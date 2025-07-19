Сорана Кырстя — Хиль Белен Тайхман, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Яссы

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19 июля Сорана Кырстя и Хиль Белен Тайхман сразятся за путевку в финал женского одиночного турнира в румынском Яссы (грунт). Румынка с видимой легкостью прошла четвертьфинальную стадию, а вот ее ближайшей сопернице из Швейцарии пришлось приложить массу усилий, чтобы сломить сопротивление соотечественницы Симоны Вальтерт. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкуренток.
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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 10:30 по московскому времени
Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Сорана Кырстя (35 лет, 166-я ракетка мира)
Хиль Белен Тайхман (28 лет, 102-я ракетка мира)
Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и шести в парном. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции-2007. Экс-первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальное место в рейтинге WTA - 23.
В 2025 году провела 14 матчей: 12 побед - 2 поражения. Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турниров в Остине (хард) и Дубае (хард) в одиночном разряде.
На Уимблдоне уступила в первом круге, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда.
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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2022. Победительница одного Открытый чемпионат США-2014 в парном разряде. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года в миксте. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 21.
В текущем сезоне провела 35 матчей: 18 побед - 17 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Сингапуре (хард).
На Умблдоне вылетела в первом круге. На «Ролан Гаррос» проиграла во втором раунде первой ракетке мира Арине Соболенко.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки дважды встречались на корте и оба раза выигрывала швейцарская теннисистка. Обе встречи проходили на харде.
Аналитики полагают, что больше шансов на успех у опытной румынки. На победу Кырсти ставки принимаются с коэффициентом 1.50. На успех Тайхман заключить пари предложено за 2.60.
Поставить на то, что соперницы сыграют не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 21.5 предложен в букмекерской линии за 1.87.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
В двух сыгранных ранее соперницами очных матчах румынка не взяла ни одного сета и лишь однажды выиграла в одном сете больше двух геймов. Но сейчас она играет при поддержке своих трибун и именно Кырстю букмекеры называют фаворитом.
Сорана очень уверенно добралась до полуфинала, не отдав соперницам ни одного сета. Результаты спортсменки из Швейцарии - словно качели: от 6:1 до 1:6. 35-летняя румынка должна умело воспользоваться сложившейся ситуацией. Неизвестно, когда Кырстя в следующий раз будет так близка к завоеванию третьего титула в карьере.
Швейцарка прекрасно проявляет себя в тайбрейках, но дело в том, что Сорана еще ни разу на турнире не доводило до них дело в своих матчах. Наш выбор - победа румынки с форой 3.5. В прошлом раунде турнира наша ставка на Кырстю в матче с Варварой Грачевой сыграла. Надеемся, опытная спортсменка не подведет и в этот раз.