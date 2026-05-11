Локомотив - Ак Барс, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина совершил впечатляющий камбэк в полуфинальной серии. Проигрывая 0:2 и 1:3 по матчам, «Локомотив» все же переломил ситуацию и, одержав три победы подряд, прорвался в финал. Две последние были добыты ярославцами в овертайме, что лишний раз подчеркивает крепость характера парней Боба Хартли. Нет ничего удивительного в том, что именно действующий чемпион считается фаворитом в противостоянии с «Ак Барсом».

Казанский клуб уже снискал славу главного открытия сезона, вне зависимости от исхода финального сериала. В четвертьфинале команда Анвара Гатиятулина сломила сопротивление мощно выступающего дома минского «Динамо», а затем расправилась со вторым фаворитом сезона - «Металлургом». Причем для суммарного успеха представителю Татарстана хватило пяти матчей. Тем самым «Ак Барс» обеспечил себе лишнее время на восстановление и отдых. У казанцев перерыв между концом полуфинальной серии и стартом финальной составил восемь дней, у «Локо» - пять.

В прошлом году команды обменялись домашними победами: 1:0 в Казани, 3:1 - в Ярославле.

У «Ак Барса» шесть последних матчей были «верховыми» (не менее пяти заброшенных шайб на пару команд). К первой игре серии хоккеисты подойдут отдохнувшими. Груз ответственности еще не так закрепощает, как в решающей встрече. Все это в совокупности позволяет понадеяться на яркий и результативный хоккей в Ярославле.

«БЕТСИТИ» предлагает поставить на тотал больше 4.5 по коэффициенту 2.08.