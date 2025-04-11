Леганес — Барселона, 12 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Перед матчем в Леганесе в первую очередь вспоминается встреча команд в первом круге. Тогда в Барселоне местный грант был крайне неожиданно обыгран андердогом. Держать удар, надо признать, «Леганес» умеет, ведь та победа не стала следствием шального гола на последних минутах. Забить первый мяч, ставший победным, гостям тогда удалось уже на четвертой минуте. Вспоминается и еще один подвиг леганесцев в текущем первенстве - январская победа на своем поле над «Атлетико». Так что стоящая на вылет скромная во всех отношениях команда - довольно крепкий орешек, раскусить который удается далеко не каждому гранду.

Впрочем, отталкиваться перед стартовым свистком необходимо все же от «Барселоны». Каталонцы одержали на неделе красивую победу в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле дортмундскую «Боруссию». Задача выхода в полуфинал главного европейского клубного турнира по сути решена. Теперь подопечным Флика необходимо брать свое в игре с аутсайдером национального чемпионата. Право на ошибку у «Барсы» есть, но зачем предоставлять лишний шанс в чемпионской гонке «Реалу», отрыв от которого после 30-ьт туров составляет четыре очка.

С большой долей вероятности хозяева поля поставят пресловутый «автобус» в своей штрафной, а гости пойдут на штурм с первых минут. Два раза за сезон отобрать очки у фаворита первенства, играя строго от обороны, задача крайне сложная. Не станем мудрить и поставим на победу «Барселоны», но вряд ли она получится крупной. А раз не ждем разгрома, то и града голов не будет.