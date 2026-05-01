Крылья Советов - Спартак, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый майский тур чемпионата России по футболу откроет многообещающий матч в Самаре. В гости к ведущим отчаянную борьбу за выживание «Крыльям Советов» едет разыгравшийся «Спартак». Разберем игру на берегах Волги на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|19
|19
|84
|93-248
|«Спартак»
|84
|19
|19
|248-93
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
За три тура до финиша сезона «Крылья Советов» занимают 13-ю позицию в таблице, «Спартак» - четвертую.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
За три тура до финиша сезона обе команды преисполнены турнирной мотивации. «Спартак» ведет борьбу за бронзовые медали чемпионата, тогда как «Крылья Советов» всеми силами пытаются избежать спуска дивизионом ниже, а в идеале - еще и стыковых матчей.
Последние домашние матчи волжан внушают их болельщикам оптимизм. В апреле в Самаре не смогли победить ни «Ахмат», ни ЦСКА, ни «Локомотив». Первые двое увезли домой по одному турнирному очку, «железнодорожники» - ничего.
У спартаковцев одной РПЛ список задач на май не ограничивается - впереди не менее, а может быть, и более важное кубковое дерби с ЦСКА. Полностью абстрагироваться от мыслей об этом финале красно-белым вряд ли удастся.
Для самарцев же пятничный матч - фактически один из трёх оставшихся финалов. Соответственно, настрой хозяев будет запредельным, а поддержка трибун - максимально страстной. Полагаем, что совокупность этих факторов поможет «КС» не уступить.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Чинеду (травма)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Спартак»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|4. Джику
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|47. Зобнин
|Защитник
|Защитник
|2. Печенин
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Витюгов
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ахметов
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рахманович
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Булатов
|Хуан Карлос Карседо
|Главный тренер
БК PARI установила высокий коэффициент на победу хозяев поля - 5.30. Успех фаворита котируется за 1.60, ничья - за 4.30.
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Два последних матча в Самаре москвичи выиграли всухую - 3:0 и 2:0.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 400 до 8 000 рублей.