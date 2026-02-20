Локомотив - Динамо Минск, прогноз на 21 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В субботней программе FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Ярославле. Лидер Западной конференции принимает гостей из столицы Беларуси. Рассказываем о самых интересных вариантах для пари на игру.
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|36
|5
|21
|172-134
|«Динамо» (Минск)
|21
|5
|36
|134-172
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Локомотив»
1:0
«Нефтехимик»
КХЛ
|14.02.2026
|«Сочи»
1:2 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|12.02.2026
|«Динамо» Мн
4:2
«Локомотив»
КХЛ
|10.02.2026
|«Шанхайские драконы»
0:2
«Локомотив»
КХЛ
|04.02.2026
|«Локомотив»
3:1
«Спартак»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2026
|«Спартак»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|12.02.2026
|«Динамо» Мн
4:2
«Локомотив»
КХЛ
|10.02.2026
|«Динамо» Мн
7:4
«Северсталь»
КХЛ
|05.02.2026
|«Лада»
3:8
«Динамо» Мн
КХЛ
|03.02.2026
|«Динамо» Мн
3:4 Б
СКА
КХЛ
В таблице западной конференции хозяева занимают первое место, гости - третье.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|58
|29
|5
|4
|1
|4
|15
|152-112
|81
|2
|Северсталь
|57
|27
|7
|1
|3
|1
|18
|170-151
|74
|3
|Динамо Мн
|56
|28
|2
|3
|4
|3
|16
|202-138
|73
|4
|ЦСКА
|57
|28
|2
|1
|7
|1
|18
|141-126
|70
|5
|Торпедо
|57
|24
|5
|3
|2
|4
|19
|163-152
|70
|6
|Динамо М
|56
|21
|2
|8
|3
|1
|21
|151-143
|66
|7
|Спартак
|55
|24
|2
|3
|2
|4
|20
|165-163
|64
|8
|СКА
|55
|22
|5
|2
|3
|3
|20
|158-144
|64
|9
|Шанхайские Драконы
|56
|15
|3
|1
|6
|4
|27
|137-184
|48
|10
|Лада
|58
|15
|1
|1
|4
|3
|34
|131-202
|41
|11
|ХК Сочи
|55
|14
|0
|2
|0
|8
|31
|115-195
|40
Встречающиеся в Ярославле команды можно назвать стилистическими антиподами: динамовцы больше всех в дивизионе забивают (202 гола), железнодорожники - меньше всех пропускают (112).
Ярославцы из последних 10 матчей выиграли девять, полностью подтверждая статус главного фаворита чемпионата. Минчане более нестабильны: после четырех поражений выдали три победы в ряд, но затем снова уступили - 3:4 «Спартаку».
Визитка этого «Локо» - «низовые» матчи. В 13 из 14 игр с их участием забрасывалось не больше пяти шайб. Наш прогноз на субботу: тотал меньше 5.5. FONBET дает коэффициент 1.75 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили высокие коэффициенты победу обеих команд. Успех ярославцев котируется за 2.10, минчан - за 2.90, а ничья - за 4.30.
Аналитики ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам льда.
Билеты на игру доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 000 рублей.