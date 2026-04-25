Крылья Советов – Локомотив, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 25 апреля, в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Сумеют ли гости оправдать статус фаворитов?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|30
|38
|63
|122-182
|«Локомотив»
|63
|38
|30
|182-122
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
После 26-го тура «Оренбург» поднялся с предпоследней позиции в зону стыковых матчей, а «Ростов» по-прежнему замыкает топ-10.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
«Крылья Советов» в последних восьми встречах проиграли четыре раза при трех ничьих. Победа на этом отрезке была только одна – по пенальти в Кубке России как раз над «Локомотивом». Еще немного, и в спасение «Сочи» от прямого вылета будет вериться больше, чем в то, что самарцы сохранят место в РПЛ.
Московская команда выглядит гораздо цельнее и стабильнее, никуда не делась мотивация забрать бронзовые медали. Гости способны на классе обыграть «Крылья», тем более на фоне кадровых проблем самарцев. Коэффициент на победу «Локомотива» кажется очень привлекательным для такого матча.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Чинеду (травма), Бабкин, Гальдамес (оба – дисквалификации)
«Локомотив»: Раков (травма), Фассон (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|2. Печенин
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|8. Витюгов
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Столбов
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|7. Бакаев
|Нападающий
|Полузащитник
|77. Ахметов
|19. Руденко
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рахманович
|10. Воробьёв
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Булатов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу выше – коэффициент 1,90 на такой исход. Котировка на выигрыш оренбургской команды – 3,95, а на ничью – 3,75.