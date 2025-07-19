Сорана Кырстя — Хиль Белен Тайхман, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Яссы

В двух сыгранных ранее соперницами очных матчах румынка не взяла ни одного сета и лишь однажды выиграла в одном сете больше двух геймов. Но сейчас она играет при поддержке своих трибун и именно Кырстю букмекеры называют фаворитом.

Сорана очень уверенно добралась до полуфинала, не отдав соперницам ни одного сета. Результаты спортсменки из Швейцарии - словно качели: от 6:1 до 1:6. 35-летняя румынка должна умело воспользоваться сложившейся ситуацией. Неизвестно, когда Кырстя в следующий раз будет так близка к завоеванию третьего титула в карьере.

Швейцарка прекрасно проявляет себя в тайбрейках, но дело в том, что Сорана еще ни разу на турнире не доводило до них дело в своих матчах. Наш выбор - победа румынки с форой 3.5. В прошлом раунде турнира наша ставка на Кырстю в матче с Варварой Грачевой сыграла. Надеемся, опытная спортсменка не подведет и в этот раз.