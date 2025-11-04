Ведомости
Ливерпуль - Реал Мадрид, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Против такого Мадрида у чемпиона Англии нет шансов?
Валентин Васильев

В четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА грядет сразу несколько грандиозных европейских противостояний. Одно из них состоится на легендарном «Энфилде». «Ливерпуль» против «Реала» - мимо такой афиши решительно невозможно пройти! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия)

04.11.2025, Вт

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 2.55

Х - 4.00

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур 

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Иштван Ковач  (Карей, Румыния)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»41912-21
«Реал»91421-12

Последние пять матчей  «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Ливерпуль»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

29.10.2025«Ливерпуль»

0:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

25.10.2025«Брентфорд»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

22.10.2025«Айнтрахт»

1:5

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

19.10.2025«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Реал»

4:0

«Валенсия»

Ла Лига

26.10.2025«Реал»

2:1

«Барселона»

Ла Лига

22.10.2025«Реал»

1:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

19.10.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Ла Лига

04.10.2025«Реал»

3:1

«Вильярреал»

Ла Лига

Последние пять матчей  «Ливерпуля» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2024«Ливерпуль»

2:0

«Реал»

Лига чемпионов

15.03.2023«Реал» 

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

21.03.2023«Ливерпуль»

2:5

«Реал»

Лига чемпионов

28.05.2022«Ливерпуль»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

14.04.2021«Ливерпуль»

0:0

«Реал»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

После трех туров обе команды входят в топ-10 таблицы. Испанцы опережают англичан на три очка.

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Свернуть

Нередко встретишь коэффициент выше 2.50 на домашнюю победу чемпиона Англии. И вот этот редчайший случай. И дело тут не только в чудовищной нестабильности «Ливерпуля» (хотя и в ней, конечно, тоже), но и в силе противника. Мадридский «Реал» осенью-2025 производит устрашающее впечатление на соперников. Если бы не поражение в дерби от «Атлетико», можно было бы окончательно уверовать в неуязвимость банды Хаби Алонсо. Но и самые великие команды иногда оступаются. Главное - реакция звезд на редкое поражение. Она у «сливочных» оказалась образцовой - шесть побед подряд с суммарным счетом 16:2. Причем в числе прочих мадридцы повергли двух топов - «Ювентус» и «Барселону». Перед таким соперником никто в мире не сможет почувствовать себя фаворитом.

«Ливерпуль» никак не преодолеет «зону турбулентности». Поразительно, но проигрывает чемпион АПЛ в последнее время чаще, чем побеждает. На два выигрыша у «красных» пришлось шесть поражений, причем два из них - на «Энфилде»! Свежая виктория над «Астон Виллой» немного взбодрила парней Арне Слота. Но «Реал» - противник совершенно другого калибра. «Сливочные» забивали во всех без исключения матчах сезона и наверняка продлят эту серию во вторник. В то же время ожидать авантюрного футбола с обеих сторон не стоит. 

При таких вводных перспективным выглядит комбо: Х2 и тотал меньше 4.5. Удачная ставка на этот вариант в «БЕТСИТИ» обещает двукратный выигрыш.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Суперматч на берегах Мерси покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони, Исак, Джонс, Фримпонг (все - травмы)

«Реал»: Алаба, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Реал»:

Позиция«Ливерпуль»«Реал»Позиция
Вратарь25. Мамардашвили1. КуртуаВратарь
Защитник12. Брэдли8. ВальвердеЗащитник
Защитник4. ван Дейк3. МилитаоЗащитник
Защитник5. Конате24. ХейсенЗащитник
Защитник26. Робертсон18. КаррерасЗащитник
Полузащитник8. Собослаи15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер14. ТчуамениПолузащитник 
Полузащитник7. Вирц6. КамавингаПолузащитник
Полузащитник11. Салах5. БеллингемПолузащитник
Нападающий18. Гакпо10. МбаппеНападающий
Нападающий22. Экитике7. ВинисиусНападающий
Главный тренерАрне СлотХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК БЕТСИТИ установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.55 на первую и 2.65 - на вторую. При ничейном исходе клиент может увеличить банк ровно в четыре раза.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Реал»?

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.40.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Реал»?

На территории РФ легальную трансляцию предлагает пользователям онлайн-кинотеатр Okko. За ходом матча можно следить и на ресурсах БК БЕТСИТИ.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

В рейтинге фаворитов евросезона от БЕТСИТИ эти команды пока не входят в топ-3. «Ливерпуль» считается четвертым кандидатом на трофей (коэффициент 8.10), «Реал» - седьмым (10.00). Возглавляет список действующий чемпион Европы - «ПСЖ» (5.80).

