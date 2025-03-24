Крылья Советов - Локомотив, 28 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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22-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 28 марта. В гости к «Крыльям Советов» едет «Локомотив». Рассказываем о котировках букмекеров и самых интересных вариантах для пари на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Крылья Советов» (Самара)
28.03.2025, Пт
18:30 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 3.45
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|29
|36
|63
|113-177
|«Локомотив»
|63
|36
|29
|177-113
Последние пять игр «Крыльев Советов» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Динамо» Махачкала
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2025
|«Крылья Советов»
0:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
После 21-го тура «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице. «Локо» идет четвертым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
Только две команды в 2025 году еще не познали радости победы - это «Факел» и «Крылья Советов». Самарцы многообещающе начали весеннюю стадию сезона, добыв ничью в Краснодаре, но затем перечеркнули весь позитив двумя подряд сухими поражениями. От соседского «Акрона» команда Осинькина получила два безответных мяча, от махачкалинского «Динамо» - вдвое больше. Такими темпами волжане не то что в топ-8 рискуют не попасть (а именно такую цель перед ними поставил новый губернатор области), но и в зону вылета могут рухнуть.
«Локо», наоборот, после рестарта сезона еще не проигрывал: дважды сыграл вничью, а после с одинаковым счетом 2:1 обыграл динамовцев Махачкалы (в Кубке) и Москвы (в чемпионате). Отдельно обратим внимание, что в последних пяти матчах «железнодорожников», включая товарищеский, забивали обе стороны. PARI дает на ОЗ вполне рабочий коэффициент 1.65.
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В прямом эфире встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Гапонов (дисквалификация), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Локомотив»: Баринов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|23. Бейл
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|4. Солдатенков
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рахманович
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Сергеев
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Вероятность победы хозяев аналитики оценили коэффициентом 3.45, а гостей - 2.03. Выше всего котируется ничья - за 3.65.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1.
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Вероятность печального для Самары сценария эксперты PARI оценили коэффициентом 9.00. По расчетам аналитиков, у четырех клубов шансы уцелеть в РПЛ ниже.
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