Локомотив - Ахмат, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На последнее воскресенье июля в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Москве на Большой Черкизовской улице сыграют «Локомотив» с «Ахматом». Легальные букмекеры страны представили линии на игру, а мы их изучаем в поиске интересных вариантов для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: Кирилл Левников
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|25
|11
|7
|76-31
|«Ахмат
|7
|11
|25
|31-76
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Локомотив»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Локомотив»
1:3
«Рубин»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак» М
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Локомотив»
3:0
«Акрон»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак» Кс
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.07.2026
|«Ахмат»
1:0
«Аджман»
РПЛ
|14.07.2026
|«Радник»
0:3
«Ахмат»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|ИМТ
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Нови Пазар»
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|29.06.2026
|«Ахмат»
3:1
«Борац»
Товарищеский матч
«Локомотив» в это межсезонье играл, пожалуй, чаще всех в РПЛ. Менее чем за месяц, с 27 июня по 18 июля, москвичи провели целых девять спаррингов с командами разного уровня. Из позитивного для Михаила Галактионова и его футболистов отметим сухие победы над московскими «Спартаком» (2:0) и ЦСКА (1:0). Чуть подпортило железнодорожникам статистику поражение от «Рубина» (1:3). Но в целом положительных эмоций они получили в этой сессии больше, чем отрицательных.
«Ахмат» тоже подходит к новому чемпионату в приподнятом настроении. На сборах парни Станислава Черчесова провели пять матчей с иностранными спарринг-партнерами – и ни разу не уступили: четыре победы при всего одной ничьей.
Грозненский клуб все чаще фигурирует в прогнозах экспертов как один из скрытых фаворитов сезона, способных выстрелить подобно «Балтике». Нет сомнений, что «Ахмат» даст бой «Локо» на его территории. Ждем от команд обмена голами.
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В прямом эфире игру в Москве покажет канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|3. Фассон
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|90. Ндонг
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|8. Богосавац
|Полузащитник
|Защитник
|88. Щетинин
|42. Келиано
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|37. Гадио
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|17. Касинтура
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|19. Руденко
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.62. На успех гостей можно поставить за 5.40. Ничья идет в линии за 4.05.
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