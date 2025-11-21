Крылья Советов — Ростов, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследнее воскресенье осени самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Разберем предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: пока не определены
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|21
|17
|26
|78-85
|«Ростов»
|26
|17
|21
|85-78
Последние пять официальных матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.11.2025
|«Динамо» Махачкала
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|18.10.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Орунбург»
РПЛ
Последние пять официальных матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
После первого круга таблица выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
«Крылья Советов» не побеждают семь матчей во всех турнирах и столько же туров - в чемпионате. За последние 10 матчей в РПЛ волжане выиграли лишь раз - еще в середине сентября у «Сочи».
«Ростов» коллекционирует «низовые» матчи. За 10 туров у него таких набралось целых девять, причем в ряд. Есть основания полагать, что и в Самаре дончане сыграют максимально закрыто в обороне и не допустят голевого фейерверка. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Смотреть игру «Крылья Советов» - «Ростов» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут легальные букмекерские компании на своих ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес, Раков (все - травмы)
«Ростов»: Мохеби (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ростов»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|24. Евгеньев
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|18. Лепский
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|4. Мелехин
|Защитник
|Полузащитник
|9. Сутормин
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|62. Комаров
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рахманович
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|73. Шитов
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Эксперты компании PARI оценили высокими котировками вероятность всех трех базовых исходов. На победу «Крыльев Советов» можно поставить с коэффициентом 3.20, на ничью - за 3.25, на выигрыш «Ростова» - за 2.30.
Букмекеры ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение гостям.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на официальных ресурсах Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или онлайн - на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость составляет 300 рублей, максимальная - 6 000.