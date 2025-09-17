Ведомости
Крылья Советов - Краснодар, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В этом сезоне самарцы уже побеждали чемпиона, но домашнее поражение они еще долго не забудут
Валентин Васильев

В среду, 17 сентября, в FONBET Кубке России по футболу пройдут три матча верхней половины турнирной сетки. Действующий чемпион страны, «Краснодар», выступит в Самаре. Прикинем шансы «Крыльев Советов» на вторую победу над «быками» в сезоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

17.09.2025, Ср

18:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 4.90

Х - 3.90

П2 - 1.68

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 4-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»9111133-43
«Краснодар»1111943-33

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар»

Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За первый круг групповой стадии «Краснодар» с «Крыльями» собрали по шесть очков.

КомандыИВНПМО
1. Крылья Советов31203-26
2. Краснодар32019-46
3. Динамо Москва31113-64
4. Сочи30125-82

Прогноз на матч

«Крылья Советов» только раз откровенно провалились при Магомеде Адиеве. Но случилось это именно в Самаре и как раз против «Краснодара». Чемпион страны очень жестоко отомстил волжанам за кубковое поражение на своей арене. Дома «Крылья» получили от фаворита шесть безответных мячей. 

Естественно, воспоминания об этом разгроме будут довлеть над хозяевами поля. Такие потрясения бесследно не проходят. Полагаем второй раз за сезон южане осечки с этим соперником не допустят. Мурад Мусаев наверняка освежит состав игроками из ближайшего резерва, и они добудут клубу третью победу в турнире. Все-таки класс исполнителей у гостей объективно выше.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Бесплатная видеотрансляция встречи будет доступна на ресурсах «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Раков (травма)

«Краснодар»:  Кобнан, Фуртадо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»:

Позиция«Крылья Советов»«Краснодар»
Вратарь80. Кокарев16. Корякин
Защитник70. Лепский20. Гонсалес
Защитник24. Евгеньев5. Жубал
Защитник23. Чернов17. Пальцев
Полузащитник25. Печенин20. Гонсалес
Полузащитник8. Витюгов6. Ленини
Полузащитник 14. Баньяц53. Черников
Полузащитник19. Олейников8. Козлов
Полузащитник9. Сутормин11. Батчи
Полузащитник11. Рахманович7. Са
Нападающий38. Гайч9. Кордоба
Главный тренерМагомед АдиевМурад Мусаев

Коэффициенты букмекеров

Аналитики  FONBET  считают «Краснодар» фаворитом встречи. Поставить на победу чемпиона в прематче предлагается по коэффициенту 1.68. Ничья идет в линии за 3.90, а победа самарцев - за 4.90. Предложения на итоговую победу (с учетом послематчевой серии) таковы: «Крылья Советов» - 2.85, «Краснодар» - 1.37.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

Аналитики считают наиболее вероятным счетом 0:1. Этот вариант котируется за 7.50.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

«Матч ТВ» покажет игру на своих ресурсах бесплатно.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов». Диапазон цен достаточно широк - от 400 до 5 000 рублей. 

