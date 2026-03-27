Локомотив - Спартак, прогноз на 26 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

В четверг, 26 марта, «Локомотив» и «Спартак» второй раз подряд встретятся в Ярославле в рамках 1/8 финала серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Первое противостояние команд в играх на вылет не обмануло ожиданий болельщиков, а с точки зрения интриги, сюжета, возможно, даже и превзошло. Продолжение будет не менее ярким?
Турнир: FONBET КХЛ, 1/8 финала, второй матч
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)
Счет серии: 1:0
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|32
|5
|16
|166-125
|«Спартак»
|16
|5
|32
|125-166
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.03.2026
|«Локомотив»
5:3
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Локомотив»
4:1
«Металлург»
КХЛ
|15.03.2026
|«Динамо» Мн
2:1 Б
«Локомотив»
КХЛ
|13.03.2026
|«Лада»
2:4
«Локомотив»
КХЛ
|11.03.2026
|«Автомобилист»
4:1
«Локомотив»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.03.2026
|«Локомотив»
5:3
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
«Нефтехимик»
КХЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Спартак»
3:4
«Динамо» М
КХЛ
|13.03.2026
|«Спартак»
1:0 ОТ
«Амур»
КХЛ
1/8 финала
Вторые матчи
26.03.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
26.03.2026, 17:00. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
26.03.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
26.03.2026, 19:30. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)
Третьи матчи
27.03.2026, 17:00. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
27.03.2026, 17:00. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
27.03.2026, 19:30. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
27.03.2026, 19:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)
28.03.2026, 13:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
28.03.2026, 14:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
28.03.2026, 17:00. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
28.03.2026, 17:00. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Во вторник в Ярославле соперники выдали яркое шоу с восемью голами и нетривиальным сюжетом. В первом периоде москвичи повели в счете в две шайбы благодаря точным щелчкам Мансурова и Гутика, но еще до перерыва позволили хозяевам отыграться. Второй и третий периоды остались за «железнодорожниками», как и весь матч - 5:3. Тем не менее поволноваться ярославской публике пришлось. Команда Боба Хартли повела в серии 1:0 и довела счет личных встреч в сезоне до 4:1.
Неудивительно, что аналитики и в четверговом матче отдают предпочтение «Локо». Но голевое шоу, судя по статистическим выкладкам, должно продолжиться. Из шести последних встреч клубов в Ярославле лишь одна вышла относительно бедной на взятия ворот («всего» четыре шайбы), в остальных пяти случаях совокупное количество голов начиналось с шести.
БК «МАРАФОН» дает коэффициент 1.86 на тотал больше 4.5.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики «МАРАФОН» установили коэффициент 1.71 победу хозяев площадки (это на 0.11 выше, чем в первом матче). Успех гостей котируется за 4.45, а ничья - за 4.30.
Железнодорожники были и остаются фаворитами в паре.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 200 рублей.
Эксперты «МАРАФОН» расположили фаворитов сезона в следующем порядке:
На триумф «Спартака» в сезоне ставки принимаются с коэффициентом 111.00.
