Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, 19 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Самое ожидаемое событие уикенда на Альбионе

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - вывеска, мимо которой невозможно пройти истинному любителю британского футбола. Очередной раунд классического английского противостояния назначен на воскресенье, 19 октября. В ожидании суперматча изучаем котировки легальных букмекеров - они нередко содержат подсказку, чего ждать от игры.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» 

19.10.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

П1 - 1.65

Х - 4.40

П2 - 5.30

Турнир: Английская премьер-лига, 9-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»736185297-299
«Манчестер Юнайтед»856173299-297

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Челси»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

30.09.2025«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

27.09.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

23.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Саутгемптон»

Кубок лиги

20.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Сандерленд»

АПЛ

27.09.2025«Брентфорд»

3:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

20.09.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Челси»

АПЛ

14.09.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

30.08.2025«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Бернли»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После седьмого тура «Ливерпуль» уступил первое место в таблице «Арсеналу». «МЮ» переместился с 14-й на 10-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал751114-316
2. Ливерпуль750213-915
3. Тоттенхэм742113-514
4. Борнмут742111-814
5. Манчестер Сити741215-613
6. Кристал Пэлас73319-512
7. Челси732213-911
8. Эвертон73229-711
9. Сандерленд73227-611
10. Манчестер Юнайтед73139-1110
11. Ньюкасл72326-59
12. Брайтон723210-109
13. Астон Вилла72326-79
14. Фулхэм72238-118
15. Лидс72237-118
16. Брентфорд72149-127
17. Ноттингем Форест71245-125
18. Бернли71157-154
19. Вест Хэм71156-164
20. Вулверхэмптон70255-142

Прогноз на матч

Свернуть

Три поражения подряд - чрезвычайное происшествие для современного «Ливерпуля». В последний раз такой казус с «красными» случался два с половиной года назад - весной 2023 года. Тогда мерсисайдцы последовательно уступили «Борнмуту», мадридскому «Реалу» (обоим по 0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Теперь «Ливер» расстроили «Кристал Пэлас», «Галатасарай» и «Челси». Нетрудно представить, с каким настроем парни Арне Слота выскочат на игру с «МЮ».

Десятое место «Манчестера» никого особо не удивляет. «Красные дьяволы» не первый год чудовищно нестабильны: и обыграть могут кого угодно, и кому угодно «влететь».

В последнее время у обеих команд наблюдается одна и та же тенденция: в их матчах побеждают только хозяева! У хозяев эта серия насчитывает уже шесть игр, у гостей - пять. 

При таких вводных перспективным выглядит такое комбо от БЕТСИТИ: 1Х и тотал больше 2.5.

Свернуть
Трансляции

Трансляции

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони (все - травмы)

«МЮ»: Мартинес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «МЮ»:

Позиция«Ливерпуль»«МЮ»Позиция
Вратарь25. Мамардашвили31. ЛамменсВратарь
Защитник12. Брэдли4. де ЛигтЗащитник
Защитник4. ван Дейк15. ЙороЗащитник
Защитник5. Конате23. ШоуЗащитник
Защитник6. Керкез16. ДиалоПолузащитник
Полузащитник8. Собослаи20. ДалотПолузащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер8. ФернандешПолузащитник 
Полузащитник7. Вирц25. УгартеПолузащитник
Полузащитник11. Салах19. МбеумоНападающий
Полузащитник18. Гакпо16. ДиаллоНападающий
Нападающий22. Экитике30. ШешкоНападающий
Главный тренерАрне СлотРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент  1.65 на победу «Ливерпуля». Выигрыш гостей котируется более чем в три раза выше - за 5.30. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 4.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»?

Свернуть

На рынке точного счета БЕТСИТИ самый низкий коэффициент - 7.80 - присвоен ничьей - 1:1. Однако есть вариант взять три исхода в одном пакете. На 1:0, 2:0 и 3:0 одновременно букмекер установил котировку 3.70.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»?

Свернуть

Пока АПЛ не транслируется на территории РФ, следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.

«Ливерпуль» защитит чемпионский титул?

Аналитики испытывают на этот счет определенный скепсис. В топе фаворитов АПЛ действующий чемпион сейчас только второй (коэффициент на повторный триумф - 3.30). На долгожданный титул «Арсенала» ставки принимаются по котировке 1.95.

Топы букмекеров
Лучшие бонусы
