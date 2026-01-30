Ведомости
Лион – ПАОК, 29 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Россияне Оздоев и Чалов против французского гранда
Валентин Васильев

В одном из матчей восьмого, последнего тура общего этапа Лиги Европы «Лион» примет ПАОК, за который выступают два россиянина: 33-летний полузащитник Магомед Оздоев и 27-летний нападающий Федор Чалов. Есть ли у них шансы против лидера ЛЕ?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лион» (Франция)

29.01.2026, Чт

23:00 МСК

ПАОК (Салоники, Греция)

П1 - 2,55

Х - 3,70

П2 - 2,70

Турнир: Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Парк Олимпик» (Лион, Франция)

Главный судья: Никола Дабанович

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лион»0113:7
ПАОК1107:3

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счёт

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Мец»

2:5

«Лион»

Лига 1

22.01.2026«Янг Бойз»

0:1

«Лион»

Лига Европы УЕФА

19.01.2026«Лион»

2:1

«Брест»

Лига 1

12.01.2026«Лион»

2:1

«Лилль»

Кубок Франции

04.01.2026«Монако»

1:3

«Лион»

Лига 1

Последние пять матчей ПАОКа:

ДатаКоманда 1

Счёт

Команда 2

Турнир

22.01.2026ПАОК

2:0

«Бетис»

Лига Европы УЕФА

18.01.2026ПАОК

3:0

ОФИ

Суперлига Греции

14.01.2026«Олимпиакос»

0:2

ПАОК

Кубок Греции

10.01.2026«Панэтоликос»

0:3

ПАОК

Суперлига Греции

06.01.2026ПАОК

1:1 (5:4 по пенальти)

«Атромитос»

Кубок Греции

Место в турнирной таблице

«Лион» лидирует в ЛЕ. ПАОК занимает 12-е место и почти не имеет шансов попасть в топ-8, чтобы выйти в 1/8 финала напрямую.

КомандаИВНПМячиОчки
1Лион760114–318
2Астон Вилла760111–418
3Фрайбург752010–317
4Мидтьюлланд751116–816
5Брага751111–516
6Рома750212–515
7Ференцварош743012–715
8Реал Бетис742111–614
9Порту742110–614
10Генк74129–613
11Црвена Звезда74126–513
12ПАОК733115–1012
13Штутгарт740312–712
14Сельта740314–1012
15Болонья733111–712
16Ноттингем Форест732211–711
17Виктория Пльзень72507–311
18Фенербахче73229–611
19Панатинаикос732210–811
20Динамо Загреб731312–1410
21Лилль730411–99
22СК Бранн72329–109
23Янг Бойз73048–139
24Селтик72239–138
25Лудогорец721411–157
26Фейеноорд720510–136
27Базель72059–126
28Зальцбург72058–126
29ФКСБ72058–156
30Гоу Эхед Иглс72056–146
31Штурм71154–114
32Рейнджерс71154–114
33Ницца71067–143
34Утрехт70163–111
35Мальмё70163–131
36Маккаби Тель-Авив70162–191

Прогноз на матч

«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1 и занимает в ней четвертое место. В Лиге Европы «Лион» проиграл всего один раз («Бетису»)и лидирует в таблице. ПАОК идет в национальном чемпионате без поражений с начала ноября. В ЛЕ у него в пяти последних матчах три победы и две ничьи. Участие в стыковых матчах плей-офф он себе гарантировал, но на попадание в топ-8 шансов почти нет. 

«Лион» мотивирован закочить общий этап на первом месте, а ПАОК находится в хорошей форме и имеет хорошие шансы забить в гостях. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов больше 2,5. В PARI поставить на этот исход можно с котировкой 1,75.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери из-за травм

«Лион»: Тальяфико, Шульц, Нуама, Фофана, Толиссо, Бенталеб

ПАОК: Иванушец

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI установили довольно близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2,02 и 3,65, соответственно. Котировка на ничью составляет 3,50.

Вопросы и ответы

Будет ли много голов в матче «Лион» - ПАОК?

Поставить на ТБ 2,5 можно за 1,75, а на противоположный вариант - за 2,10.

Где бесплатно смотреть матч «Лион» - ПАОК?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как PARI

