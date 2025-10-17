Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, 19 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Три поражения подряд - чрезвычайное происшествие для современного «Ливерпуля». В последний раз такой казус с «красными» случался два с половиной года назад - весной 2023 года. Тогда мерсисайдцы последовательно уступили «Борнмуту», мадридскому «Реалу» (обоим по 0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Теперь «Ливер» расстроили «Кристал Пэлас», «Галатасарай» и «Челси». Нетрудно представить, с каким настроем парни Арне Слота выскочат на игру с «МЮ».

Десятое место «Манчестера» никого особо не удивляет. «Красные дьяволы» не первый год чудовищно нестабильны: и обыграть могут кого угодно, и кому угодно «влететь».

В последнее время у обеих команд наблюдается одна и та же тенденция: в их матчах побеждают только хозяева! У хозяев эта серия насчитывает уже шесть игр, у гостей - пять.