Крылья Советов - Зенит, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Переноса не будет
Валентин Васильев

Вице-чемпион России завершает первый круг сезона Премьер-лиги в Самаре. Здесь выбираем перспективный вариант для пари на игру «Крылья Советов» - «Зенит». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

20.07.2024, Сб

17:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.80

Х - 4.70

П2 - 1.41

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»312562127-193
«Зенит»622531193-127

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Динамо» Махачкала

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.10.2025«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России 

18.10.2025«Крылья Советов»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит»

РПЛ

Место в таблице

Перед заключительным туром первого круга «Зенит» занимает третье место в таблице с отставанием в три очка от «Краснодара». «Крылья Советов» расположились десятью позициями ниже. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

«Крылья Советов» не побеждают в игровое время с середины сентября (2:0 над «Сочи»). За следующие девять матчей они дважды играли вничью (с одной победой в серии пенальти) и семь раз уступили.

В четырех из пяти последних матчей самарцы не сумели поразить чужие ворота. Во всех этих случаях они потерпели поражения.

«Зенит» за последние 10 выходов на поле уступил лишь однажды - «Динамо» в Кубке. Беспроигрышная серия питерцев в лиге насчитывает уже 10 туров.

Прогноз на матч: победа гостей при тотал больше 1.5 гола. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Трансляция из Самары запланирована на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес (все - травмы)

«Зенит»: Кассьерра, Дуглас (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Зенит»:

Позиция«Крылья Советов»«Зенит»Позиция
Вратарь30. Песьяков16. АдамовВратарь
Защитник24. Евгеньев31. МантуанЗащитник
Защитник18. Лепский6. ДркушичЗащитник
Защитник23. Чернов33. НиноЗащитник
Полузащитник9. Сутормин66. ВегаЗащитник
Полузащитник2. Печенин5. Барриос Полузащитник
Полузащитник 14. Баньяц20. Педро Полузащитник 
Полузащитник6. Бабкин10. ГлушенковПолузащитник
Полузащитник19. Олейников8. ВенделПолузащитник
Полузащитник11. Рахманович11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий73. Шитов51. ШиловНападающий
Главный тренерМагомед АдиевСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК Winline  дают высокие коэффициенты ничью и победу хозяев - соответственно, 7.80 и 4.70.  Победа «Зенита» котируется за 1.41.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Где пройдет матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Комиссия РФС признала пригодным к игре газон стадиона в Самаре, подвергшийся нагрузке во время форума «Россияспортивная держава». 

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Зенит»?

Последняя встреча соперников, в декабре прошлого года, завершилась сенсационной победой волжан. Однако эксперты в повторение такого сценария в ближайшее воскресенье не верят.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Бесплатно игру в Самаре онлайн покажет зарегистрированным пользователям официальный сайт БК Winline. По ТВ трансляция запланирована на «Матче».

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов». Стоимость билетов колеблется между 400 и 7 000 рублями.

 

