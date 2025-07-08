Легия - Актобе, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

11 лет назад эти команды уже пересекались в Лиге Европы, и казахстанскому клубу вспоминать те встречи не очень приятно. Оба матча «Легия» выиграла всухую - 1:0 и 2:0. Понятно, что и в предстоящем противостоянии эксперты отдают предпочтение варшавскому клубу. В пользу гостей может сработать состязательный фактор. Если поляки только выходят из межсезонья, то «Актобе» в него и не входил. Чемпионат Казахстана сейчас в разгаре, а два последних матча в нем парни Вячеслава Левчука выиграли на ноль - 3:0 у «Турана» и 2:0 - у «Атырау». В своей Премьер-лиге команда идет третьей, отставая от лидирующей «Астаны» на пять очков.

Можно предположить, что на старте европейского похода обе команды постараются избежать глупых ошибок в обороне. Следовательно, ожидать голевого фейерверка в Варшаве вряд ли стоит. Из обилия вариантов в линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: победа первой команды и тотал меньше 4.5 за 1.67.