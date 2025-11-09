Крылья Советов - Зенит, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
Вице-чемпион России завершает первый круг сезона Премьер-лиги в Самаре. Здесь выбираем перспективный вариант для пари на игру «Крылья Советов» - «Зенит».
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|31
|25
|62
|127-193
|«Зенит»
|62
|25
|31
|193-127
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Динамо» Махачкала
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|18.10.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
Перед заключительным туром первого круга «Зенит» занимает третье место в таблице с отставанием в три очка от «Краснодара». «Крылья Советов» расположились десятью позициями ниже.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
«Крылья Советов» не побеждают в игровое время с середины сентября (2:0 над «Сочи»). За следующие девять матчей они дважды играли вничью (с одной победой в серии пенальти) и семь раз уступили.
В четырех из пяти последних матчей самарцы не сумели поразить чужие ворота. Во всех этих случаях они потерпели поражения.
«Зенит» за последние 10 выходов на поле уступил лишь однажды - «Динамо» в Кубке. Беспроигрышная серия питерцев в лиге насчитывает уже 10 туров.
Прогноз на матч: победа гостей при тотал больше 1.5 гола.
Трансляция из Самары запланирована на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес (все - травмы)
«Зенит»: Кассьерра, Дуглас (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|24. Евгеньев
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|18. Лепский
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|33. Нино
|Защитник
|Полузащитник
|9. Сутормин
|66. Вега
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|51. Шилов
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики БК Winline дают высокие коэффициенты ничью и победу хозяев - соответственно, 7.80 и 4.70. Победа «Зенита» котируется за 1.41.
Комиссия РФС признала пригодным к игре газон стадиона в Самаре, подвергшийся нагрузке во время форума «Россия – спортивная держава».
Последняя встреча соперников, в декабре прошлого года, завершилась сенсационной победой волжан. Однако эксперты в повторение такого сценария в ближайшее воскресенье не верят.
Бесплатно игру в Самаре онлайн покажет зарегистрированным пользователям официальный сайт БК Winline. По ТВ трансляция запланирована на «Матче».
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов». Стоимость билетов колеблется между 400 и 7 000 рублями.