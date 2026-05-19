Локомотив - Ак Барс, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Во вторник, 19 мая, пройдет пятый матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Ак Барсом». После четырех игр счет в паре равный - 2:2. Анализируем шансы команд в предстоящей встрече, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: КХЛ, финал, пятый матч
Счет серии: 2:2
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|21
|5
|16
|100-85
|«Ак Барс»
|16
|5
|21
|85-100
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Ак Барс»
2:1
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|15.05.2026
|«Ак Барс»
1:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|13.05.2026
|«Локомотив»
1:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|11.05.2026
|«Локомотив»
3:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|06.05.2026
|«Локомотив»
4:3 ОТ
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Ак Барс»
2:1
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|15.05.2026
|«Ак Барс»
1:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|13.05.2026
|«Локомотив»
1:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|11.05.2026
|«Локомотив»
3:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|03.05.2026
|«Металлург»
3:4 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
Перед началом сезона казанский клуб не относили к числу фаворитов турнира. Успехи «Ак Барса» в плей-офф скепсис в отношении команды Анвара Гатиятулина в полной мере не развеяли. Перед финалом аналитики прочили досрочную победу «Локомотиву». Однако прошло четыре матча решающей серии, а счет в ней равный - 2:2. «Ак Барс» восемь лет не забирал Кубок Гагарина, и сейчас решительно настроен это сделать.
В результатах нынешнего финала уже наметилась определенная цикличность: обе команды по разу дома выиграли и столько же раз - крупно уступили. «Локомотив» «влетел» на своей территории 1:5, «Ак Барс» - 1:4. В четвертом матче казанцы одержали волевую победу, превратив 0:1 в 2:1, и таким образом повторно сравняли счет в серии. Теперь финалисты снова переезжают в Ярославль.
С учетом регулярки это будет уже седьмая встреча команд за сезон. Изучили друг друга они досконально. Прямо пропорционально накоплению усталости растет и цена каждой результативной ошибки. Надо полагать, что по мере приближения к трофею обе команды будут стараться действовать как можно надежнее. Поэтому не ждем сверхрезультативного хоккея в Ярославле.
«МАРАФОН» предлагает поставить на тотал меньше 4.5 по коэффициенту 1.71.
Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на пятый матч серии: 2.24 на хозяев льда, 2.96 - на гостей и 3.92 - на ничью.
Аналитики отдают небольшое предпочтение в матче хозяевам льда.
Ставки на победу в финале «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Ак Барс» - 2.05, «Локомотив» - 1.77.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Стоимость взрослого билета начинается от 1 100 рублей.