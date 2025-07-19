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18 июля 14:08ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Сорана Кырстя — Хиль Белен Тайхман, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Яссы

Случится ли румынский финал?
Руслан Ипполитов

19 июля Сорана Кырстя и Хиль Белен Тайхман сразятся за путевку в финал женского одиночного турнира в румынском Яссы (грунт). Румынка с видимой легкостью прошла четвертьфинальную стадию, а вот ее ближайшей сопернице из Швейцарии пришлось приложить массу усилий, чтобы сломить сопротивление соотечественницы Симоны Вальтерт. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкуренток.

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 10:30 по московскому времени

Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Сорана Кырстя (35 лет, 166-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 1350) — 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Варвара Грачева (Франция, 111) — 6:2, 6:2
  • ¼ финала: Мария Карле (Аргентина, 122) — 6:1, 6:4

Хиль Белен Тайхман (28 лет, 102-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мирьям Булгару (Румыния, 203) — 1:6, 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Майя Хвалинска (Польша, 124) — 7:6, 6:2
  • ¼ финала: Симона Вальтерт (Швейцария, 128) — 5:7, 6:1, 7:5

Сорана Кырстя (Румыния)

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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и шести в парном. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции-2007. Экс-первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальное место в рейтинге WTA - 23.

В 2025 году провела 14 матчей: 12 побед - 2 поражения. Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турниров в Остине (хард) и Дубае (хард) в одиночном разряде. 

На Уимблдоне уступила в первом круге, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2022. Победительница одного Открытый чемпионат США-2014 в парном разряде. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года в миксте. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 21. 

В текущем сезоне провела 35 матчей: 18 побед - 17 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Сингапуре (хард).

На Умблдоне вылетела в первом круге. На «Ролан Гаррос» проиграла во втором раунде первой ракетке мира Арине Соболенко.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки дважды встречались на корте и оба раза выигрывала швейцарская теннисистка. Обе встречи проходили на харде.

Ставки на исход

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Аналитики полагают, что больше шансов на успех у опытной румынки. На победу Кырсти ставки принимаются с коэффициентом 1.50. На успех Тайхман заключить пари предложено за 2.60.

Ставки на тотал

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Поставить на то, что соперницы сыграют не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 21.5 предложен в букмекерской линии за 1.87.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Кырсти

Победа Тайхман

ТБ 21.5

ТМ 21.5

PARI

1.50

2.60

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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В двух сыгранных ранее соперницами очных матчах румынка не взяла ни одного сета и лишь однажды выиграла в одном сете больше двух геймов. Но сейчас она играет при поддержке своих трибун и именно Кырстю букмекеры называют фаворитом.

Сорана очень уверенно добралась до полуфинала, не отдав соперницам ни одного сета. Результаты спортсменки из Швейцарии - словно качели: от 6:1 до 1:6. 35-летняя румынка должна умело воспользоваться сложившейся ситуацией. Неизвестно, когда Кырстя в следующий раз будет так близка к завоеванию третьего титула в карьере.

Швейцарка прекрасно проявляет себя в тайбрейках, но дело в том, что Сорана еще ни разу на турнире не доводило до них дело в своих матчах. Наш выбор - победа румынки с форой 3.5. В прошлом раунде турнира наша ставка на Кырстю в матче с Варварой Грачевой сыграла. Надеемся, опытная спортсменка не подведет и в этот раз.

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