Локомотив - Динамо Минск, прогноз на 21 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Встречающиеся в Ярославле команды можно назвать стилистическими антиподами: динамовцы больше всех в дивизионе забивают (202 гола), железнодорожники - меньше всех пропускают (112).

Ярославцы из последних 10 матчей выиграли девять, полностью подтверждая статус главного фаворита чемпионата. Минчане более нестабильны: после четырех поражений выдали три победы в ряд, но затем снова уступили - 3:4 «Спартаку».