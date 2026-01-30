Ливерпуль - Ньюкасл, 31 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды играли в Европе - и остались собой вполне довольны. «Ливерпуль» одержал самую крупную победу в сезоне, набросав полдюжины мячей в сетку ворот «Карабаха». «Ньюкасл» не выиграл, но и ничья на поле действующего победителя Лиги чемпионов - результат во всех отношениях положительный и похвальный. К очной встрече на берегах Мерси обе команды подошли в приподнятом настроении.

В то же время стабильностью пока ни одни, ни другие не отличаются. Это повышает непредсказуемость субботнего противостояния. Но в том, что голы на «Энфилде» будут, практически нет сомнений. Полагаем, что с центра поля по ходу дела придется начинать обеим командам.

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.57 на обмен голами в матче.