Лилль - Астон Вилла, 12 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Обновлено:
В Европе дела у Эмери идут лучше, чем в Англии
Валентин Васильев

Вслед за Лигой чемпионов стартует стадия 1/8 финала и в Лиге Европы. На общем фоне выделяется французско-английское противостояние. В гости к «Лиллю» приехала «Астон Вилла». Два года назад команды соперничали в Лиге конференций - и вот перешли на уровень выше. Рассказываем о самых интересных вариантах для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лилль» (Франция)

12.03.2026, Чт

20:45 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 3.00

Х - 3.50

П2 - 2.43

Турнир:   Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Декатлон Арена — Пьер-Моруа»  (Вильнёв-д'Аск, Франция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лилль»2116-4
«Астон Вилла»1124-6

Последние пять матчей «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026«Лилль»1:1

«Лорьян»

Лига 1

01.03.2026«Лилль»1:0

«Нант»

Лига 1

26.02.2026«Црвена Звезда»0:2

«Лилль»

Лига Европы

22.01.2026«Анже»0:1

«Лилль»

Лига 1

19.02.2025«Лилль»0:1

«Црвена Звезда»

Лига Европы

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2026«Астон Вилла»

1:4

«Челси»

АПЛ

27.02.2026«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

21.02.2026«Астон Вилла»

1:1

«Лидс»

АПЛ

14.02.2026«Астон Вилла»

1:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

11.02.2026«Астон Вилла»

1:0

«Брайтон»

АПЛ

Календарь матчей

1/8 финала. Первые матчи

12.03.2026, 20:45. «Болонья» (Италия) – «Рома» (Италия)

12.03.2026, 20:45. «Лилль» (Франция) – «Астон Вилла» (Англия)

12.03.2026, 20:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Бетис» (Испания)

12.03.2026, 20:45. «Штутгарт» (Германия) – «Порту» (Португалия)

12.03.2026, 23:00. «Сельта» (Испания) – «Лион» (Франция)

12.03.2026, 23:00. «Генк» (Бельгия) – «Фрайбург» (Германия)

12.03.2026, 23:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Брага» (Португалия)

12.03.2026, 23:00. «Ноттингем Форест» (Англия) – «Мидтьюлланн» (Дания)

Прогноз на матч

Унаи Эмери в очередной раз подтвердил реноме короля Лиги Европы в групповом этапе нынешнего турнира. «Астон Вилла» финишировала в нем вровень по очкам с другим французским клубом - «Лионом». В активе семь побед, в пассиве - всего одно поражение. Тем самым бирмингемцы избавили себя от необходимости играть стыковые матчи.

А вот «Лиллю» (20-е место на Общем этапе) на пути к 1/8 финала понервничать пришлось. После домашнего поражения от «Црвены Звезды» французы только в дополнительное время дожали соперника в Белграде.

Тем не менее  в последнее время дела у соперников складываются по-разному. «Лилль» четыре матча не проигрывает (три «сухие» победы, одна ничья), тогда как «Вилла» - столько же не выигрывает (та же одна ничья, но на три поражения).

И те, и другие в последнее время предпочитают «низовые» матчи: у «Лилля» их набралось девять из 10, у «Виллы» - семь из 10.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Okko проведет трансляцию матча на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Лилль»: Кальяр, Сахрауи, Игаман, Туре, И. Мбаппе (все - травмы)

«Астон Вилла»: Эллиотт, Камара, Тилеманс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Астон Вилла»:

Позиция«Лилль»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Озер40. БизотВратарь
Защитник3. Нгой12. ДиньЗащитник
Защитник15. Перро3. ЛинделефЗащитник
Защитник22. Сантос4. КонсаЗащитник
Защитник23. Манди2. КэшЗащитник
Полузащитник 6. Бенталеб24. ОнанаПолузащитник
Полузащитник 10. Харальдссон21. Дуглас ЛуисПолузащитник 
Полузащитник21. Андре27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник27. Коррея7. МакгиннПолузащитник
Полузащитник32. Буадди10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий9. Жиру11. УоткинсНападающий
Главный тренерБруно ЖенезиоУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» утроит номинал сыгравшего пари на победу французов. Коэффициент на успех фаворита тоже выглядит солидно - 2.43. Ничья котируется за 3.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Лилль» - «Астон Вилла»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент в «БЕТСИТИ» - 5.80).

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Будет ли много голов в матче «Лилль» - «Астон Вилла»?

Тотал больше 2.5 идет в конторе за 2.04, а противоположный вариант - за 1.80.

Где бесплатно смотреть матч «Лилль» - «Астон Вилла»?

Стоимость пробной подписки на Okko сейчас составляет 1 рубль. Этот онлайн-кинотеатр легально транслирует еврокубковые матчи в РФ.

