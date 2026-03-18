Крылья Советов - Локомотив, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

В результатах «Крыльев Советов» в этом сезоне прослеживается интересная закономерность: в гостях они крупно уступают (0:4 от московского «Динамо», 0:3 от «Пари НН»), тогда как дома неизменно побеждают со счетом 2:0 («Оренбург», «Динамо» Махачкала). Если следовать этой тенденции, «Локомотив» не ждет ничего хорошего в Самаре. Однако как раз в четверг тренд может и сломаться.

После провала в Казани (0:3) «железнодорожники» срочно нуждаются в порции позитивных эмоций. И в долгосрочной перспективе Кубок в их планах, безусловно, присутствует. Манкировать им Михаил Галактионов не станет. В стратегическом отношении для гостей этот турнир важнее, чем для хозяев, у которых цель №1 - сохранение места в РПЛ.

Но, учитывая, что «Крылья» играют дома, при поддержке своих трибун, обмен голами в Самаре выглядит как вполне вероятный сценарий.

