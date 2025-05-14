Ланс — Монако, 17 мая: где смотреть матч французской Лиги 1, прогноз, составы

«Монако» в двух последних встречах Лиги 1 одерживал победы, а месяц назад разгромил на своем поле «Марсель». Не случись между этими событиями потерь очков в матчах с «Гавром» и «Страсбургом», никакой борьбы за «серебро» сейчас бы не было. Но теперь монегаски вынуждены не только сами играть на победу, но и ждать осечки от марсельцев. В противном случае «Монако» получит «бронзу», пусть за нее и тоже полагается путевка в Лигу чемпионов.

«Ланс» по сути лишен турнирной мотивации, хотя теоретически еще может подняться в таблице с занимаемого 9-го места на 8-е. Играет команда братьев Стиллов крайне неровно, так что какой футбол покажут хозяева на этот раз, угадать невозможно.

Пойдем по простому пути, перебрав основные маркеры. Мотивация и класс на стороне «Монако». В двух предыдущих матчах этих команд на «Боллар-Делелис» выигрывали гости. Игроки «Ланса» могут сыграть на эмоциональном подъеме в последнем матче сезона, да еще и на своем поле, но все же шансов на победу больше у гостей. Наш выбор - победа «Монако» с разницей больше, чем в один мяч.