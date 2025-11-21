Крылья Советов — Ростов, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Крылья Советов» не побеждают семь матчей во всех турнирах и столько же туров - в чемпионате. За последние 10 матчей в РПЛ волжане выиграли лишь раз - еще в середине сентября у «Сочи».

«Ростов» коллекционирует «низовые» матчи. За 10 туров у него таких набралось целых девять, причем в ряд. Есть основания полагать, что и в Самаре дончане сыграют максимально закрыто в обороне и не допустят голевого фейерверка. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5.