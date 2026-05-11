Локомотив - Ак Барс, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

В понедельник, 11 мая, стартует финальная серия Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле пройдет первый матч между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Собрали для вас лучшие предложения букмекеров на игру.
Турнир: FONBET КХЛ, финал, первый матч
Счет серии: 0:0
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|19
|5
|14
|91-76
|«Ак Барс»
|14
|5
|19
|76-91
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2026
|«Локомотив»
4:3 ОТ
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
|04.05.2026
|«Авангард»
2:3 ОТ
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|02.05.2026
|«Локомотив»
4:0
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
|30.04.2026
|«Авангард»
2:0
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|28.04.2026
|«Авангард»
2:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Металлург»
3:4 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|01.05.2026
|«Ак Барс»
4:1
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
|29.04.2026
|«Ак Барс»
4:1
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
|27.04.2026
|«Металлург»
4:2
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|25.04.2026
|«Металлург»
2:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
Обладатель Кубка Гагарина совершил впечатляющий камбэк в полуфинальной серии. Проигрывая 0:2 и 1:3 по матчам, «Локомотив» все же переломил ситуацию и, одержав три победы подряд, прорвался в финал. Две последние были добыты ярославцами в овертайме, что лишний раз подчеркивает крепость характера парней Боба Хартли. Нет ничего удивительного в том, что именно действующий чемпион считается фаворитом в противостоянии с «Ак Барсом».
Казанский клуб уже снискал славу главного открытия сезона, вне зависимости от исхода финального сериала. В четвертьфинале команда Анвара Гатиятулина сломила сопротивление мощно выступающего дома минского «Динамо», а затем расправилась со вторым фаворитом сезона - «Металлургом». Причем для суммарного успеха представителю Татарстана хватило пяти матчей. Тем самым «Ак Барс» обеспечил себе лишнее время на восстановление и отдых. У казанцев перерыв между концом полуфинальной серии и стартом финальной составил восемь дней, у «Локо» - пять.
В прошлом году команды обменялись домашними победами: 1:0 в Казани, 3:1 - в Ярославле.
У «Ак Барса» шесть последних матчей были «верховыми» (не менее пяти заброшенных шайб на пару команд). К первой игре серии хоккеисты подойдут отдохнувшими. Груз ответственности еще не так закрепощает, как в решающей встрече. Все это в совокупности позволяет понадеяться на яркий и результативный хоккей в Ярославле.
«БЕТСИТИ» предлагает поставить на тотал больше 4.5 по коэффициенту 2.08.
Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на первый матч серии: 2.22 на хозяев льда, 2.90 - на гостей и 3.90 - на ничью.
По мнению аналитиков, шансы сторон на успех практически равны.
Ставки на победу в финал «БЕТСИТИ» принимает со следующими коэффициентами: «Локомотив» - 1.77, «Ак Барс» - 2.05.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Стоимость составляет от 3 400 до 8 200 рублей.