Лион – ПАОК, 29 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В одном из матчей восьмого, последнего тура общего этапа Лиги Европы «Лион» примет ПАОК, за который выступают два россиянина: 33-летний полузащитник Магомед Оздоев и 27-летний нападающий Федор Чалов. Есть ли у них шансы против лидера ЛЕ?
Турнир: Лига Европы, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Парк Олимпик» (Лион, Франция)
Главный судья: Никола Дабанович
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лион»
|0
|1
|1
|3:7
|ПАОК
|1
|1
|0
|7:3
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счёт
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Мец»
2:5
«Лион»
Лига 1
|22.01.2026
|«Янг Бойз»
0:1
«Лион»
Лига Европы УЕФА
|19.01.2026
|«Лион»
2:1
«Брест»
Лига 1
|12.01.2026
|«Лион»
2:1
«Лилль»
Кубок Франции
|04.01.2026
|«Монако»
1:3
«Лион»
Лига 1
Последние пять матчей ПАОКа:
|Дата
|Команда 1
Счёт
Команда 2
Турнир
|22.01.2026
|ПАОК
2:0
«Бетис»
Лига Европы УЕФА
|18.01.2026
|ПАОК
3:0
ОФИ
Суперлига Греции
|14.01.2026
|«Олимпиакос»
0:2
ПАОК
Кубок Греции
|10.01.2026
|«Панэтоликос»
0:3
ПАОК
Суперлига Греции
|06.01.2026
|ПАОК
1:1 (5:4 по пенальти)
«Атромитос»
Кубок Греции
«Лион» лидирует в ЛЕ. ПАОК занимает 12-е место и почти не имеет шансов попасть в топ-8, чтобы выйти в 1/8 финала напрямую.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Лион
|7
|6
|0
|1
|14–3
|18
|2
|Астон Вилла
|7
|6
|0
|1
|11–4
|18
|3
|Фрайбург
|7
|5
|2
|0
|10–3
|17
|4
|Мидтьюлланд
|7
|5
|1
|1
|16–8
|16
|5
|Брага
|7
|5
|1
|1
|11–5
|16
|6
|Рома
|7
|5
|0
|2
|12–5
|15
|7
|Ференцварош
|7
|4
|3
|0
|12–7
|15
|8
|Реал Бетис
|7
|4
|2
|1
|11–6
|14
|9
|Порту
|7
|4
|2
|1
|10–6
|14
|10
|Генк
|7
|4
|1
|2
|9–6
|13
|11
|Црвена Звезда
|7
|4
|1
|2
|6–5
|13
|12
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|15–10
|12
|13
|Штутгарт
|7
|4
|0
|3
|12–7
|12
|14
|Сельта
|7
|4
|0
|3
|14–10
|12
|15
|Болонья
|7
|3
|3
|1
|11–7
|12
|16
|Ноттингем Форест
|7
|3
|2
|2
|11–7
|11
|17
|Виктория Пльзень
|7
|2
|5
|0
|7–3
|11
|18
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|9–6
|11
|19
|Панатинаикос
|7
|3
|2
|2
|10–8
|11
|20
|Динамо Загреб
|7
|3
|1
|3
|12–14
|10
|21
|Лилль
|7
|3
|0
|4
|11–9
|9
|22
|СК Бранн
|7
|2
|3
|2
|9–10
|9
|23
|Янг Бойз
|7
|3
|0
|4
|8–13
|9
|24
|Селтик
|7
|2
|2
|3
|9–13
|8
|25
|Лудогорец
|7
|2
|1
|4
|11–15
|7
|26
|Фейеноорд
|7
|2
|0
|5
|10–13
|6
|27
|Базель
|7
|2
|0
|5
|9–12
|6
|28
|Зальцбург
|7
|2
|0
|5
|8–12
|6
|29
|ФКСБ
|7
|2
|0
|5
|8–15
|6
|30
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|6–14
|6
|31
|Штурм
|7
|1
|1
|5
|4–11
|4
|32
|Рейнджерс
|7
|1
|1
|5
|4–11
|4
|33
|Ницца
|7
|1
|0
|6
|7–14
|3
|34
|Утрехт
|7
|0
|1
|6
|3–11
|1
|35
|Мальмё
|7
|0
|1
|6
|3–13
|1
|36
|Маккаби Тель-Авив
|7
|0
|1
|6
|2–19
|1
«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1 и занимает в ней четвертое место. В Лиге Европы «Лион» проиграл всего один раз («Бетису»)и лидирует в таблице. ПАОК идет в национальном чемпионате без поражений с начала ноября. В ЛЕ у него в пяти последних матчах три победы и две ничьи. Участие в стыковых матчах плей-офф он себе гарантировал, но на попадание в топ-8 шансов почти нет.
«Лион» мотивирован закочить общий этап на первом месте, а ПАОК находится в хорошей форме и имеет хорошие шансы забить в гостях. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов больше 2,5. В PARI поставить на этот исход можно с котировкой 1,75.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери из-за травм
«Лион»: Тальяфико, Шульц, Нуама, Фофана, Толиссо, Бенталеб
ПАОК: Иванушец
Трейдеры PARI установили довольно близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2,02 и 3,65, соответственно. Котировка на ничью составляет 3,50.
Поставить на ТБ 2,5 можно за 1,75, а на противоположный вариант - за 2,10.
