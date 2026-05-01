Крылья Советов - Спартак, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За три тура до финиша сезона обе команды преисполнены турнирной мотивации. «Спартак» ведет борьбу за бронзовые медали чемпионата, тогда как «Крылья Советов» всеми силами пытаются избежать спуска дивизионом ниже, а в идеале - еще и стыковых матчей.

Последние домашние матчи волжан внушают их болельщикам оптимизм. В апреле в Самаре не смогли победить ни «Ахмат», ни ЦСКА, ни «Локомотив». Первые двое увезли домой по одному турнирному очку, «железнодорожники» - ничего.

У спартаковцев одной РПЛ список задач на май не ограничивается - впереди не менее, а может быть, и более важное кубковое дерби с ЦСКА. Полностью абстрагироваться от мыслей об этом финале красно-белым вряд ли удастся.

Для самарцев же пятничный матч - фактически один из трёх оставшихся финалов. Соответственно, настрой хозяев будет запредельным, а поддержка трибун - максимально страстной. Полагаем, что совокупность этих факторов поможет «КС» не уступить.

