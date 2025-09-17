Крылья Советов - Краснодар, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 17 сентября, в FONBET Кубке России по футболу пройдут три матча верхней половины турнирной сетки. Действующий чемпион страны, «Краснодар», выступит в Самаре. Прикинем шансы «Крыльев Советов» на вторую победу над «быками» в сезоне.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 4-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|9
|11
|11
|33-43
|«Краснодар»
|11
|11
|9
|43-33
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
За первый круг групповой стадии «Краснодар» с «Крыльями» собрали по шесть очков.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Крылья Советов
|3
|1
|2
|0
|3-2
|6
|2. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|3. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|4. Сочи
|3
|0
|1
|2
|5-8
|2
«Крылья Советов» только раз откровенно провалились при Магомеде Адиеве. Но случилось это именно в Самаре и как раз против «Краснодара». Чемпион страны очень жестоко отомстил волжанам за кубковое поражение на своей арене. Дома «Крылья» получили от фаворита шесть безответных мячей.
Естественно, воспоминания об этом разгроме будут довлеть над хозяевами поля. Такие потрясения бесследно не проходят. Полагаем второй раз за сезон южане осечки с этим соперником не допустят. Мурад Мусаев наверняка освежит состав игроками из ближайшего резерва, и они добудут клубу третью победу в турнире. Все-таки класс исполнителей у гостей объективно выше.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Бесплатная видеотрансляция встречи будет доступна на ресурсах «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Крылья Советов»: Раков (травма)
«Краснодар»: Кобнан, Фуртадо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Краснодар»
|Вратарь
|80. Кокарев
|16. Корякин
|Защитник
|70. Лепский
|20. Гонсалес
|Защитник
|24. Евгеньев
|5. Жубал
|Защитник
|23. Чернов
|17. Пальцев
|Полузащитник
|25. Печенин
|20. Гонсалес
|Полузащитник
|8. Витюгов
|6. Ленини
|Полузащитник
|14. Баньяц
|53. Черников
|Полузащитник
|19. Олейников
|8. Козлов
|Полузащитник
|9. Сутормин
|11. Батчи
|Полузащитник
|11. Рахманович
|7. Са
|Нападающий
|38. Гайч
|9. Кордоба
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Мурад Мусаев
Аналитики FONBET считают «Краснодар» фаворитом встречи. Поставить на победу чемпиона в прематче предлагается по коэффициенту 1.68. Ничья идет в линии за 3.90, а победа самарцев - за 4.90. Предложения на итоговую победу (с учетом послематчевой серии) таковы: «Крылья Советов» - 2.85, «Краснодар» - 1.37.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Аналитики считают наиболее вероятным счетом 0:1. Этот вариант котируется за 7.50.
«Матч ТВ» покажет игру на своих ресурсах бесплатно.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов». Диапазон цен достаточно широк - от 400 до 5 000 рублей.