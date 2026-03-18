Крылья Советов - Локомотив, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Москвичам Кубок нужнее?
Валентин Васильев

В четверг в Самаре определится заключительный участник второго полуфинального этапа Пути регионов в Кубке России по футболу. На поле «Солидарность Арены» встретятся  «Крылья Советов» и «Локомотив». Рассмотрим предстоящий матч в контексте перспективных опций для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

19.03.2026, Чт

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва) 

П1 - 4.60

Х - 3.10

П2 - 1.90

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала, первый этап

Стадион: «Солидарность Самара Арена»  (Самара, Россия)

Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж, Россия)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»303763120-180
«Локомотив»633730180-120

Последние пять матчей  «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

05.03.2026«Арсенал»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

Календарь и результаты матчей

1/2 финала (Путь РПЛ)

Первые матчи

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2

Ответные матчи 

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)

18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх

19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

Прогноз на матч

В результатах «Крыльев Советов» в этом сезоне прослеживается интересная закономерность: в гостях они крупно уступают (0:4 от московского «Динамо», 0:3 от «Пари НН»), тогда как дома неизменно побеждают со счетом 2:0 («Оренбург», «Динамо» Махачкала). Если следовать этой тенденции, «Локомотив» не ждет ничего хорошего в Самаре. Однако как раз в четверг тренд может и сломаться.

После провала в Казани (0:3) «железнодорожники» срочно нуждаются в порции позитивных эмоций. И в долгосрочной перспективе Кубок в их планах, безусловно, присутствует. Манкировать им Михаил Галактионов не станет. В стратегическом отношении для гостей этот турнир важнее, чем для хозяев, у которых цель №1 - сохранение места в РПЛ.

Но, учитывая, что «Крылья» играют дома, при поддержке своих трибун, обмен голами в Самаре выглядит как вполне вероятный сценарий. 

PARI дает на этот исход коэффициент 1.75.

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Сутормин,  Раков  (оба - травмы)

«Локомотив»: Пиняев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»:

Позиция«Крылья Советов»«Локомотив»Позиция
Вратарь30. Песьяков22. ЛантратовВратарь
Защитник24. Евгеньев45. СильяновЗащитник
Защитник23. Чернов5. НьямсиЗащитник
Защитник47. Божин23. МонтесЗащитник
Защитник15. Рассказов2. РамиресЗащитник
Защитник3. Гальдамес25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин94. ТимофеевПолузащитник 
Полузащитник2. Печенин90. ГодяевПолузащитник
Полузащитник77. Ахметов14. СалтыковПолузащитник
Полузащитник70. Шуманский7. БакаевПолузащитник
Нападающий99. Чинеду27. КомличенкоНападающий
Главный тренерМагомед АдиевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев в основные 90 минут высоким коэффициентом 4.60, а гостей - 1.90. На ничью можно поставить с котировкой 3.10.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте самарского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

С кем сыграет победитель матча «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Победитель матча «Крылья Советов» — «Локомотив» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретится с командой, которая проиграет в полуфинале Пути РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром».

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
