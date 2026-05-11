Партнерский проект

Локомотив - Ак Барс, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Финальная серия стартует на площадке чемпиона
Валентин Васильев
В понедельник, 11 мая, стартует финальная серия Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле пройдет первый матч между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Собрали для вас лучшие предложения букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль) 

11.05.2026, Пн

14:30 МСК

«Ак Барс» (Казань) 

П1 - 2.22

Х - 3.90

П2 - 2.90

Турнир: FONBET КХЛ, финал, первый матч

Счет серии: 0:0

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»1951491-76
«Ак Барс»1451976-91

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.05.2026«Локомотив»

4:3 ОТ

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

04.05.2026«Авангард»

2:3 ОТ

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

30.04.2026«Авангард»

2:0

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

28.04.2026«Авангард»

2:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Металлург»

3:4 ОТ

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

01.05.2026«Ак Барс»

4:1

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

29.04.2026«Ак Барс»

4:1

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

27.04.2026«Металлург»

4:2

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

25.04.2026«Металлург»

2:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

Прогноз на матч

Обладатель Кубка Гагарина совершил впечатляющий камбэк в полуфинальной серии. Проигрывая 0:2 и 1:3 по матчам, «Локомотив» все же переломил ситуацию и, одержав три победы подряд, прорвался в финал. Две последние были добыты ярославцами в овертайме, что лишний раз подчеркивает крепость характера парней Боба Хартли. Нет ничего удивительного в том, что именно действующий чемпион считается фаворитом в противостоянии с «Ак Барсом».

Казанский клуб уже снискал славу главного открытия сезона, вне зависимости от исхода финального сериала. В четвертьфинале команда Анвара Гатиятулина сломила сопротивление мощно выступающего дома минского «Динамо», а затем расправилась со вторым фаворитом сезона - «Металлургом». Причем для суммарного успеха представителю Татарстана хватило пяти матчей. Тем самым «Ак Барс» обеспечил себе лишнее время на восстановление и отдых. У казанцев перерыв между концом полуфинальной серии и стартом финальной составил восемь дней, у «Локо» - пять.

В прошлом году команды обменялись домашними победами: 1:0 в Казани, 3:1 - в Ярославле. 

У «Ак Барса» шесть последних матчей были «верховыми» (не менее пяти заброшенных шайб на пару команд). К первой игре серии хоккеисты подойдут отдохнувшими. Груз ответственности еще не так закрепощает, как в решающей встрече. Все это в совокупности позволяет понадеяться на яркий и результативный хоккей в Ярославле.  

«БЕТСИТИ» предлагает поставить на тотал больше 4.5 по коэффициенту 2.08.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на первый матч серии: 2.22 на хозяев льда, 2.90 - на гостей и 3.90 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» - «Ак Барс»?

По мнению аналитиков, шансы сторон на успех практически равны. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Ставки на победу в финал «БЕТСИТИ» принимает со следующими коэффициентами: «Локомотив» - 1.77, «Ак Барс» - 2.05.

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Ак Барс»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Стоимость составляет от 3 400 до 8 200 рублей.

