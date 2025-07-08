Легия - Актобе, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

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На этой неделе стартуют все три европейских клубных турнира. В первом раунде примет участие множество представителей бывшего СССР. Казахстанский «Акробе» уже на старте Лиги Европы ожидает тяжелейшее испытание - выездной матч с польской «Легией». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из раскладов букмекеров и актуальных статистических трендов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Легия» (Варшава, Польша)
10.07.2025, Чт
22:00 МСК
«Актобе» (Казахстан)
|П1 - 1.23
Турнир: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава, Польша)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Легия»
|2
|0
|0
|3-0
|«Актобе»
|0
|0
|2
|0-3
Последние пять официальных матчей «Легии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Легия»
2:2
«Сталь»
Экстракласса
|18.05.2025
|«Краковия»
3:1
«Легия»
Экстракласса
|15.05.2025
|«Видзев»
0:2
«Легия»
Экстракласса
|11.05.2025
|«Легия»
0:1
«Лех»
Экстракласса
|26.04.2025
|ГКС
1:3
«Легия»
Экстракласса
Последние пять официальных матчей «Актобе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Актобе»
2:0
«Атырау»
Премьер-лига Казахстана
|29.06.2025
|«Туран»
0:3
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
|22.06.2025
|«Актобе»
0:1
«Астана»
Премьер-лига Казахстана
|14.06.2025
|«Кызыл-Жар»
1:1
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
|30.05.2025
|«Актобе»
1:2
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
10.07.2025. 19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Целе» (Словения)
10.07.2025. 19:30. АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия)
10.07.2025. 20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Приштина» (Косово)
10.07.2025. 20:00. «Пакш» (Венгрия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
10.07.2025. 20:30. «Левски» (Болгария) – «Хапоэль Б-Ш» (Израиль)
10.07.2025 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Ильвес» (Финляндия)
10.07.2025. 21:15. «Спартак Тр» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)
10.07.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан)
11 лет назад эти команды уже пересекались в Лиге Европы, и казахстанскому клубу вспоминать те встречи не очень приятно. Оба матча «Легия» выиграла всухую - 1:0 и 2:0. Понятно, что и в предстоящем противостоянии эксперты отдают предпочтение варшавскому клубу. В пользу гостей может сработать состязательный фактор. Если поляки только выходят из межсезонья, то «Актобе» в него и не входил. Чемпионат Казахстана сейчас в разгаре, а два последних матча в нем парни Вячеслава Левчука выиграли на ноль - 3:0 у «Турана» и 2:0 - у «Атырау». В своей Премьер-лиге команда идет третьей, отставая от лидирующей «Астаны» на пять очков.
Можно предположить, что на старте европейского похода обе команды постараются избежать глупых ошибок в обороне. Следовательно, ожидать голевого фейерверка в Варшаве вряд ли стоит. Из обилия вариантов в линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: победа первой команды и тотал меньше 4.5 за 1.67.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Легия»: нет
«Актобе»: нет
Коэффициент на успех «Актобе» в «Бетсити» более чем в 10 раз превосходит предложение на победу «Легии»! Поставить на представителя Казахстана предлагается по котировке 12.50, тогда как на его соперника - всего за 1.23. Ничью можно взять за 6.50.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев со счетом 2:0. При таком исходе букмекер выплатит выигрыш по соответствующему пари с коэффициентом 6.10.
Победитель этого противостояния в следующем раунде попадает на чешский «Баник».
В мае этого года команду возглавил белорусский специалист Вячеслав Левчук.