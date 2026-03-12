Ливерпуль - Тоттенхэм, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье в английской Премьер-лиге сразятся два участника ЛЧ. Посреди недели обе команды уступили в Европе и постараются реабилитироваться в АПЛ. Здесь говорим о шансах на успех «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|93
|46
|50
|312-215
|«Тоттенхэм»
|50
|46
|93
|215-312
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.03.2026
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|03.03.2026
|«Вулверхэмптон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|28.02.2026
|«Ливерпуль»
5:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|22.02.2026
|«Ноттингем Форест»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|05.03.2026
|«Тоттенхэм»
1:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|01.03.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:4
«Арсенал»
АПЛ
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
Турнирная таблица АПЛ выглядит безрадостно для обоих клубов, особенно - для лондонского.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59-22
|67
|2
|Манчестер Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|4
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53-34
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|9
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|10
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42-43
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38-36
|37
|15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|18
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
«Тоттенхэм» переживает жесточайший кризис. Смена тренера ожидаемого руководством клуба эффекта пока не дала. После поражения в Мадриде от «Атлетико» проигрышная серия лондонцев достигла уже шести матчей. На внутренней арене дела у «шпор» тоже идут скверно. От зоны вылета участника ЛЧ отделяет всего одно очко. Так что «Ливерпулю» предстоит иметь дело с классическим «раненым зверем», которому отступать некуда.
Сами чемпионы Англии тоже не блещут в последнее время. За четыре матча у них две победы и столько же поражений. Но все-таки у «красных» дела не столь прискорбны, как у «Тоттенхэма»: и в Лиге чемпионов еще далеко не все потеряно, и в АПЛ третье-четвертое места совсем близко.
Что объединяет обе команды, это склонность к результативным матчам. За 10 последних игр и те, и другие семь раз играли на «тотал больше 2.5». «Тоттенхэм» во всех этих случаях забивал и пропускал.
В «Бетсити» коэффициент на обмен голами в Ливерпуле составляет 1.72.
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Ливерпуль»: Алиссон, Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)
«Тоттенхэм»: ван де Вен (дисквалификация), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алисон
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|5. Конате
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|8. Собослаи
|3. Дрэгушин
|Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|4. Дансо
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|14. Грей
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|6. Пальинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|8. Биссума
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Салах
|7. Симонс
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|39. Коло-Муани
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Экитике
|19. Соланке
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Игор Тудор
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили солидные коэффициенты на победу гостей и ничью - соответственно, 8.10 и 6.20. Успех чемпиона идет в линии букмекера за 1.34.
Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам поля. По расчетам трейдеров, вероятность успеха мерсисайдцев составляет почти 75 процентов.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний.