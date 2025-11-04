Ливерпуль - Реал Мадрид, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Нередко встретишь коэффициент выше 2.50 на домашнюю победу чемпиона Англии. И вот этот редчайший случай. И дело тут не только в чудовищной нестабильности «Ливерпуля» (хотя и в ней, конечно, тоже), но и в силе противника. Мадридский «Реал» осенью-2025 производит устрашающее впечатление на соперников. Если бы не поражение в дерби от «Атлетико», можно было бы окончательно уверовать в неуязвимость банды Хаби Алонсо. Но и самые великие команды иногда оступаются. Главное - реакция звезд на редкое поражение. Она у «сливочных» оказалась образцовой - шесть побед подряд с суммарным счетом 16:2. Причем в числе прочих мадридцы повергли двух топов - «Ювентус» и «Барселону». Перед таким соперником никто в мире не сможет почувствовать себя фаворитом.

«Ливерпуль» никак не преодолеет «зону турбулентности». Поразительно, но проигрывает чемпион АПЛ в последнее время чаще, чем побеждает. На два выигрыша у «красных» пришлось шесть поражений, причем два из них - на «Энфилде»! Свежая виктория над «Астон Виллой» немного взбодрила парней Арне Слота. Но «Реал» - противник совершенно другого калибра. «Сливочные» забивали во всех без исключения матчах сезона и наверняка продлят эту серию во вторник. В то же время ожидать авантюрного футбола с обеих сторон не стоит.

При таких вводных перспективным выглядит комбо: Х2 и тотал меньше 4.5. Удачная ставка на этот вариант в «БЕТСИТИ» обещает двукратный выигрыш.