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ГлавнаяПрогнозыЛокомотив - Ахмат, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Локомотив - Ахмат, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Черчесов начнет удивлять со старта?
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

На последнее воскресенье июля в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Москве на Большой Черкизовской улице сыграют «Локомотив» с «Ахматом». Легальные букмекеры страны представили линии на игру, а мы их изучаем в поиске интересных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

09.03.2026, Пн

16:30 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.62

Х - 4.05

П2 - 5.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Главный судья:  Кирилл Левников

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»2511776-31
«Ахмат7112531-76

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Локомотив»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

18.07.2026«Локомотив»

1:3

«Рубин»

Товарищеский матч

11.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак» М

Товарищеский матч

11.07.2026«Локомотив»

3:0

«Акрон»

Товарищеский матч

03.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак» Кс

Товарищеский матч

Последние пять матчей  «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.07.2026«Ахмат»

1:0

«Аджман»

РПЛ

14.07.2026«Радник»

0:3

«Ахмат»

Товарищеский матч

11.07.2026ИМТ

0:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

04.07.2026«Нови Пазар»

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

29.06.2026«Ахмат»

3:1

«Борац»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Локомотив» в это межсезонье играл, пожалуй, чаще всех в РПЛ. Менее чем за месяц, с 27 июня по 18 июля, москвичи провели целых девять спаррингов с командами разного уровня. Из позитивного для Михаила Галактионова и его футболистов отметим сухие победы над московскими «Спартаком» (2:0) и ЦСКА (1:0). Чуть подпортило железнодорожникам статистику поражение от «Рубина» (1:3). Но в целом положительных эмоций они получили в этой сессии больше, чем отрицательных. 

«Ахмат» тоже подходит к новому чемпионату в приподнятом настроении. На сборах парни Станислава Черчесова провели пять матчей с иностранными спарринг-партнерами – и ни разу не уступили: четыре победы при всего одной ничьей.

Грозненский клуб все чаще фигурирует в прогнозах экспертов как один из скрытых фаворитов сезона, способных выстрелить подобно «Балтике». Нет сомнений, что «Ахмат» даст бой «Локо» на его территории. Ждем от команд обмена голами.

Бонусы на матч

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Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет канал  «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:

Позиция«Локомотив»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин88. ШелияВратарь
Защитник3. Фассон95. АдамовЗащитник
Защитник5. Ньямси4. ИбишевЗащитник
Защитник85. Морозов90. НдонгЗащитник
Защитник24. Ненахов8. БогосавацПолузащитник
Защитник88. Щетинин42. КелианоПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас37. ГадиоПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков17. КасинтураПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев10. СадулаевПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев77. МелкадзеНападающий
Нападающий19. Руденко20. СамородовНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.62. На успех гостей можно поставить за 5.40. Ничья идет в линии за 4.05.

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