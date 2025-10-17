Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, 19 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - вывеска, мимо которой невозможно пройти истинному любителю британского футбола. Очередной раунд классического английского противостояния назначен на воскресенье, 19 октября. В ожидании суперматча изучаем котировки легальных букмекеров - они нередко содержат подсказку, чего ждать от игры.
Турнир: Английская премьер-лига, 9-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|73
|61
|85
|297-299
|«Манчестер Юнайтед»
|85
|61
|73
|299-297
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Челси»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|30.09.2025
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|27.09.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|23.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Саутгемптон»
Кубок лиги
|20.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Сандерленд»
АПЛ
|27.09.2025
|«Брентфорд»
3:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|20.09.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Челси»
АПЛ
|14.09.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|30.08.2025
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
«Бернли»
АПЛ
После седьмого тура «Ливерпуль» уступил первое место в таблице «Арсеналу». «МЮ» переместился с 14-й на 10-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|2. Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|3. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|4. Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|5. Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|6. Кристал Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|7. Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|8. Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|9. Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|10. Манчестер Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|11. Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|12. Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|13. Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|14. Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|15. Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|16. Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|17. Ноттингем Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|18. Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|19. Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|20. Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
Три поражения подряд - чрезвычайное происшествие для современного «Ливерпуля». В последний раз такой казус с «красными» случался два с половиной года назад - весной 2023 года. Тогда мерсисайдцы последовательно уступили «Борнмуту», мадридскому «Реалу» (обоим по 0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Теперь «Ливер» расстроили «Кристал Пэлас», «Галатасарай» и «Челси». Нетрудно представить, с каким настроем парни Арне Слота выскочат на игру с «МЮ».
Десятое место «Манчестера» никого особо не удивляет. «Красные дьяволы» не первый год чудовищно нестабильны: и обыграть могут кого угодно, и кому угодно «влететь».
В последнее время у обеих команд наблюдается одна и та же тенденция: в их матчах побеждают только хозяева! У хозяев эта серия насчитывает уже шесть игр, у гостей - пять.
При таких вводных перспективным выглядит такое комбо от БЕТСИТИ: 1Х и тотал больше 2.5.
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.
Потери
«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «МЮ»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
|31. Ламменс
|Вратарь
|Защитник
|12. Брэдли
|4. де Лигт
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|23. Шоу
|Защитник
|Защитник
|6. Керкез
|16. Диало
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|20. Далот
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|25. Угарте
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Салах
|19. Мбеумо
|Нападающий
|Полузащитник
|18. Гакпо
|16. Диалло
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|30. Шешко
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент 1.65 на победу «Ливерпуля». Выигрыш гостей котируется более чем в три раза выше - за 5.30. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 4.40.
На рынке точного счета БЕТСИТИ самый низкий коэффициент - 7.80 - присвоен ничьей - 1:1. Однако есть вариант взять три исхода в одном пакете. На 1:0, 2:0 и 3:0 одновременно букмекер установил котировку 3.70.
Пока АПЛ не транслируется на территории РФ, следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.
Аналитики испытывают на этот счет определенный скепсис. В топе фаворитов АПЛ действующий чемпион сейчас только второй (коэффициент на повторный триумф - 3.30). На долгожданный титул «Арсенала» ставки принимаются по котировке 1.95.