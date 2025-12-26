Ливерпуль - Вулверхэмптон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Уступив 0:2 «Брентфорду» в 17-м туре английской Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского профессионального футбола по набранным очкам на этом отрезке (два). Первым таким образом «отличился» «Ньюпорт Каунти» в четвертом дивизионе в 1970 году, а в сезоне-2020/2021 его «достижение» повтори «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ.

Тем временем «Ливерпуль» потихоньку приходит в себя после осеннего кризиса. Выездная победа над «Тоттенхэмом» стала для чемпиона Англии третьей подряд. Казалось бы, какая может быть интрига в противостоянии топа с самым бедовым аутсайдером? Например, такая: много ли голов будет забито на «Энфилде»? Мы, например, в этом отнюдь не уверены. Несмотря на все свои проблемы, за последние шесть матчей «Вулверхэмптон» только раз проиграл крупно - 1:4 «МЮ». При этом шикарной ныне «Астон Вилле» «волки» уступили в гостях всего 0:1, а лидирующему «Арсеналу» - 1:2. Полагаем, что на легендарном «Энфилде» аутсайдер будет вгрызаться в каждый мяч и не допустит разноса. Тем более у фаворита наблюдаются большие проблемы с составом. Наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.