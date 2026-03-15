Ион Куцелаба – Омар Си, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Вот только теперь в лиге, похоже, увидели в Куцелабе трамплин для Си.

Француз – крепкий ударник с огромным размахом рук. Достаточно универсален и в контексте борьбы в партере и применения сабмишенов. Но его истинный уровень по меркам UFC до сих пор остается загадкой. И предстоящий бой – как раз хороший шанс громче заявить о себе.

Не сомневаемся, что Си будет нацелен на досрочный финал, тем более что Куцелаба обычно дает для этого поводы, проваливаясь в обороне. Учитывая стиль и самого молдаванина, не ждем полных трех раундов.