Ливерпуль - Ньюкасл, 31 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Участники плей-офф ЛЧ пока не входят даже в пятерку лучших в национальной лиге
Валентин Васильев

Самый интригующий и статусный матч 24-го тура английской Премьер-лиги пройдет в последний день января в Ливерпуле. Одноименный клуб принимает «Ньюкасл».  В Общем этапе Лиги чемпионов УЕФА оба клуба свои задачи благополучно решили - теперь переключат внимание на внутреннюю арену. Анализируем встречу на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

31.01.2026, Сб

23:00 МСК

«Ньюкасл» 

П1 - 1.82

Х - 4.20

П2 - 4.10

Турнир: английская Премьер-лига 24-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль» 944550337-227
«Ньюкасл»504594227-337

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

24.01.2026«Борнмут»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

21.01.2026«Марсель»

0:3

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ливерпуль»

1:1

«Бернли»

АПЛ

12.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Барнсли»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

25.01.2026«Ньюкасл»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

21.01.2026«Ньюкасл»

3:0

ПСВ

Лига чемпионов

18.01.2026«Брентфорд»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 23 туров участники плей-офф Лиги чемпионов не сходят даже в топ-5 таблицы АПЛ. «Ливерпуль» может исправить это недоразумение уже в ночь с субботы на воскресенье.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал23155342-1750
2Манчестер Сити23144547-2146
3Астон Вилла23144535-2546
4Манчестер Юнайтед23108541-3438
5Челси23107639-2537
6Ливерпуль23106735-3236
7Фулхэм23104932-3234
8Брентфорд231031035-3233
9Ньюкасл2396832-2933
10Эвертон2396825-2633
11Сандерленд2389624-2633
12Брайтон2379733-3130
13Борнмут2379738-4330
14Тоттенхэм2377933-3128
15Кристал Пэлас2377924-2828
16Лидс2368931-3826
17Ноттингем Форест23741223-3425
18Вест Хэм23551327-4520
19Бернли23361425-4415
20Вулверхэмптон23151715-438

Прогноз на матч

Свернуть

Посреди недели обе команды играли в Европе - и остались собой вполне довольны. «Ливерпуль» одержал самую крупную победу в сезоне, набросав полдюжины мячей в сетку ворот «Карабаха». «Ньюкасл» не выиграл, но и ничья на поле действующего победителя Лиги чемпионов - результат во всех отношениях положительный и похвальный. К очной встрече на берегах Мерси обе команды подошли в приподнятом настроении.

В то же время стабильностью пока ни одни, ни другие не отличаются. Это повышает непредсказуемость субботнего противостояния.  Но в том, что голы на «Энфилде» будут, практически нет сомнений. Полагаем, что с центра поля по ходу дела придется начинать обеим командам. 

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.57 на обмен голами в матче.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)

«Ньюкасл»: Шер, Лассельс, Мерфи, Ливраменто, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:

Позиция«Ливерпуль»«Ньюкасл»
Вратарь1. БекерНик Поуп
Защитник3. ЭндоКиран Триппьер
Защитник38. ГравенберхМалик Тиав
Защитник4. ван ДейкДэн Берн
Защитник26. РобертсонЛьюис Холл
Полузащитник10. Мак АллистерЛьюис Майли
Полузащитник8. СобослаиСандро Тонали
Полузащитник7. ВирцДжейкоб Рэмзи
Полузащитник11. СалахХарви Барнс
Полузащитник18. ГакпоНик Вольтемаде
Нападающий22. ЭкитикеЭнтони Гордон
Главный тренерАрне СлотЭдди Хау

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» предсказуемо выделяет чемпиона Англии как фаворита в паре. Коэффициенты на победу хозяев поля составляет 1.82. Котировки на ничью и успех гостей близки - 4.20 и 4.10 соответственно.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Ливерпуль» - «Ньюкасл»?

Свернуть

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.61), аналитики ожидают результативный футбол в Ливерпуле.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»?

Свернуть

На территории РФ матчи АПЛ легально не транслируются.

