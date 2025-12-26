Локомотив — Авангард, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Эта суббота в Континентальной хоккейной лиге насыщена классными противостояниями. Самое статусное с точки зрения занимаемых командами мест состоится в Ярославле. Анализируем шансы «Локомотива» и «Авангарда» на успех в сегодняшнем матче.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|25
|0
|23
|119-118
|«Авангард»
|24
|0
|25
|118-119
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.12.2025
|«Локомотив»
3:2 Б
«Динамо» Минск
КХЛ
|06.12.2025
|«Адмирал»
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|04.12.2025
|«Амур»
0:3
«Локомотив»
КХЛ
|02.12.2025
|«Локомотив»
3:4 ОТ
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|16.12.2025
|«Сибирь»
4:2
«Авангард»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|04.12.2025
|«Авангард»
5:2
«Сочи»
КХЛ
|27.11.2025
|«Металлург»
1:3
«Авангард»
КХЛ
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Локомотив
|38
|19
|2
|3
|1
|3
|10
|112-80
|52
|2. Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|3. Динамо Мн
|34
|18
|1
|3
|3
|2
|7
|119-70
|49
|4. Динамо М
|36
|15
|2
|6
|2
|0
|11
|108-87
|48
|5. Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6. СКА
|35
|15
|4
|0
|2
|3
|11
|102-88
|43
|7. ЦСКА
|37
|17
|0
|0
|5
|1
|14
|97-96
|40
|8. Спартак
|36
|13
|2
|3
|1
|3
|14
|112-123
|40
|9. Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10. Лада
|36
|9
|1
|1
|2
|1
|22
|78-125
|25
|11. ХК Сочи
|33
|7
|0
|2
|0
|5
|19
|71-116
|23
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Металлург Мг
|36
|23
|2
|2
|1
|2
|6
|144-97
|57
|2. Ак Барс
|38
|21
|1
|2
|1
|1
|12
|114-99
|50
|3. Авангард
|34
|19
|2
|1
|0
|3
|9
|118-88
|47
|4. Автомобилист
|36
|14
|2
|3
|0
|3
|14
|109-94
|41
|5. Нефтехимик
|37
|14
|3
|1
|1
|0
|18
|99-114
|37
|6. Трактор
|37
|11
|3
|1
|3
|2
|17
|118-125
|35
|7. Амур
|36
|12
|1
|1
|4
|2
|16
|79-97
|34
|8. Барыс
|37
|9
|4
|1
|4
|2
|17
|95-111
|34
|9. Салават Юлаев
|36
|13
|1
|1
|1
|2
|18
|91-96
|33
|10. Адмирал
|34
|8
|2
|2
|4
|2
|16
|77-98
|30
|11. Сибирь
|36
|4
|0
|8
|2
|2
|20
|79-120
|28
В Ярославле встретятся первая команда Западной конференции против третьей - Восточной. После трех подряд неудач на рубеже осени и зимы «Локомотив» вернулся на победный путь и выиграл четыре матча - по два на выезде и дома. Интересно, что на своем льду железнодорожники дожимали соперников - соответственно, минское «Динамо» и ЦСКА - в серии буллитов. И в обоих же случаях решающую шайбу забрасывал Артур Каюмов.
«Авангард» из пяти предыдущих матчей выиграл четыре - уступил только «Сибири». Команда Ги Буше, как правило, играет результативно. За последние 10 матчей меньше трех шайб в матчах омичей не забрасывалось. Есть надежда, что и субботняя встреча в Ярославле получится яркой и богатой на голы. Наш прогноз: тотал больше 4.5.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Авангард»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 2.15 на выигрыш «Локомотива» и 2.90 - на омский клуб. Ничья в прематче котируется в конторе за 4.15.
Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.