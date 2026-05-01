Партнерский проект

Крылья Советов - Спартак, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Самарцы перестали проигрывать дома
Валентин Васильев
Первый майский тур чемпионата России по футболу откроет многообещающий матч в Самаре. В гости к ведущим отчаянную борьбу за выживание «Крыльям Советов» едет разыгравшийся «Спартак». Разберем игру на берегах Волги на предмет интересных вариантов для пари.

«Крылья Советов» (Самара)

01.05.2026, Пт

17:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 5.30

Х - 4.30

П2 - 1.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»19198493-248
«Спартак»841919248-93

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

Место в таблице

За три тура до финиша сезона «Крылья Советов» занимают 13-ю позицию в таблице, «Спартак» - четвертую.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

За три тура до финиша сезона обе команды преисполнены турнирной мотивации. «Спартак» ведет борьбу за бронзовые медали чемпионата, тогда как «Крылья Советов» всеми силами пытаются избежать спуска дивизионом ниже, а в идеале - еще и стыковых матчей.

Последние домашние матчи волжан внушают их болельщикам оптимизм. В апреле в Самаре не смогли победить ни «Ахмат», ни ЦСКА, ни «Локомотив». Первые двое увезли домой по одному турнирному очку, «железнодорожники» - ничего.

У спартаковцев одной РПЛ список задач на май не ограничивается - впереди не менее, а может быть, и более важное кубковое дерби с ЦСКА. Полностью абстрагироваться от мыслей об этом финале красно-белым вряд ли удастся.

Для самарцев же пятничный матч - фактически один из трёх оставшихся финалов. Соответственно, настрой хозяев будет запредельным, а поддержка трибун - максимально страстной. Полагаем, что совокупность этих факторов поможет «КС» не уступить.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Чинеду (травма)

«Спартак»: Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Спартак»:

Позиция«Крылья Советов»«Спартак»Позиция
Вратарь30. Песьяков98. МаксименкоВратарь
Защитник15. Рассказов97. ДенисовЗащитник
Защитник23. Чернов3. ВуЗащитник
Защитник47. Божин4. ДжикуЗащитник
Защитник5. Ороз47. ЗобнинЗащитник
Защитник2. Печенин83. ФернандешПолузащитник 
Полузащитник 8. Витюгов18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник22. Костанца68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник19. Олейников5. БаркоПолузащитник
Полузащитник77. Ахметов10. МаркиньосПолузащитник
Нападающий11. Рахманович9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей БулатовХуан Карлос КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила высокий коэффициент на победу хозяев поля - 5.30. Успех фаворита  котируется за 1.60, ничья - за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Спартак»?

Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Два последних матча в Самаре москвичи выиграли всухую - 3:0 и 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 400 до 8 000 рублей.

