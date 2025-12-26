Ливерпуль - Вулверхэмптон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Казалось бы, чего можно ожидать от встречи действующего чемпиона Англии с отъявленным аутсайдером лиги? Но при желании и в таком заведомо неравном соперничестве можно отыскать любопытные варианты для пари. О них и поговорим.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
27.12.2025, Сб
18:00 МСК
«Вулверхэмптон»
|П1 - 1.23
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|63
|18
|37
|184-133
|«Вулверхэмптон»
|37
|18
|63
|133-184
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|13.12.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
|09.12.2025
|«Интер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|06.12.2025
|«Лидс»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Вулверхэмптон»
0:2
«Брентфорд»
АПЛ
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«МЮ»
АПЛ
|03.12.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|22.11.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
На показатели «Вулверхэмптона» в турнирной таблице без слез не взглянешь: кажется, с одним вылетающим из АПЛ все ясно. Чемпион страны пока идет только пятым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24-26
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17-26
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
Уступив 0:2 «Брентфорду» в 17-м туре английской Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского профессионального футбола по набранным очкам на этом отрезке (два). Первым таким образом «отличился» «Ньюпорт Каунти» в четвертом дивизионе в 1970 году, а в сезоне-2020/2021 его «достижение» повтори «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ.
Тем временем «Ливерпуль» потихоньку приходит в себя после осеннего кризиса. Выездная победа над «Тоттенхэмом» стала для чемпиона Англии третьей подряд. Казалось бы, какая может быть интрига в противостоянии топа с самым бедовым аутсайдером? Например, такая: много ли голов будет забито на «Энфилде»? Мы, например, в этом отнюдь не уверены. Несмотря на все свои проблемы, за последние шесть матчей «Вулверхэмптон» только раз проиграл крупно - 1:4 «МЮ». При этом шикарной ныне «Астон Вилле» «волки» уступили в гостях всего 0:1, а лидирующему «Арсеналу» - 1:2. Полагаем, что на легендарном «Энфилде» аутсайдер будет вгрызаться в каждый мяч и не допустит разноса. Тем более у фаворита наблюдаются большие проблемы с составом. Наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Ливерпуль»: Собослаи (дисквалификация), Эндо, Исак, Гомес, Брэдли, Гакпо, Байчетич, Леони (все - травмы)
«Вулверхэмптон»: Догерти, Гомес (оба - травмы)
Коэффициент на победу гостей в PARI (11.50) почти в 10 раз превышает котировку на хозяев (1.23). Ничья котируется в черно-зеленой конторе за 6.60.