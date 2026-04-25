Крылья Советов – Локомотив, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Крылья Советов» в последних восьми встречах проиграли четыре раза при трех ничьих. Победа на этом отрезке была только одна – по пенальти в Кубке России как раз над «Локомотивом». Еще немного, и в спасение «Сочи» от прямого вылета будет вериться больше, чем в то, что самарцы сохранят место в РПЛ.

Московская команда выглядит гораздо цельнее и стабильнее, никуда не делась мотивация забрать бронзовые медали. Гости способны на классе обыграть «Крылья», тем более на фоне кадровых проблем самарцев. Коэффициент на победу «Локомотива» кажется очень привлекательным для такого матча.