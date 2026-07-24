Локомотив - Ахмат, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» в это межсезонье играл, пожалуй, чаще всех в РПЛ. Менее чем за месяц, с 27 июня по 18 июля, москвичи провели целых девять спаррингов с командами разного уровня. Из позитивного для Михаила Галактионова и его футболистов отметим сухие победы над московскими «Спартаком» (2:0) и ЦСКА (1:0). Чуть подпортило железнодорожникам статистику поражение от «Рубина» (1:3). Но в целом положительных эмоций они получили в этой сессии больше, чем отрицательных.

«Ахмат» тоже подходит к новому чемпионату в приподнятом настроении. На сборах парни Станислава Черчесова провели пять матчей с иностранными спарринг-партнерами – и ни разу не уступили: четыре победы при всего одной ничьей.

Грозненский клуб все чаще фигурирует в прогнозах экспертов как один из скрытых фаворитов сезона, способных выстрелить подобно «Балтике». Нет сомнений, что «Ахмат» даст бой «Локо» на его территории. Ждем от команд обмена голами.