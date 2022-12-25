Программа лояльности «Бетсити» — кэшбек до 25%

Предложение доступно для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для получения статуса необходимо заключать пари с коэффициентом от 1,20. При этом не учитываются ставки через фрибеты и бонусы, а также те, что были рассчитаны через возврат, выкуп или отмену.

Оборот по квалификационным пари и определяет статус, который обновляется ежемесячно. Кэшбек зависит от суммы проигрыша за расчетный период и активируется, если она превышает 10 тысяч рублей.

Доступны следующие уровня статуса и кэшбека:

Сумма пари (в рублях) Кэшбек Bronze От 100 000 3% Silver От 300 000 5% Silver+ От 700 000 7% Gold От 1 000 000 10% Gold+ От 3 000 000 13% Platinum От 5 000 000 15% Platinum+ От 10 000 000 20% Diamond От 15 000 000 22% Diamond+ От 30 000 000 25%

Максимального уровня кэшбека можно добиться уже в первый месяц использования программы лояльности. Кэшбек начисляется на бонусный счет фрибетами, которые действуют 30 дней. Использовать их можно только для ставок с коэффициентом не выше 3,00.

Полные условия программы лояльности представлены на официальном сайте букмекера.

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