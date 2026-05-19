Локомотив - Ак Барс, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Перед началом сезона казанский клуб не относили к числу фаворитов турнира. Успехи «Ак Барса» в плей-офф скепсис в отношении команды Анвара Гатиятулина в полной мере не развеяли. Перед финалом аналитики прочили досрочную победу «Локомотиву». Однако прошло четыре матча решающей серии, а счет в ней равный - 2:2. «Ак Барс» восемь лет не забирал Кубок Гагарина, и сейчас решительно настроен это сделать.

В результатах нынешнего финала уже наметилась определенная цикличность: обе команды по разу дома выиграли и столько же раз - крупно уступили. «Локомотив» «влетел» на своей территории 1:5, «Ак Барс» - 1:4. В четвертом матче казанцы одержали волевую победу, превратив 0:1 в 2:1, и таким образом повторно сравняли счет в серии. Теперь финалисты снова переезжают в Ярославль.

С учетом регулярки это будет уже седьмая встреча команд за сезон. Изучили друг друга они досконально. Прямо пропорционально накоплению усталости растет и цена каждой результативной ошибки. Надо полагать, что по мере приближения к трофею обе команды будут стараться действовать как можно надежнее. Поэтому не ждем сверхрезультативного хоккея в Ярославле.

«МАРАФОН» предлагает поставить на тотал меньше 4.5 по коэффициенту 1.71.