Ливерпуль - Реал Мадрид, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА грядет сразу несколько грандиозных европейских противостояний. Одно из них состоится на легендарном «Энфилде». «Ливерпуль» против «Реала» - мимо такой афиши решительно невозможно пройти!
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|4
|1
|9
|12-21
|«Реал»
|9
|1
|4
|21-12
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|29.10.2025
|«Ливерпуль»
0:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|25.10.2025
|«Брентфорд»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|22.10.2025
|«Айнтрахт»
1:5
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Реал»
4:0
«Валенсия»
Ла Лига
|26.10.2025
|«Реал»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
|22.10.2025
|«Реал»
1:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|04.10.2025
|«Реал»
3:1
«Вильярреал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Реал»
Лига чемпионов
|15.03.2023
|«Реал»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|21.03.2023
|«Ливерпуль»
2:5
«Реал»
Лига чемпионов
|28.05.2022
|«Ливерпуль»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
|14.04.2021
|«Ливерпуль»
0:0
«Реал»
Лига чемпионов
После трех туров обе команды входят в топ-10 таблицы. Испанцы опережают англичан на три очка.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Нередко встретишь коэффициент выше 2.50 на домашнюю победу чемпиона Англии. И вот этот редчайший случай. И дело тут не только в чудовищной нестабильности «Ливерпуля» (хотя и в ней, конечно, тоже), но и в силе противника. Мадридский «Реал» осенью-2025 производит устрашающее впечатление на соперников. Если бы не поражение в дерби от «Атлетико», можно было бы окончательно уверовать в неуязвимость банды Хаби Алонсо. Но и самые великие команды иногда оступаются. Главное - реакция звезд на редкое поражение. Она у «сливочных» оказалась образцовой - шесть побед подряд с суммарным счетом 16:2. Причем в числе прочих мадридцы повергли двух топов - «Ювентус» и «Барселону». Перед таким соперником никто в мире не сможет почувствовать себя фаворитом.
«Ливерпуль» никак не преодолеет «зону турбулентности». Поразительно, но проигрывает чемпион АПЛ в последнее время чаще, чем побеждает. На два выигрыша у «красных» пришлось шесть поражений, причем два из них - на «Энфилде»! Свежая виктория над «Астон Виллой» немного взбодрила парней Арне Слота. Но «Реал» - противник совершенно другого калибра. «Сливочные» забивали во всех без исключения матчах сезона и наверняка продлят эту серию во вторник. В то же время ожидать авантюрного футбола с обеих сторон не стоит.
При таких вводных перспективным выглядит комбо: Х2 и тотал меньше 4.5. Удачная ставка на этот вариант в «БЕТСИТИ» обещает двукратный выигрыш.
Суперматч на берегах Мерси покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони, Исак, Джонс, Фримпонг (все - травмы)
«Реал»: Алаба, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Реал»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|12. Брэдли
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|3. Милитао
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|26. Робертсон
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Салах
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|7. Винисиус
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Эксперты БК БЕТСИТИ установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.55 на первую и 2.65 - на вторую. При ничейном исходе клиент может увеличить банк ровно в четыре раза.
Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.40.
На территории РФ легальную трансляцию предлагает пользователям онлайн-кинотеатр Okko. За ходом матча можно следить и на ресурсах БК БЕТСИТИ.
В рейтинге фаворитов евросезона от БЕТСИТИ эти команды пока не входят в топ-3. «Ливерпуль» считается четвертым кандидатом на трофей (коэффициент 8.10), «Реал» - седьмым (10.00). Возглавляет список действующий чемпион Европы - «ПСЖ» (5.80).