Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 июля 15:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Легия - Актобе, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Тяжелейший выезд для представителя Казахстана
Валентин Васильев

На этой неделе стартуют все три европейских клубных турнира. В первом раунде примет участие множество представителей бывшего СССР. Казахстанский «Акробе» уже на старте Лиги Европы ожидает тяжелейшее испытание - выездной матч с польской «Легией». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из раскладов букмекеров и актуальных статистических трендов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Легия» (Варшава, Польша)

10.07.2025, Чт

22:00 МСК

«Актобе» (Казахстан)

П1 - 1.23

Х - 6.50

П2 - 12.50

Турнир:  Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского»  (Варшава, Польша)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Легия» 2003-0
«Актобе»0020-3

Последние пять официальных матчей «Легии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Легия» 

2:2

«Сталь»

Экстракласса

18.05.2025«Краковия»

3:1

«Легия» 

Экстракласса

15.05.2025«Видзев»

0:2

«Легия» 

Экстракласса

11.05.2025«Легия» 

0:1

«Лех»

Экстракласса

26.04.2025ГКС

1:3

«Легия» 

Экстракласса

Последние пять официальных матчей «Актобе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Актобе»

2:0

«Атырау»

Премьер-лига Казахстана

29.06.2025«Туран»

0:3

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

22.06.2025«Актобе»

0:1

«Астана»

Премьер-лига Казахстана

14.06.2025«Кызыл-Жар»

1:1

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

30.05.2025«Актобе»

1:2

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

Календарь всех матчей

Свернуть

10.07.2025. 19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Целе» (Словения)      

10.07.2025. 19:30. АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия)    

 10.07.2025. 20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Приштина» (Косово)        

10.07.2025. 20:00.  «Пакш» (Венгрия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)         

10.07.2025. 20:30.  «Левски» (Болгария) – «Хапоэль Б-Ш» (Израиль)           

10.07.2025 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Ильвес» (Финляндия)                    

10.07.2025. 21:15. «Спартак Тр» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)      

10.07.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан)       

Прогноз на матч

Свернуть

11 лет назад эти команды уже пересекались в Лиге Европы, и казахстанскому клубу вспоминать те встречи не очень приятно. Оба матча «Легия» выиграла всухую - 1:0 и 2:0. Понятно, что и в предстоящем противостоянии эксперты отдают предпочтение варшавскому клубу. В пользу гостей может сработать состязательный фактор. Если поляки только выходят из межсезонья, то «Актобе» в него и не входил. Чемпионат Казахстана сейчас в разгаре, а два последних матча в нем парни Вячеслава Левчука выиграли на ноль - 3:0 у «Турана» и 2:0 - у «Атырау». В своей Премьер-лиге команда идет третьей, отставая от лидирующей «Астаны» на пять очков.

 Можно предположить, что на старте европейского похода обе команды постараются избежать глупых ошибок в обороне. Следовательно, ожидать голевого фейерверка в Варшаве вряд ли стоит. Из обилия вариантов в линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: победа первой команды и тотал меньше 4.5 за 1.67.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча можно на официальных сайтах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных СМИ России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Легия»: нет

«Актобе»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на успех «Актобе» в «Бетсити» более чем в 10 раз превосходит предложение на победу «Легии»! Поставить на представителя Казахстана предлагается по котировке 12.50, тогда как на его соперника - всего за 1.23.  Ничью можно взять за 6.50.

Получить 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Легия» – «Актобе»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев со счетом 2:0. При таком исходе букмекер выплатит выигрыш по соответствующему пари с коэффициентом 6.10.

С кем сыграет победитель пары «Легия» – «Актобе»?

Победитель этого противостояния в следующем раунде попадает на чешский «Баник».

Кто тренирует «Актобе»? 

В мае этого года команду возглавил белорусский специалист Вячеслав Левчук.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ruhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ru
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer207 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer541 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer541 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё