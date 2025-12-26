Локомотив — Авангард, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В Ярославле встретятся первая команда Западной конференции против третьей - Восточной. После трех подряд неудач на рубеже осени и зимы «Локомотив» вернулся на победный путь и выиграл четыре матча - по два на выезде и дома. Интересно, что на своем льду железнодорожники дожимали соперников - соответственно, минское «Динамо» и ЦСКА - в серии буллитов. И в обоих же случаях решающую шайбу забрасывал Артур Каюмов.

«Авангард» из пяти предыдущих матчей выиграл четыре - уступил только «Сибири». Команда Ги Буше, как правило, играет результативно. За последние 10 матчей меньше трех шайб в матчах омичей не забрасывалось. Есть надежда, что и субботняя встреча в Ярославле получится яркой и богатой на голы. Наш прогноз: тотал больше 4.5.