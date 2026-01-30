Лион – ПАОК, 29 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1 и занимает в ней четвертое место. В Лиге Европы «Лион» проиграл всего один раз («Бетису»)и лидирует в таблице. ПАОК идет в национальном чемпионате без поражений с начала ноября. В ЛЕ у него в пяти последних матчах три победы и две ничьи. Участие в стыковых матчах плей-офф он себе гарантировал, но на попадание в топ-8 шансов почти нет.

«Лион» мотивирован закочить общий этап на первом месте, а ПАОК находится в хорошей форме и имеет хорошие шансы забить в гостях. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов больше 2,5. В PARI поставить на этот исход можно с котировкой 1,75.