Ливерпуль - Вулверхэмптон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Аутсайдер постарается не осрамиться в гостях у чемпиона на легендарной арене
Валентин Васильев

Казалось бы, чего можно ожидать от встречи действующего чемпиона Англии с отъявленным аутсайдером лиги? Но при желании и в таком заведомо неравном соперничестве можно отыскать любопытные варианты для пари. О них и поговорим.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

27.12.2025, Сб

18:00 МСК

«Вулверхэмптон»

П1 - 1.23

Х - 6.60

П2 - 11.50

Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»631837184-133
«Вулверхэмптон»371863133-184

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

13.12.2025«Ливерпуль»

2:0

«Брайтон»

АПЛ

09.12.2025«Интер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

06.12.2025«Лидс»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Вулверхэмптон»

0:2

«Брентфорд»

АПЛ

13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«МЮ»

АПЛ

03.12.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

22.11.2025«Астон Вилла»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

На показатели «Вулверхэмптона» в турнирной таблице без слез не взглянешь: кажется, с одним вылетающим из АПЛ все ясно. Чемпион страны пока идет только пятым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Фулхэм1772824-2623
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1757526-2922
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1753917-2618
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

Свернуть

Уступив 0:2 «Брентфорду» в 17-м туре английской Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского профессионального футбола по набранным очкам на этом отрезке (два). Первым таким образом «отличился» «Ньюпорт Каунти» в четвертом дивизионе в 1970 году, а в сезоне-2020/2021 его «достижение» повтори «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ.

Тем временем «Ливерпуль» потихоньку приходит в себя после осеннего кризиса. Выездная победа над «Тоттенхэмом» стала для чемпиона Англии третьей подряд. Казалось бы, какая может быть интрига в противостоянии топа с самым бедовым аутсайдером? Например, такая: много ли голов будет забито на «Энфилде»? Мы, например, в этом отнюдь не уверены. Несмотря на все свои проблемы, за последние шесть матчей «Вулверхэмптон» только раз проиграл крупно - 1:4 «МЮ». При этом шикарной ныне «Астон Вилле» «волки» уступили в гостях всего 0:1, а лидирующему «Арсеналу» - 1:2. Полагаем, что на легендарном «Энфилде» аутсайдер будет вгрызаться в каждый мяч и не допустит разноса. Тем более у фаворита наблюдаются большие проблемы с составом. Наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.

Трансляции

Свернуть

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Собослаи (дисквалификация), Эндо, Исак, Гомес, Брэдли, Гакпо, Байчетич, Леони (все - травмы)

«Вулверхэмптон»: Догерти, Гомес (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу гостей в PARI  (11.50) почти в 10 раз превышает котировку на хозяев (1.23). Ничья котируется в черно-зеленой конторе за 6.60.

