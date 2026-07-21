Ризван Куниев – Тайрелл Форчун, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тяжелый дивизион UFC нуждается в новых звездах, а потому неудивительно, что Куниев и Форчун уже попали в топ-10, хотя на двоих провели три боя в лиге. Но в плане навыков и общего уровня россиянин выглядит сильнее. Он универсальнее, обладает более вариативной ударной техникой. Американец же, как правило, действует довольно прямолинейно. Но за счет физической мощи Форчун всё же способен доставить проблем почти любому сопернику.

Резюмируя, согласимся с тем, что Куниев – явный фаворит. Но американец достаточно опытен, чтобы не провалиться на старте поединка. Финишировать Форчуна непросто, а потому попробуем скомбинировать П1 и ТБ (1,5) в ожидании того, что бой дойдет как минимум до второго раунда.