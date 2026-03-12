Ливерпуль - Тоттенхэм, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Тоттенхэм» переживает жесточайший кризис. Смена тренера ожидаемого руководством клуба эффекта пока не дала. После поражения в Мадриде от «Атлетико» проигрышная серия лондонцев достигла уже шести матчей. На внутренней арене дела у «шпор» тоже идут скверно. От зоны вылета участника ЛЧ отделяет всего одно очко. Так что «Ливерпулю» предстоит иметь дело с классическим «раненым зверем», которому отступать некуда.

Сами чемпионы Англии тоже не блещут в последнее время. За четыре матча у них две победы и столько же поражений. Но все-таки у «красных» дела не столь прискорбны, как у «Тоттенхэма»: и в Лиге чемпионов еще далеко не все потеряно, и в АПЛ третье-четвертое места совсем близко.

Что объединяет обе команды, это склонность к результативным матчам. За 10 последних игр и те, и другие семь раз играли на «тотал больше 2.5». «Тоттенхэм» во всех этих случаях забивал и пропускал.

В «Бетсити» коэффициент на обмен голами в Ливерпуле составляет 1.72.