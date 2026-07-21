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ГлавнаяПрогнозыРизван Куниев – Тайрелл Форчун, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ризван Куниев – Тайрелл Форчун, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Россиянин идет за второй победой в лиге
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Ризван Куниев
  • Тайрелл Форчун
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Куниев – Форчун

В основном карде турнира UFC в Абу-Даби Ризван Куниев проведет рейтинговый поединок в тяжелом вес (до 120,2 кг) против Тайрелла Форчуна. Сумеет ли россиянин одолеть американца и одержать вторую победу подряд?

Статистика

Куниев

 

Форчун

Россия

Страна

США

34

Возраст

36

18

Бои

23

13 (6 / 2 / 5 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

18 (11 / 1 / 5 / 1)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

1

Ничьи

0

1

Без результата

2

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

9

193

Рост (см)

190,5

193

Размах рук (см)

196

104

Размах ног (см)

N/A

Ризван Куниев

Многократный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, а также ушу-саньда. В профессиональных ММА выступает с 2011 г. В 2020-м стал чемпионом Eagle FC и защитил пояс дважды. Также победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. В 2023-м дебютировал в PFL с победы над Ренаном Ферейрой, но провалил допинг-тест, из-за чего получил дисквалификацию, а результат боя был отменен. Затем через Претендентскую серии Дэйны Уайта всё же пробился в UFC. Проиграл в дебюте Кёртиса Блейдсу, но в последнем поединке в феврале одолел Жаилтона Алмейду единогласным решением судей.

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Тайрелл Форчун

Профессиональную карьеру начал в 2016 г., сразу оказавшись в Bellator. Большую часть боев провел в этой организации. Также выступал в лиге PFL, которая поглотила Bellator. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте дебютировал в UFC и одолел Марчина Тыбуру единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа КуниеваПобеда ФорчунаТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ1,273,802,651,45

Прогноз на бой

Тяжелый дивизион UFC нуждается в новых звездах, а потому неудивительно, что Куниев и Форчун уже попали в топ-10, хотя на двоих провели три боя в лиге. Но в плане навыков и общего уровня россиянин выглядит сильнее. Он универсальнее, обладает более вариативной ударной техникой. Американец же, как правило, действует довольно прямолинейно. Но за счет физической мощи Форчун всё же способен доставить проблем почти любому сопернику.

Резюмируя, согласимся с тем, что Куниев – явный фаворит. Но американец достаточно опытен, чтобы не провалиться на старте поединка. Финишировать Форчуна непросто, а потому попробуем скомбинировать П1 и ТБ (1,5) в ожидании того, что бой дойдет как минимум до второго раунда.

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Полный кард, где смотреть бой Куниев – Форчун

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Куниев – Форчун стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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