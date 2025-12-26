Ведомости
20 декабря 10:26ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — Авангард, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Лидер «Запада» против третьей команды «Востока»
Валентин Васильев

Эта суббота в Континентальной хоккейной лиге насыщена классными противостояниями. Самое статусное с точки зрения занимаемых командами мест состоится в Ярославле. Анализируем шансы «Локомотива» и «Авангарда» на успех в сегодняшнем матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

20.12.2025, Сб

17:00 МСК

«Авангард» (Омск)

П1 - 2.15

Х - 4.15

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»25023119-118
«Авангард»24025118-119

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

16.12.2025«Локомотив»

3:2 Б

«Динамо» Минск

КХЛ

06.12.2025«Адмирал»

1:3

«Локомотив»

КХЛ

04.12.2025«Амур»

0:3

«Локомотив»

КХЛ

02.12.2025«Локомотив»

3:4 ОТ

СКА

КХЛ

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

16.12.2025«Сибирь»

4:2

«Авангард»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

04.12.2025«Авангард»

5:2

«Сочи»

КХЛ

27.11.2025«Металлург»

1:3

«Авангард»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Западная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Локомотив3819231310112-8052
2. Северсталь3719410112106-8649
3. Динамо Мн341813327119-7049
4. Динамо М3615262011108-8748
5. Торпедо3616332111102-9647
6. СКА3515402311102-8843
7. ЦСКА371700511497-9640
8. Спартак3613231314112-12340
9. Шанхайские Драконы351130621393-11736
10. Лада36911212278-12525
11. ХК Сочи33702051971-11623

Восточная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Металлург Мг362322126144-9757
2. Ак Барс3821121112114-9950
3. Авангард341921039118-8847
4. Автомобилист3614230314109-9441
5. Нефтехимик371431101899-11437
6. Трактор3711313217118-12535
7. Амур361211421679-9734
8. Барыс37941421795-11134
9. Салават Юлаев361311121891-9633
10. Адмирал34822421677-9830
11. Сибирь36408222079-12028

Прогноз на матч

Свернуть

В Ярославле встретятся первая команда Западной конференции против третьей - Восточной. После трех подряд неудач на рубеже осени и зимы «Локомотив» вернулся на победный путь и выиграл четыре матча - по два на выезде и дома. Интересно, что на своем льду железнодорожники дожимали соперников - соответственно, минское «Динамо» и ЦСКА - в серии буллитов.  И в обоих же случаях решающую шайбу забрасывал Артур Каюмов.

«Авангард» из пяти предыдущих матчей выиграл четыре - уступил только «Сибири». Команда Ги Буше, как правило, играет результативно. За последние 10 матчей меньше трех шайб в матчах омичей не забрасывалось. Есть надежда, что и субботняя встреча в Ярославле получится яркой и богатой на голы. Наш прогноз: тотал больше 4.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Авангард»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 2.15 на выигрыш «Локомотива» и 2.90 - на омский клуб. Ничья в прематче котируется в конторе за 4.15.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Локомотив» - «Авангард»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Авангард»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.

Вопросы и ответы

