Ланс — Монако, 17 мая: где смотреть матч французской Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» и «Марсель» в заочном споре распределят 2-3 места на пьедестале. Чтобы взять «серебро», команде Александра Головина необходимо побеждать на выезде «Ланс» и ждать осечки от марсельцев, которые сыграют на своем поле с «Ренном». Оцениваем шансы команд и линии букмекеров.
Турнир: Лига 1, 34-й тур
Стадион: «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция)
Главный судья: Франсуа Летексье
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ланс»
|30
|33
|57
|130-199
|«Монако»
|57
|33
|30
|199-130
Последние пять матчей «Ланса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Тулуза»
1:1
«Ланс»
Лига 1
|04.05.2025
|«Лион»
1:2
«Ланс»
Лига 1
|27.04.2025
|«Ланс»
0:4
«Осер»
Лига 1
|20.04.2025
|«Брест»
1:3
«Ланс»
Лига 1
|11.04.2025
|«Ланс»
0:2
«Реймс»
Лига 1
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Монако»
2:0
«Лион»
Лига 1
|03.05.2025
|«Сент-Этьен»
1:3
«Монако»
Лига 1
|26.04.2025
|«Гавр»
1:1
«Монако»
Лига 1
|19.04.2025
|«Монако»
0:0
«Страсбург»
Лига 1
|12.04.2025
|«Монако»
3:0
«Марсель»
Лига 1
Последние пять матчей «Ланса» и «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Монако»
1:1
«Ланс»
Лига 1
|25.02.2024
|«Ланс»
2:3
«Монако»
Лига 1
|07.01.2024
|«Ланс»
2:2 (5:6 - пен.)
«Монако»
Кубок Франции
|02.09.2023
|«Монако»
3:0
«Ланс»
Лига 1
|22.04.2023
|«Ланс»
3:0
«Монако»
Лига 1
За тур до финиша чемпионата Франции «Монако» занимает 3-е место, отставая от «Марселя» на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|33
|25
|6
|2
|89-34
|81
|2. Марсель
|33
|19
|5
|9
|70-45
|62
|3. Монако
|33
|18
|7
|8
|63-37
|61
|4. Ницца
|33
|16
|9
|8
|60-41
|57
|5. Лилль
|33
|16
|9
|8
|50-35
|57
|6. Страсбур
|33
|16
|9
|8
|54-41
|57
|7. Лион
|33
|16
|6
|11
|63-46
|54
|8. Брест
|33
|15
|5
|13
|52-53
|50
|9. Ланс
|33
|14
|7
|12
|38-39
|49
|10. Осер
|33
|11
|9
|13
|47-48
|42
|11. Ренн
|33
|13
|2
|18
|49-46
|41
|12. Тулуза
|33
|10
|9
|14
|41-41
|39
|13. Анже
|33
|10
|6
|17
|32-51
|36
|14. Реймс
|33
|8
|9
|16
|32-45
|33
|15. Нант
|33
|7
|12
|14
|36-52
|33
|16. Гавр
|33
|9
|4
|20
|37-69
|31
|17. Сент-Этьен
|33
|8
|6
|19
|37-74
|30
|18. Монпелье
|33
|4
|4
|25
|23-76
|16
«Монако» в двух последних встречах Лиги 1 одерживал победы, а месяц назад разгромил на своем поле «Марсель». Не случись между этими событиями потерь очков в матчах с «Гавром» и «Страсбургом», никакой борьбы за «серебро» сейчас бы не было. Но теперь монегаски вынуждены не только сами играть на победу, но и ждать осечки от марсельцев. В противном случае «Монако» получит «бронзу», пусть за нее и тоже полагается путевка в Лигу чемпионов.
«Ланс» по сути лишен турнирной мотивации, хотя теоретически еще может подняться в таблице с занимаемого 9-го места на 8-е. Играет команда братьев Стиллов крайне неровно, так что какой футбол покажут хозяева на этот раз, угадать невозможно.
Пойдем по простому пути, перебрав основные маркеры. Мотивация и класс на стороне «Монако». В двух предыдущих матчах этих команд на «Боллар-Делелис» выигрывали гости. Игроки «Ланса» могут сыграть на эмоциональном подъеме в последнем матче сезона, да еще и на своем поле, но все же шансов на победу больше у гостей. Наш выбор - победа «Монако» с разницей больше, чем в один мяч.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за ходом матча в Лансе можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ланс»: Ласкари, Агилар, Н'Зола, Петрич (все - травма)
«Монако»: Головин, Мусрати (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ланс» - «Монако»:
|Позиция
|«Ланс»
«Монако»
Позиция
|Вратарь
|30. Райан
16. Кен
Вратарь
|Защитник
|24. Гради
4. Тезе
Защитник
|Защитник
|27. Ба
17. Синго
Защитник
|Защитник
|14. Медина
5. Керер
Защитник
|Защитник
|3. Мачадо
12. Энрике
Полузащитник
|Полузащитник
|34. Пуйи
11. Аклиуш
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Менди
6. Закария
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
15. Камара
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Эль-Айнауни
18. Минамино
Нападающий
|Полузащитник
|19. Куалипу
14. Биерет
Нападающий
|Нападающий
|21. Зарури
36. Эмболо
Нападающий
|Главный тренер
|Уильям Стилл
Ади Хюттер
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI весьма солидные 3.70. Успех гостей в конторе котируется за 1.90, а ничья - за 3.95.
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет самый скромный коэффициент 9.00 присвоен двум результатам - победе монегасков 1:2 и ничьей 1:1. Поставить на 1:0 можно за 6.50.
На то, что счет в этой встрече откроют игроки «Ланса» можно заключить пари за 2.55, а на то, что первыми отличаться монегаски - за 1.70. Вариант, при котором поразить ворота не смогут ни те, ни другие идет за 14.00.
Российский полузащитник травмирован и принять участие в матче не сможет. Последний раз Головин выходил на поле 5 апреля в выездной встрече с «Брестом». Всего в заканчивающемся чемпионате Франции Александр принял участие в 19-ти матчах, в которых забил 3 гола.
Партнерский проект