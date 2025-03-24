Крылья Советов - Локомотив, 28 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Только две команды в 2025 году еще не познали радости победы - это «Факел» и «Крылья Советов». Самарцы многообещающе начали весеннюю стадию сезона, добыв ничью в Краснодаре, но затем перечеркнули весь позитив двумя подряд сухими поражениями. От соседского «Акрона» команда Осинькина получила два безответных мяча, от махачкалинского «Динамо» - вдвое больше. Такими темпами волжане не то что в топ-8 рискуют не попасть (а именно такую цель перед ними поставил новый губернатор области), но и в зону вылета могут рухнуть.

«Локо», наоборот, после рестарта сезона еще не проигрывал: дважды сыграл вничью, а после с одинаковым счетом 2:1 обыграл динамовцев Махачкалы (в Кубке) и Москвы (в чемпионате). Отдельно обратим внимание, что в последних пяти матчах «железнодорожников», включая товарищеский, забивали обе стороны. PARI дает на ОЗ вполне рабочий коэффициент 1.65.