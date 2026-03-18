Крылья Советов - Локомотив, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг в Самаре определится заключительный участник второго полуфинального этапа Пути регионов в Кубке России по футболу. На поле «Солидарность Арены» встретятся «Крылья Советов» и «Локомотив». Рассмотрим предстоящий матч в контексте перспективных опций для прогноза.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала, первый этап
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|30
|37
|63
|120-180
|«Локомотив»
|63
|37
|30
|180-120
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|05.03.2026
|«Арсенал»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
1/2 финала (Путь РПЛ)
Первые матчи
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх
19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»
В результатах «Крыльев Советов» в этом сезоне прослеживается интересная закономерность: в гостях они крупно уступают (0:4 от московского «Динамо», 0:3 от «Пари НН»), тогда как дома неизменно побеждают со счетом 2:0 («Оренбург», «Динамо» Махачкала). Если следовать этой тенденции, «Локомотив» не ждет ничего хорошего в Самаре. Однако как раз в четверг тренд может и сломаться.
После провала в Казани (0:3) «железнодорожники» срочно нуждаются в порции позитивных эмоций. И в долгосрочной перспективе Кубок в их планах, безусловно, присутствует. Манкировать им Михаил Галактионов не станет. В стратегическом отношении для гостей этот турнир важнее, чем для хозяев, у которых цель №1 - сохранение места в РПЛ.
Но, учитывая, что «Крылья» играют дома, при поддержке своих трибун, обмен голами в Самаре выглядит как вполне вероятный сценарий.
PARI дает на этот исход коэффициент 1.75.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Сутормин, Раков (оба - травмы)
«Локомотив»: Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|24. Евгеньев
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|15. Рассказов
|2. Рамирес
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|90. Годяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ахметов
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Шуманский
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Чинеду
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев в основные 90 минут высоким коэффициентом 4.60, а гостей - 1.90. На ничью можно поставить с котировкой 3.10.
Бесплатно игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте самарского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.
Победитель матча «Крылья Советов» — «Локомотив» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретится с командой, которая проиграет в полуфинале Пути РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром».
