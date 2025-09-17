Крылья Советов - Краснодар, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В среду, 17 сентября, в FONBET Кубке России по футболу пройдут три матча верхней половины турнирной сетки. Действующий чемпион страны, «Краснодар», выступит в Самаре. Прикинем шансы «Крыльев Советов» на вторую победу над «быками» в сезоне.

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 4-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не определены