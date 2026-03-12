Лилль - Астон Вилла, 12 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Унаи Эмери в очередной раз подтвердил реноме короля Лиги Европы в групповом этапе нынешнего турнира. «Астон Вилла» финишировала в нем вровень по очкам с другим французским клубом - «Лионом». В активе семь побед, в пассиве - всего одно поражение. Тем самым бирмингемцы избавили себя от необходимости играть стыковые матчи.

А вот «Лиллю» (20-е место на Общем этапе) на пути к 1/8 финала понервничать пришлось. После домашнего поражения от «Црвены Звезды» французы только в дополнительное время дожали соперника в Белграде.

Тем не менее в последнее время дела у соперников складываются по-разному. «Лилль» четыре матча не проигрывает (три «сухие» победы, одна ничья), тогда как «Вилла» - столько же не выигрывает (та же одна ничья, но на три поражения).

И те, и другие в последнее время предпочитают «низовые» матчи: у «Лилля» их набралось девять из 10, у «Виллы» - семь из 10.

А «БЕТСИТИ» дает неплохой коэффициент на тотал меньше 2.5 (1.80).