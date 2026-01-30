Ливерпуль - Ньюкасл, 31 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый интригующий и статусный матч 24-го тура английской Премьер-лиги пройдет в последний день января в Ливерпуле. Одноименный клуб принимает «Ньюкасл». В Общем этапе Лиги чемпионов УЕФА оба клуба свои задачи благополучно решили - теперь переключат внимание на внутреннюю арену. Анализируем встречу на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига 24-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|94
|45
|50
|337-227
|«Ньюкасл»
|50
|45
|94
|227-337
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|21.01.2026
|«Марсель»
0:3
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Бернли»
АПЛ
|12.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Барнсли»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.01.2026
|«Ньюкасл»
3:0
ПСВ
Лига чемпионов
|18.01.2026
|«Брентфорд»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
После 23 туров участники плей-офф Лиги чемпионов не сходят даже в топ-5 таблицы АПЛ. «Ливерпуль» может исправить это недоразумение уже в ночь с субботы на воскресенье.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|23
|15
|5
|3
|42-17
|50
|2
|Манчестер Сити
|23
|14
|4
|5
|47-21
|46
|3
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|35-25
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|23
|10
|8
|5
|41-34
|38
|5
|Челси
|23
|10
|7
|6
|39-25
|37
|6
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|35-32
|36
|7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32-32
|34
|8
|Брентфорд
|23
|10
|3
|10
|35-32
|33
|9
|Ньюкасл
|23
|9
|6
|8
|32-29
|33
|10
|Эвертон
|23
|9
|6
|8
|25-26
|33
|11
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|12
|Брайтон
|23
|7
|9
|7
|33-31
|30
|13
|Борнмут
|23
|7
|9
|7
|38-43
|30
|14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33-31
|28
|15
|Кристал Пэлас
|23
|7
|7
|9
|24-28
|28
|16
|Лидс
|23
|6
|8
|9
|31-38
|26
|17
|Ноттингем Форест
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27-45
|20
|19
|Бернли
|23
|3
|6
|14
|25-44
|15
|20
|Вулверхэмптон
|23
|1
|5
|17
|15-43
|8
Посреди недели обе команды играли в Европе - и остались собой вполне довольны. «Ливерпуль» одержал самую крупную победу в сезоне, набросав полдюжины мячей в сетку ворот «Карабаха». «Ньюкасл» не выиграл, но и ничья на поле действующего победителя Лиги чемпионов - результат во всех отношениях положительный и похвальный. К очной встрече на берегах Мерси обе команды подошли в приподнятом настроении.
В то же время стабильностью пока ни одни, ни другие не отличаются. Это повышает непредсказуемость субботнего противостояния. Но в том, что голы на «Энфилде» будут, практически нет сомнений. Полагаем, что с центра поля по ходу дела придется начинать обеим командам.
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.57 на обмен голами в матче.
Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)
«Ньюкасл»: Шер, Лассельс, Мерфи, Ливраменто, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Ньюкасл»
|Вратарь
|1. Бекер
|Ник Поуп
|Защитник
|3. Эндо
|Киран Триппьер
|Защитник
|38. Гравенберх
|Малик Тиав
|Защитник
|4. ван Дейк
|Дэн Берн
|Защитник
|26. Робертсон
|Льюис Холл
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|Льюис Майли
|Полузащитник
|8. Собослаи
|Сандро Тонали
|Полузащитник
|7. Вирц
|Джейкоб Рэмзи
|Полузащитник
|11. Салах
|Харви Барнс
|Полузащитник
|18. Гакпо
|Ник Вольтемаде
|Нападающий
|22. Экитике
|Энтони Гордон
|Главный тренер
|Арне Слот
|Эдди Хау
«БЕТСИТИ» предсказуемо выделяет чемпиона Англии как фаворита в паре. Коэффициенты на победу хозяев поля составляет 1.82. Котировки на ничью и успех гостей близки - 4.20 и 4.10 соответственно.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.61), аналитики ожидают результативный футбол в Ливерпуле.
На территории РФ матчи АПЛ легально не транслируются.