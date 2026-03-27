Локомотив - Спартак, прогноз на 26 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Во вторник в Ярославле соперники выдали яркое шоу с восемью голами и нетривиальным сюжетом. В первом периоде москвичи повели в счете в две шайбы благодаря точным щелчкам Мансурова и Гутика, но еще до перерыва позволили хозяевам отыграться. Второй и третий периоды остались за «железнодорожниками», как и весь матч - 5:3. Тем не менее поволноваться ярославской публике пришлось. Команда Боба Хартли повела в серии 1:0 и довела счет личных встреч в сезоне до 4:1.

Неудивительно, что аналитики и в четверговом матче отдают предпочтение «Локо». Но голевое шоу, судя по статистическим выкладкам, должно продолжиться. Из шести последних встреч клубов в Ярославле лишь одна вышла относительно бедной на взятия ворот («всего» четыре шайбы), в остальных пяти случаях совокупное количество голов начиналось с шести.

