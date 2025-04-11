Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 апреля 14:07ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Леганес — Барселона, 12 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В первом круге «Леганес» на выезде обыграл команду Флика
Руслан Ипполитов

12 апреля в 31-м туре Ла Лиги «Барселона» отправится в гости к «Леганесу». Команда Ханса-Дитера Флика возглавляет чемпионскую гонку и имеет право на ошибку. Вероятность победы каталонцев крайне высока, но не стоит забывать, что в первом круге «Барса» уступила на своем поле аутсайдеру чемпионата Испании. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Бутарке».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Леганес» (Леганес)

12.04.2025, Сб

20:00 МСК

«Барселона» (Барселона) 

П1 - 8.19

Х - 5.80

П2 - 1.33

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур

Стадион: «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Леганес»

2

0

8

8-26

«Барселона»

8

0

2

26-8

Последние пять матчей «Леганеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2025«Леганес»

1:1

«Осасуна»

Примера

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

08.03.2025«Сельта»

2:1

«Леганес»

Примера

02.03.2025«Леганес»

1:0

«Хетафе»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис» 

Примера

02.04.2025«Атлетико» 

0:1

«Барселона» 

Кубок Испании

30.03.2025«Барселона» 

4:1

«Жирона» 

Примера

27.03.2025«Барселона» 

3:0

«Осасуна» 

Примера

Последние пять матчей «Леганеса» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Барселона» 

0:1

«Леганес»

Примера

16.06.2020«Барселона» 

2:0

«Леганес»

Примера

30.01.2020«Барселона» 

5:0

«Леганес»

Кубок Испании

23.11.2019«Леганес»

1:2

«Барселона» 

Примера

20.01.2019«Барселона» 

3:1

«Леганес»

Примера

Турнирное положение

Свернуть

«Барселона» после 30-ти туров возглавляет чемпионскую гонку, опережая «Реал» на четыре балла. «Леганес» занимает 18-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона30214583-2967
2. Реал Мадрид30196563-3163
3. Атлетико30179449-2460
4. Атлетик301412446-2454
5. Бетис30139841-3748
6. Вильярреал29139751-3948
7. Сельта301271144-4343
8. Реал Сосьедад301251330-3241
9. Мальорка301171229-3740
10. Райо Вальекано3010101033-3540
11. Хетафе301091130-2539
12. Севилья30991234-4136
13. Осасуна30714934-4335
14. Валенсия308101234-4734
15. Жирона30971437-4634
16. Эспаньол29881331-4032
17. Алавес30791433-4430
18. Леганес306101429-4728
19. Лас-Пальмас30681634-5126
20. Вальядолид30442219-6916

Прогноз на матч

Свернуть

Перед матчем в Леганесе в первую очередь вспоминается встреча команд в первом круге. Тогда в Барселоне местный грант был крайне неожиданно обыгран андердогом. Держать удар, надо признать, «Леганес» умеет, ведь та победа не стала следствием шального гола на последних минутах. Забить первый мяч, ставший победным, гостям тогда удалось уже на четвертой минуте. Вспоминается и еще один подвиг леганесцев в текущем первенстве - январская победа на своем поле над «Атлетико». Так что стоящая на вылет скромная во всех отношениях команда - довольно крепкий орешек, раскусить который удается далеко не каждому гранду.

Впрочем, отталкиваться перед стартовым свистком необходимо все же от «Барселоны». Каталонцы одержали на неделе красивую победу в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле дортмундскую «Боруссию». Задача выхода в полуфинал главного европейского клубного турнира по сути решена. Теперь подопечным Флика необходимо брать свое в игре с аутсайдером национального чемпионата. Право на ошибку у «Барсы» есть, но зачем предоставлять лишний шанс в чемпионской гонке «Реалу», отрыв от которого после 30-ьт туров составляет четыре очка.

С большой долей вероятности хозяева поля поставят пресловутый «автобус» в своей штрафной, а гости пойдут на штурм с первых минут. Два раза за сезон отобрать очки у фаворита первенства, играя строго от обороны, задача крайне сложная. Не станем мудрить и поставим на победу «Барселоны», но вряд ли она получится крупной. А раз не ждем разгрома, то и града голов не будет.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Леганесе в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Леганес»:  Франкеса, Баришич (оба - травма)

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Ольмо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Леганес» - «Барселона»:

Позиция«Леганес»

«Барселона»

Позиция

Вратарь13. Дмитрович

25. Щенсны

Вратарь

Защитник12. Розье

23. Кунде

Защитник

Защитник6. Гонсалес

24. Гарсия

Защитник

Защитник22. Настасич

2. Кубарси

Защитник

Полузащитник20. Эрнандес

3. Бальде

Защитник

Полузащитник17. Неу

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 5. Тапиа

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник8. Сиссе

6. Гави

Полузащитник

Нападающий14. Брашанац

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий11. Крус

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий10. Раба

9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерБорха Хименес

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Фаворит в паре экспертам аналитикам Winline очевиден. Шансы гостей на победу котируются за солидные 9.19. Сыгравшая ставка на выигрыш каталонцев будет рассчитана по коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью можно за 5.80.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Леганес» - «Барселона»?

Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом матча станет победа каталонцев со счетом 0:2. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 6.80. 

Где смотреть бесплатно матч «Леганес» - «Барселона»?

Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Леганесе в прямом эфире. Следить за ходом событий на поле можно и на ресурсах некоторых букмекеров. 

Сколько голов будет в матче «Леганес» - «Барселона»?

Аналитики Winline ждут не меньше трех голов в предстоящей игре. ТБ 2.5 идет за 1.44, а ТМ 2.5 - за 2.65

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров