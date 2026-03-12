Лилль - Астон Вилла, 12 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Вслед за Лигой чемпионов стартует стадия 1/8 финала и в Лиге Европы. На общем фоне выделяется французско-английское противостояние. В гости к «Лиллю» приехала «Астон Вилла». Два года назад команды соперничали в Лиге конференций - и вот перешли на уровень выше. Рассказываем о самых интересных вариантах для пари на игру.
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лилль»
|2
|1
|1
|6-4
|«Астон Вилла»
|1
|1
|2
|4-6
Последние пять матчей «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|«Лилль»
|1:1
«Лорьян»
Лига 1
|01.03.2026
|«Лилль»
|1:0
«Нант»
Лига 1
|26.02.2026
|«Црвена Звезда»
|0:2
«Лилль»
Лига Европы
|22.01.2026
|«Анже»
|0:1
«Лилль»
Лига 1
|19.02.2025
|«Лилль»
|0:1
«Црвена Звезда»
Лига Европы
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2026
|«Астон Вилла»
1:4
«Челси»
АПЛ
|27.02.2026
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.02.2026
|«Астон Вилла»
1:1
«Лидс»
АПЛ
|14.02.2026
|«Астон Вилла»
1:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|11.02.2026
|«Астон Вилла»
1:0
«Брайтон»
АПЛ
1/8 финала. Первые матчи
12.03.2026, 20:45. «Болонья» (Италия) – «Рома» (Италия)
12.03.2026, 20:45. «Лилль» (Франция) – «Астон Вилла» (Англия)
12.03.2026, 20:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Бетис» (Испания)
12.03.2026, 20:45. «Штутгарт» (Германия) – «Порту» (Португалия)
12.03.2026, 23:00. «Сельта» (Испания) – «Лион» (Франция)
12.03.2026, 23:00. «Генк» (Бельгия) – «Фрайбург» (Германия)
12.03.2026, 23:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Брага» (Португалия)
12.03.2026, 23:00. «Ноттингем Форест» (Англия) – «Мидтьюлланн» (Дания)
Унаи Эмери в очередной раз подтвердил реноме короля Лиги Европы в групповом этапе нынешнего турнира. «Астон Вилла» финишировала в нем вровень по очкам с другим французским клубом - «Лионом». В активе семь побед, в пассиве - всего одно поражение. Тем самым бирмингемцы избавили себя от необходимости играть стыковые матчи.
А вот «Лиллю» (20-е место на Общем этапе) на пути к 1/8 финала понервничать пришлось. После домашнего поражения от «Црвены Звезды» французы только в дополнительное время дожали соперника в Белграде.
Тем не менее в последнее время дела у соперников складываются по-разному. «Лилль» четыре матча не проигрывает (три «сухие» победы, одна ничья), тогда как «Вилла» - столько же не выигрывает (та же одна ничья, но на три поражения).
И те, и другие в последнее время предпочитают «низовые» матчи: у «Лилля» их набралось девять из 10, у «Виллы» - семь из 10.
А «БЕТСИТИ» дает неплохой коэффициент на тотал меньше 2.5 (1.80).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Okko проведет трансляцию матча на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Лилль»: Кальяр, Сахрауи, Игаман, Туре, И. Мбаппе (все - травмы)
«Астон Вилла»: Эллиотт, Камара, Тилеманс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Лилль»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Озер
|40. Бизот
|Вратарь
|Защитник
|3. Нгой
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|15. Перро
|3. Линделеф
|Защитник
|Защитник
|22. Сантос
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|23. Манди
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|6. Бенталеб
|24. Онана
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Харальдссон
|21. Дуглас Луис
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Андре
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Коррея
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Буадди
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Жиру
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Бруно Женезио
|Унаи Эмери
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» утроит номинал сыгравшего пари на победу французов. Коэффициент на успех фаворита тоже выглядит солидно - 2.43. Ничья котируется за 3.50.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент в «БЕТСИТИ» - 5.80).
Тотал больше 2.5 идет в конторе за 2.04, а противоположный вариант - за 1.80.
Стоимость пробной подписки на Okko сейчас составляет 1 рубль. Этот онлайн-кинотеатр легально транслирует еврокубковые матчи в РФ.