, что были рассчитаны через возврат, выкуп или отмену.

Оборот по квалификационным пари и определяет статус, который обновляется ежемесячно. Кэшбек зависит от суммы проигрыша за расчетный период и активируется, если она превышает 10 тысяч рублей.

Доступны следующие уровня статуса и кэшбека:

 Сумма пари (в рублях)Кэшбек
BronzeОт 100 0003%
SilverОт 300 0005%
Silver+От 700 0007%
GoldОт 1 000 00010%
Gold+От 3 000 00013%
PlatinumОт 5 000 00015%
Platinum+От 10 000 00020%
DiamondОт 15 000 00022%
Diamond+От 30 000 00025%

Максимального уровня кэшбека можно добиться уже в первый месяц использования программы лояльности. Кэшбек начисляется на бонусный счет фрибетами, которые действуют 30 дней. Использовать их можно только для ставок с коэффициентом не выше 3,00.

Полные условия программы лояльности представлены на официальном сайте букмекера.

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Плюсы и минусы

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+ Предложение доступно для всех клиентов конторы

+ Отсутствуют ограничения по максимальному размеру бонусного фрибета

+ Программу лояльности можно полноценно использовать как на официальном сайте, так и в мобильном приложении

- Для получения кэшбека нужно за месяц уйти в проигрыш минимум на 10 тысяч рублей

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Заключение

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Масштабная программа лояльности от «Бетсити» рассчитана на постоянных клиентов. Чем больше ставок, тем больше потенциальный кэшбек-бонус, если вы уйдете в заметный минус.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров