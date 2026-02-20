Ведомости
Локомотив - Динамо Минск, прогноз на 21 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Фаворит «штампует» «низовые» результаты
Валентин Васильев

В субботней программе FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Ярославле. Лидер Западной конференции принимает гостей из столицы Беларуси. Рассказываем о самых интересных вариантах для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

21.02.2026, Сб

17:00 МСК

«Динамо» (Минск)

П1 - 2.10

Х - 4.30

П2 - 2.90

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»36521172-134
«Динамо» (Минск)21536134-172

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Локомотив»

1:0

«Нефтехимик»

КХЛ

14.02.2026«Сочи»

1:2 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

12.02.2026«Динамо» Мн

4:2

«Локомотив»

КХЛ

10.02.2026«Шанхайские драконы»

0:2

«Локомотив»

КХЛ

04.02.2026«Локомотив»

3:1

«Спартак»

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2026«Спартак»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

12.02.2026«Динамо» Мн

4:2

«Локомотив»

КХЛ

10.02.2026«Динамо» Мн

7:4

«Северсталь»

КХЛ

05.02.2026«Лада»

3:8

«Динамо» Мн

КХЛ

03.02.2026«Динамо» Мн

3:4 Б

СКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции хозяева занимают первое место, гости - третье.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5829541415152-11281
2Северсталь5727713118170-15174
3Динамо Мн5628234316202-13873
4ЦСКА5728217118141-12670
5Торпедо5724532419163-15270
6Динамо М5621283121151-14366
7Спартак5524232420165-16364
8СКА5522523320158-14464
9Шанхайские Драконы5615316427137-18448
10Лада5815114334131-20241
11ХК Сочи5514020831115-19540

Прогноз на матч

Свернуть

Встречающиеся в Ярославле команды можно назвать стилистическими антиподами: динамовцы больше всех в дивизионе забивают (202 гола), железнодорожники - меньше всех пропускают (112). 

Ярославцы из последних 10 матчей выиграли девять, полностью подтверждая статус главного фаворита чемпионата. Минчане более нестабильны: после четырех поражений выдали три победы в ряд, но затем снова уступили - 3:4 «Спартаку».

Визитка этого «Локо» - «низовые» матчи. В 13 из 14 игр с их участием забрасывалось не больше пяти шайб.  Наш прогноз на субботу: тотал меньше 5.5. FONBET  дает коэффициент 1.75 на этот исход. 

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET  установили высокие коэффициенты победу обеих команд. Успех ярославцев котируется за 2.10, минчан - за 2.90, а ничья - за 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Локомотив» - «Динамо» Мн?

Аналитики ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам льда. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Динамо» Мн?

Билеты на игру  доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 000 рублей.

