Партнерский проект

Локомотив - Ак Барс, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Шансы команд и актуальные бонусы на пятый матч серии
Валентин Васильев
Во вторник, 19 мая, пройдет пятый матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между  «Локомотивом» и «Ак Барсом». После четырех игр счет в паре равный - 2:2. Анализируем шансы команд в предстоящей встрече, выбираем перспективный вариант для пари. 

«Локомотив» (Ярославль) 

19.05.2026, Вт

19:00 МСК

 «Ак Барс» (Казань)  

П1 - 2.24

Х - 3.92

П2 - 2.96

Турнир: КХЛ, финал, пятый матч

Счет серии: 2:2

Стадион: «Арена-2000-Локомотив»   (Ярославль, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»21516100-85
«Ак Барс»1652185-100

Последние пять матчей «Локомотива»:

17.05.2026«Ак Барс»

2:1

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

15.05.2026«Ак Барс»

1:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

13.05.2026«Локомотив»

1:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

11.05.2026«Локомотив»

3:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

06.05.2026«Локомотив»

4:3 ОТ

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Ак Барса»:

17.05.2026«Ак Барс»

2:1

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

15.05.2026«Ак Барс»

1:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

13.05.2026«Локомотив»

1:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

11.05.2026«Локомотив»

3:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

03.05.2026«Металлург»

3:4 ОТ

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

Прогноз на матч

Перед началом сезона казанский клуб не относили к числу фаворитов турнира. Успехи «Ак Барса» в плей-офф скепсис в отношении команды Анвара Гатиятулина в полной мере не развеяли. Перед финалом аналитики прочили досрочную победу «Локомотиву». Однако прошло четыре матча решающей серии, а счет в ней равный - 2:2. «Ак Барс» восемь лет не забирал Кубок Гагарина, и сейчас решительно настроен это сделать.

В результатах нынешнего финала уже наметилась определенная цикличность: обе команды по разу дома выиграли и столько же раз - крупно уступили. «Локомотив» «влетел» на своей территории 1:5, «Ак Барс» - 1:4. В четвертом матче казанцы одержали волевую победу, превратив 0:1 в 2:1, и таким образом повторно сравняли счет в серии. Теперь финалисты снова переезжают в Ярославль.

С учетом регулярки это будет уже седьмая встреча команд за сезон. Изучили друг друга они досконально. Прямо пропорционально накоплению усталости растет и цена каждой результативной ошибки. Надо полагать, что по мере приближения к трофею обе команды будут стараться действовать как можно надежнее. Поэтому не ждем  сверхрезультативного хоккея в Ярославле.

«МАРАФОН» предлагает поставить на тотал меньше 4.5 по коэффициенту 1.71.

Прямая видеотрансляция из Ярославля запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на пятый матч серии: 2.24 на хозяев льда, 2.96 - на гостей и 3.92 - на ничью.

Кто победит в матче «Локомотив» - «Ак Барс»?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в матче хозяевам льда. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Ставки на победу в финале «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Ак Барс» - 2.05, «Локомотив» - 1.77.

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Ак Барс»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Стоимость взрослого билета начинается от 1 100 рублей. 

