Ион Куцелаба – Омар Си, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит молдаванин Ион Куцелаба. Ему предстоит бой в полутяжелом весе (до 93 кг) с французом Омаром Си. Кто окажется сильнее?
Куцелаба
Си
|Молдова
Страна
Франция
|32
Возраст
30
|32
Бои
13
|19 (13 / 3 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (5 / 4 / 3)
|11 (3 / 4 / 3 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
1 (0 / 0 / 1)
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
0
|185,5
Рост (см)
193
|190,5
Размах рук (см)
2111
|104
Размах ног (см)
113
Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл восемь боев при 10 поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в мае уступил Модестасу Букаускасу раздельным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В UFC пришел в 2024 г. и под эгидой промоушена выиграл три боя, уступив в одном. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Брендсона Рибейро в первом раунде.
Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Вот только теперь в лиге, похоже, увидели в Куцелабе трамплин для Си.
Француз – крепкий ударник с огромным размахом рук. Достаточно универсален и в контексте борьбы в партере и применения сабмишенов. Но его истинный уровень по меркам UFC до сих пор остается загадкой. И предстоящий бой – как раз хороший шанс громче заявить о себе.
Не сомневаемся, что Си будет нацелен на досрочный финал, тем более что Куцелаба обычно дает для этого поводы, проваливаясь в обороне. Учитывая стиль и самого молдаванина, не ждем полных трех раундов.
Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Куцелаба – Си стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
