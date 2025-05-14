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14 мая 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Ланс — Монако, 17 мая: где смотреть матч французской Лиги 1, прогноз, составы

Какую медаль получит Александр Головин?
Руслан Ипполитов

В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» и «Марсель» в заочном споре распределят 2-3 места на пьедестале. Чтобы взять «серебро», команде Александра Головина  необходимо побеждать на выезде «Ланс» и ждать осечки от марсельцев, которые сыграют на своем поле с «Ренном». Оцениваем шансы команд и линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ланс» (Ланс)

17.05.2025, Сб

22:00 МСК

«Монако» (Монако)  

П1 - 3.70

Х - 3.95

П2 - 1.90

Турнир: Лига 1, 34-й тур

Стадион: «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция)

Главный судья: Франсуа Летексье

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ланс»303357130-199
«Монако»573330199-130

Последние пять матчей «Ланса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Тулуза»

1:1

«Ланс»

Лига 1

04.05.2025«Лион»

1:2

«Ланс»

Лига 1

27.04.2025«Ланс»

0:4

«Осер»

Лига 1

20.04.2025«Брест»

1:3

«Ланс»

Лига 1

11.04.2025«Ланс»

0:2

«Реймс»

Лига 1

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Монако»

2:0

«Лион» 

Лига 1

03.05.2025«Сент-Этьен» 

1:3

«Монако»

Лига 1

26.04.2025«Гавр» 

1:1

«Монако»

Лига 1

19.04.2025«Монако»

0:0

«Страсбург» 

Лига 1

12.04.2025«Монако»

3:0

«Марсель»

Лига 1

Последние пять матчей «Ланса» и «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Монако»

1:1

«Ланс»

Лига 1

25.02.2024«Ланс»

2:3

«Монако»

Лига 1

07.01.2024«Ланс»

2:2 (5:6 - пен.)

«Монако»

Кубок Франции

02.09.2023«Монако»

3:0

«Ланс»

Лига 1

22.04.2023«Ланс»

3:0

«Монако»

Лига 1

Турнирное положение

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За тур до финиша чемпионата Франции «Монако» занимает 3-е место, отставая от «Марселя» на один балл. 

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ33256289-3481
2. Марсель33195970-4562
3. Монако33187863-3761
4. Ницца33169860-4157
5. Лилль33169850-3557
6. Страсбур33169854-4157
7. Лион331661163-4654
8. Брест331551352-5350
9. Ланс331471238-3949
10. Осер331191347-4842
11. Ренн331321849-4641
12. Тулуза331091441-4139
13. Анже331061732-5136
14. Реймс33891632-4533
15. Нант337121436-5233
16. Гавр33942037-6931
17. Сент-Этьен33861937-7430
18. Монпелье33442523-7616

Прогноз на матч

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«Монако» в двух последних встречах Лиги 1 одерживал победы, а месяц назад разгромил на своем поле «Марсель». Не случись между этими событиями потерь очков в матчах с «Гавром» и «Страсбургом», никакой борьбы за «серебро» сейчас бы не было. Но теперь монегаски вынуждены не только сами играть на победу, но и ждать осечки от марсельцев. В противном случае «Монако» получит «бронзу», пусть за нее и тоже полагается путевка в Лигу чемпионов.

«Ланс» по сути лишен турнирной мотивации, хотя теоретически еще может подняться в таблице с занимаемого 9-го места на 8-е. Играет команда братьев Стиллов крайне неровно, так что какой футбол покажут хозяева на этот раз, угадать невозможно.

Пойдем по простому пути, перебрав основные маркеры. Мотивация и класс на стороне «Монако». В двух предыдущих матчах этих команд на «Боллар-Делелис» выигрывали гости. Игроки «Ланса» могут сыграть на эмоциональном подъеме в последнем матче сезона, да еще и на своем поле, но все же шансов на победу больше у гостей. Наш выбор - победа «Монако» с разницей больше, чем в один мяч.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом матча в Лансе можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ланс»: Ласкари, Агилар, Н'Зола, Петрич (все - травма)

«Монако»: Головин, Мусрати (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ланс» - «Монако»:

Позиция«Ланс»

«Монако»

Позиция

Вратарь30. Райан

16. Кен

Вратарь

Защитник24. Гради

4. Тезе

Защитник

Защитник27. Ба

17. Синго

Защитник

Защитник14. Медина

5. Керер

Защитник

Защитник3. Мачадо

12. Энрике

Полузащитник 

Полузащитник 34. Пуйи

11. Аклиуш

Полузащитник 

Полузащитник 26. Менди

6. Закария

Полузащитник 

Полузащитник5. Локателли

15. Камара

Полузащитник

Полузащитник23. Эль-Айнауни

18. Минамино

Нападающий

Полузащитник19. Куалипу

14. Биерет

Нападающий

Нападающий21. Зарури

36. Эмболо

Нападающий

Главный тренерУильям Стилл

Ади Хюттер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI весьма солидные 3.70. Успех гостей в конторе котируется за 1.90, а ничья - за 3.95.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ланс» - «Монако»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент 9.00 присвоен двум результатам - победе монегасков 1:2 и ничьей 1:1. Поставить на 1:0 можно за 6.50.

Кто откроет счет в матче «Ланс» - «Монако»?

На то, что счет в этой встрече откроют игроки «Ланса» можно заключить пари за 2.55, а на то, что первыми отличаться монегаски - за 1.70. Вариант, при котором поразить ворота не смогут ни те, ни другие идет за 14.00

Сыграет ли Александр Головин?

Российский полузащитник травмирован и принять участие в матче не сможет. Последний раз Головин выходил на поле 5 апреля в выездной встрече с «Брестом». Всего в заканчивающемся чемпионате Франции Александр принял участие в 19-ти матчах, в которых забил 3 гола.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных