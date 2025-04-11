Леганес — Барселона, 12 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
12 апреля в 31-м туре Ла Лиги «Барселона» отправится в гости к «Леганесу». Команда Ханса-Дитера Флика возглавляет чемпионскую гонку и имеет право на ошибку. Вероятность победы каталонцев крайне высока, но не стоит забывать, что в первом круге «Барса» уступила на своем поле аутсайдеру чемпионата Испании. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Бутарке».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Леганес» (Леганес)
12.04.2025, Сб
20:00 МСК
«Барселона» (Барселона)
|П1 - 8.19
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур
Стадион: «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Леганес»
2
0
8
8-26
|«Барселона»
8
0
2
26-8
Последние пять матчей «Леганеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2025
|«Леганес»
1:1
«Осасуна»
Примера
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
|08.03.2025
|«Сельта»
2:1
«Леганес»
Примера
|02.03.2025
|«Леганес»
1:0
«Хетафе»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|30.03.2025
|«Барселона»
4:1
«Жирона»
Примера
|27.03.2025
|«Барселона»
3:0
«Осасуна»
Примера
Последние пять матчей «Леганеса» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Барселона»
0:1
«Леганес»
Примера
|16.06.2020
|«Барселона»
2:0
«Леганес»
Примера
|30.01.2020
|«Барселона»
5:0
«Леганес»
Кубок Испании
|23.11.2019
|«Леганес»
1:2
«Барселона»
Примера
|20.01.2019
|«Барселона»
3:1
«Леганес»
Примера
«Барселона» после 30-ти туров возглавляет чемпионскую гонку, опережая «Реал» на четыре балла. «Леганес» занимает 18-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|30
|21
|4
|5
|83-29
|67
|2. Реал Мадрид
|30
|19
|6
|5
|63-31
|63
|3. Атлетико
|30
|17
|9
|4
|49-24
|60
|4. Атлетик
|30
|14
|12
|4
|46-24
|54
|5. Бетис
|30
|13
|9
|8
|41-37
|48
|6. Вильярреал
|29
|13
|9
|7
|51-39
|48
|7. Сельта
|30
|12
|7
|11
|44-43
|43
|8. Реал Сосьедад
|30
|12
|5
|13
|30-32
|41
|9. Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-37
|40
|10. Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|33-35
|40
|11. Хетафе
|30
|10
|9
|11
|30-25
|39
|12. Севилья
|30
|9
|9
|12
|34-41
|36
|13. Осасуна
|30
|7
|14
|9
|34-43
|35
|14. Валенсия
|30
|8
|10
|12
|34-47
|34
|15. Жирона
|30
|9
|7
|14
|37-46
|34
|16. Эспаньол
|29
|8
|8
|13
|31-40
|32
|17. Алавес
|30
|7
|9
|14
|33-44
|30
|18. Леганес
|30
|6
|10
|14
|29-47
|28
|19. Лас-Пальмас
|30
|6
|8
|16
|34-51
|26
|20. Вальядолид
|30
|4
|4
|22
|19-69
|16
Перед матчем в Леганесе в первую очередь вспоминается встреча команд в первом круге. Тогда в Барселоне местный грант был крайне неожиданно обыгран андердогом. Держать удар, надо признать, «Леганес» умеет, ведь та победа не стала следствием шального гола на последних минутах. Забить первый мяч, ставший победным, гостям тогда удалось уже на четвертой минуте. Вспоминается и еще один подвиг леганесцев в текущем первенстве - январская победа на своем поле над «Атлетико». Так что стоящая на вылет скромная во всех отношениях команда - довольно крепкий орешек, раскусить который удается далеко не каждому гранду.
Впрочем, отталкиваться перед стартовым свистком необходимо все же от «Барселоны». Каталонцы одержали на неделе красивую победу в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле дортмундскую «Боруссию». Задача выхода в полуфинал главного европейского клубного турнира по сути решена. Теперь подопечным Флика необходимо брать свое в игре с аутсайдером национального чемпионата. Право на ошибку у «Барсы» есть, но зачем предоставлять лишний шанс в чемпионской гонке «Реалу», отрыв от которого после 30-ьт туров составляет четыре очка.
С большой долей вероятности хозяева поля поставят пресловутый «автобус» в своей штрафной, а гости пойдут на штурм с первых минут. Два раза за сезон отобрать очки у фаворита первенства, играя строго от обороны, задача крайне сложная. Не станем мудрить и поставим на победу «Барселоны», но вряд ли она получится крупной. А раз не ждем разгрома, то и града голов не будет.
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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Леганесе в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Леганес»: Франкеса, Баришич (оба - травма)
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Ольмо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Леганес» - «Барселона»:
|Позиция
|«Леганес»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|13. Дмитрович
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|12. Розье
23. Кунде
Защитник
|Защитник
|6. Гонсалес
24. Гарсия
Защитник
|Защитник
|22. Настасич
2. Кубарси
Защитник
|Полузащитник
|20. Эрнандес
3. Бальде
Защитник
|Полузащитник
|17. Неу
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Тапиа
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сиссе
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|14. Брашанац
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|11. Крус
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|10. Раба
9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Борха Хименес
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам аналитикам Winline очевиден. Шансы гостей на победу котируются за солидные 9.19. Сыгравшая ставка на выигрыш каталонцев будет рассчитана по коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью можно за 5.80.
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Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом матча станет победа каталонцев со счетом 0:2. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 6.80.
Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Леганесе в прямом эфире. Следить за ходом событий на поле можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
Аналитики Winline ждут не меньше трех голов в предстоящей игре. ТБ 2.5 идет за 1.44, а ТМ 2.5 - за 2.65.
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