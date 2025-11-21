Ведомости
20 ноября 11:05ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов — Ростов, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Альба «припаркует автобус» на берегах Волги
Александр Бокулёв

В предпоследнее воскресенье осени самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Разберем предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

23.11.2024, Вс

13:00 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

П1 - 3.20

Х - 3.25

П2 - 2.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»21172678-85
«Ростов»26172185-78

Последние пять официальных матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.11.2025«Динамо» Махачкала

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.10.2025«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России 

18.10.2025«Крылья Советов»

1:1

«Орунбург»

РПЛ

Последние пять официальных матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

Турнирная таблица

После первого круга таблица выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

«Крылья Советов» не побеждают семь матчей во всех турнирах и столько же туров - в чемпионате. За последние 10 матчей в РПЛ волжане выиграли лишь раз - еще в середине сентября у «Сочи».

«Ростов» коллекционирует «низовые» матчи. За 10 туров у него таких набралось целых девять, причем в ряд. Есть основания полагать, что и в Самаре дончане сыграют максимально закрыто в обороне и не допустят голевого фейерверка. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Трансляции

Смотреть игру «Крылья Советов» - «Ростов» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут легальные букмекерские компании на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес, Раков (все - травмы)

«Ростов»: Мохеби (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ростов»:

Позиция«Крылья Советов»«Ростов»Позиция
Вратарь30. Песьяков1. ЯтимовВратарь
Защитник24. Евгеньев87. ЛанговичЗащитник
Защитник18. Лепский3. СакоЗащитник
Защитник23. Чернов4. МелехинЗащитник
Полузащитник 9. Сутормин34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник2. Печенин10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 14. Баньяц58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник6. Бабкин7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник19. Олейников62. КомаровПолузащитник
Нападающий11. Рахманович69. ГоленковНападающий
Нападающий73. Шитов99. СулеймановНападающий
Главный тренерМагомед АдиевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании PARI  оценили высокими котировками вероятность всех трех базовых исходов. На победу «Крыльев Советов» можно поставить с коэффициентом 3.20, на ничью - за 3.25, на выигрыш «Ростова» - за 2.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Ростов»?

Букмекеры ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение гостям.

Где бесплатно смотреть матч «Крылья Советов» - «Ростов»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на официальных ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Ростов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или онлайн - на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость составляет 300 рублей, максимальная - 6 000.

