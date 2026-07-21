Ризван Куниев – Тайрелл Форчун, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Абу-Даби Ризван Куниев проведет рейтинговый поединок в тяжелом вес (до 120,2 кг) против Тайрелла Форчуна. Сумеет ли россиянин одолеть американца и одержать вторую победу подряд?
Куниев
Форчун
|Россия
Страна
США
|34
Возраст
36
|18
Бои
23
|13 (6 / 2 / 5 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
18 (11 / 1 / 5 / 1)
|3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
2
|8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
9
|193
Рост (см)
190,5
|193
Размах рук (см)
196
|104
Размах ног (см)
N/A
Многократный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, а также ушу-саньда. В профессиональных ММА выступает с 2011 г. В 2020-м стал чемпионом Eagle FC и защитил пояс дважды. Также победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. В 2023-м дебютировал в PFL с победы над Ренаном Ферейрой, но провалил допинг-тест, из-за чего получил дисквалификацию, а результат боя был отменен. Затем через Претендентскую серии Дэйны Уайта всё же пробился в UFC. Проиграл в дебюте Кёртиса Блейдсу, но в последнем поединке в феврале одолел Жаилтона Алмейду единогласным решением судей.
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Профессиональную карьеру начал в 2016 г., сразу оказавшись в Bellator. Большую часть боев провел в этой организации. Также выступал в лиге PFL, которая поглотила Bellator. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте дебютировал в UFC и одолел Марчина Тыбуру единогласным решением судей.
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Тяжелый дивизион UFC нуждается в новых звездах, а потому неудивительно, что Куниев и Форчун уже попали в топ-10, хотя на двоих провели три боя в лиге. Но в плане навыков и общего уровня россиянин выглядит сильнее. Он универсальнее, обладает более вариативной ударной техникой. Американец же, как правило, действует довольно прямолинейно. Но за счет физической мощи Форчун всё же способен доставить проблем почти любому сопернику.
Резюмируя, согласимся с тем, что Куниев – явный фаворит. Но американец достаточно опытен, чтобы не провалиться на старте поединка. Финишировать Форчуна непросто, а потому попробуем скомбинировать П1 и ТБ (1,5) в ожидании того, что бой дойдет как минимум до второго раунда.
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Куниев – Форчун стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы