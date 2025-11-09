Крылья Советов - Зенит, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

«Крылья Советов» не побеждают в игровое время с середины сентября (2:0 над «Сочи»). За следующие девять матчей они дважды играли вничью (с одной победой в серии пенальти) и семь раз уступили.

В четырех из пяти последних матчей самарцы не сумели поразить чужие ворота. Во всех этих случаях они потерпели поражения.

«Зенит» за последние 10 выходов на поле уступил лишь однажды - «Динамо» в Кубке. Беспроигрышная серия питерцев в лиге насчитывает уже 10 туров.

Прогноз на матч: победа гостей при тотал больше 1.5 гола.