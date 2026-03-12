Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Тоттенхэм, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Участник Лиги чемпионов рискует вылететь из АПЛ!
Валентин Васильев

В воскресенье в английской Премьер-лиге сразятся два участника ЛЧ. Посреди недели обе команды уступили в Европе и постараются реабилитироваться в АПЛ. Здесь говорим о шансах на успех «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» 

15.03.2026, Вс

19:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.34

Х - 6.20

П2 - 8.10

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Энфилд»    (Ливерпуль, Англия)

Главный судья:  Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»934650312-215
«Тоттенхэм»504693215-312

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.03.2026«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

06.03.2026«Вулверхэмптон»

1:3

«Ливерпуль»

Кубок Англии

03.03.2026«Вулверхэмптон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

28.02.2026«Ливерпуль»

5:2

«Вест Хэм»

АПЛ

22.02.2026«Ноттингем Форест»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

05.03.2026«Тоттенхэм»

1:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

01.03.2026«Фулхэм»

2:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.02.2026«Тоттенхэм»

1:4

«Арсенал»

АПЛ

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

Турнирная таблица АПЛ выглядит безрадостно для обоих клубов, особенно - для лондонского.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал30207359-2267
2Манчестер Сити29186559-2760
3Манчестер Юнайтед29149651-4051
4Астон Вилла29156839-3451
5Челси29139753-3448
6Ливерпуль29146948-3948
7Брентфорд291351144-4044
8Эвертон291271034-3343
9Борнмут29913744-4640
10Фулхэм291241340-4340
11Сандерленд291010930-3440
12Ньюкасл291161242-4339
13Кристал Пэлас291081133-3538
14Брайтон299101038-3637
15Лидс297101237-4831
16Тоттенхэм29781439-4629
17Ноттингем Форест29771528-4328
18Вест Хэм29771535-5428
19Бернли29471832-5819
20Вулверхэмптон30372022-5216

Прогноз на матч

Свернуть

«Тоттенхэм» переживает жесточайший кризис. Смена тренера ожидаемого руководством клуба эффекта пока не дала. После поражения в Мадриде от «Атлетико» проигрышная серия лондонцев достигла уже шести матчей. На внутренней арене дела у «шпор» тоже идут скверно. От зоны вылета участника ЛЧ отделяет всего одно очко. Так что «Ливерпулю» предстоит иметь дело с классическим «раненым зверем», которому отступать некуда. 

Сами чемпионы Англии тоже не блещут в последнее время. За четыре матча у них две победы и столько же поражений. Но все-таки у «красных» дела не столь прискорбны, как у «Тоттенхэма»: и в Лиге чемпионов еще далеко не все потеряно, и в АПЛ третье-четвертое места совсем близко.

Что объединяет обе команды, это склонность к результативным матчам. За 10 последних игр и те, и другие семь раз играли на «тотал больше 2.5». «Тоттенхэм» во всех этих случаях забивал и пропускал.

В «Бетсити» коэффициент на обмен голами в Ливерпуле составляет 1.72.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Алиссон, Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)

«Тоттенхэм»: ван де Вен (дисквалификация), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Ливерпуль»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь1. Алисон1. ВикариоВратарь
Защитник5. Конате23. ПорроЗащитник
Защитник4. ван Дейк17. РомероЗащитник
Защитник8. Собослаи3. ДрэгушинЗащитник
Полузащитник17. Джонс4. ДансоЗащитник
Полузащитник10. Мак Аллистер14. ГрейПолузащитник
Полузащитник38. Гравенберх6. ПальиньяПолузащитник
Полузащитник7. Вирц8. БиссумаПолузащитник
Полузащитник11. Салах7. СимонсПолузащитник
Нападающий18. Гакпо39. Коло-МуаниПолузащитник
Нападающий22. Экитике19. СоланкеНападающий
Главный тренерАрне СлотИгор ТудорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «Бетсити» установили солидные коэффициенты на победу гостей и ничью - соответственно, 8.10 и 6.20. Успех  чемпиона идет в линии букмекера за 1.34.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам поля. По расчетам трейдеров, вероятность успеха мерсисайдцев составляет почти 75 процентов. 

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer109 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer293 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё