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24 марта 8:29ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Локомотив, 28 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Пора бы волжанам забить
Валентин Васильев

22-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 28 марта. В гости к «Крыльям Советов» едет «Локомотив». Рассказываем о котировках букмекеров и самых интересных вариантах для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

28.03.2025, Пт

18:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.45

Х - 3.65

П2 - 2.03

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 293663113-177
«Локомотив» 633629177-113

Последние пять игр «Крыльев Советов» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Динамо» Махачкала 

4:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

09.03.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар» 

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

22.02.2025«Крылья Советов» 

0:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После 21-го тура «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице. «Локо» идет четвертым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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Только две команды в 2025 году еще не познали радости победы - это «Факел» и «Крылья Советов». Самарцы многообещающе начали весеннюю стадию сезона, добыв ничью в Краснодаре, но затем перечеркнули весь позитив двумя подряд сухими поражениями. От соседского «Акрона» команда Осинькина получила два безответных мяча, от махачкалинского «Динамо» - вдвое больше. Такими темпами волжане не то что в топ-8 рискуют не попасть (а именно такую цель перед ними поставил новый губернатор области), но и в зону вылета могут рухнуть.

«Локо», наоборот, после рестарта сезона еще не проигрывал: дважды сыграл вничью, а после с одинаковым счетом 2:1 обыграл динамовцев Махачкалы (в Кубке) и Москвы (в чемпионате). Отдельно обратим внимание, что в последних пяти матчах «железнодорожников», включая товарищеский, забивали обе стороны. PARI дает на ОЗ вполне рабочий коэффициент 1.65.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Гапонов (дисквалификация), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Локомотив»: Баринов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»:

Позиция«Крылья Советов»«Локомотив»Позиция
Вратарь30. Песьяков22. ЛантратовВратарь
Защитник23. Бейл77. СамошниковЗащитник
Защитник24. Евгеньев5. НьямсиЗащитник
Защитник4. Солдатенков23. МонтесЗащитник
Защитник3. Гальдамес24. НенаховЗащитник
Полузащитник22. Костанца94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник28. Дмитриев83. БатраковПолузащитник
Полузащитник20. Рахманович9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник26. Зиньковский71. ТикнизянПолузащитник
Нападающий13. Сергеев10. ВоробьевНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча.  Вероятность победы хозяев аналитики оценили коэффициентом 3.45, а гостей - 2.03. Выше всего котируется ничья - за 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Зарегистрированным пользователям Winline доступны трансляции РПЛ без оплаты.

Вылетят ли «Крылья Советов» из РПЛ?

Вероятность печального для Самары сценария эксперты PARI оценили коэффициентом 9.00. По расчетам аналитиков, у четырех клубов шансы уцелеть в РПЛ ниже. 

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