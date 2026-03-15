Партнерский проект

Ион Куцелаба – Омар Си, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Досрочная развязка?
Александр Бокулёв
В основном карде ближайшего турнира UFC выступит молдаванин Ион Куцелаба. Ему предстоит бой в полутяжелом весе (до 93 кг) с французом Омаром Си. Кто окажется сильнее?

Статистика

Куцелаба

 

Си

Молдова

Страна

Франция

32

Возраст

30

32

Бои

13

19 (13 / 3 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (5 / 4 / 3)

11 (3 / 4 / 3 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

1 (0 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

1

Без результата

0

185,5

Рост (см)

193

190,5

Размах рук (см)

2111

104

Размах ног (см)

113

Ион Куцелаба

Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл восемь боев при 10 поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в мае уступил Модестасу Букаускасу раздельным решением судей.

Омар Си

В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В UFC пришел в 2024 г. и под эгидой промоушена выиграл три боя, уступив в одном. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Брендсона Рибейро в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа КуцелабыПобеда СиДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,001,411,472,57

Прогноз на бой

Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Вот только теперь в лиге, похоже, увидели в Куцелабе трамплин для Си.

Француз – крепкий ударник с огромным размахом рук. Достаточно универсален и в контексте борьбы в партере и применения сабмишенов. Но его истинный уровень по меркам UFC до сих пор остается загадкой. И предстоящий бой – как раз хороший шанс громче заявить о себе.

Не сомневаемся, что Си будет нацелен на досрочный финал, тем более что Куцелаба обычно дает для этого поводы, проваливаясь в обороне. Учитывая стиль и самого молдаванина, не ждем полных трех раундов.

Полный кард, где смотреть бой Куцелаба – Си

Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Куцелаба – Си стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джош Эмметт (США) Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;
  • Аманда Лемос (Бразилия) Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Ион Куцелаба (Молдова) – Омар Си (Франция). Полутяжелый вес;
  • Андрэ Фили (США) – Хосе Мигель Дельгадо (Мексика). Полулегкий вес;
  • Марван Рахики (Марокко) – Харри Хардвик (Англия). Полулегкий вес;
  • Чарльз Джонсон (США) – Бруно Силва (Бразилия). Наилегчайший  вес;

Прелимы

  • Витор Петрино (Бразилия) – Стивен Аспланд (США). Тяжелый вес;
  • Брэд Таварес (США) – Эрик Андерс (США). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) – Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Боладжи Оки (Бельгия) – Маноэль Соуза (Бразилия). Легкий вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) – Хечер Соса (Испания). Легчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес;
  • Элайджа Смит (США) – Су Ян Ю (Южная Корея). Легчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) – Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

