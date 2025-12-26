Ведомости
Локомотив - Динамо Москва, прогноз на 25 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Еще один тяжелейший выезд для бело-голубых
Валентин Васильев

После минского потрясения столичное «Динамо» ожидает не менее тяжелый выезд - в гости к главному фавориту Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле бело-голубым тоже ничего не светит? Аналитики настроены не столь пессимистично по отношению к гостям.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

25.12.2025, Вт

19:30 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 1.92

Х - 4.20

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»1321262-62
«Динамо» (Москва)1221362-62

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2025«Локомотив»

3:2

«Адмирал»

КХЛ

20.12.2025«Локомотив»

0:3

«Авангард»

КХЛ

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

16.12.2025«Локомотив»

3:2 Б

«Динамо» Минск

КХЛ

06.12.2025«Адмирал»

1:3

«Локомотив»

КХЛ

Последние пять матчей «Динамо» Москва:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2025«Динамо» Мн

7:1

«Динамо» М 

КХЛ

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М 

КХЛ

18.12.2025«Динамо» М

2:4

«Барыс»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» М 

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице Западной конференции ярославцы все еще первые по набранным очкам, но уже уступают минчанам по потерянным. Московское «Динамо» идет четвертым.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив4020231311115-8554
2Динамо Мн362013327133-7353
3Северсталь3820410112109-8751
4Динамо М3815272012110-9450
5Торпедо3717332111106-9749
6Спартак3815231314117-12544
7СКА3615402312103-9043
8ЦСКА391700611598-10041
9Шанхайские Драконы361130621494-12036
10Лада37911212380-13225
11ХК Сочи35802052077-12125

Прогноз на матч

Свернуть

Результат прошлого матча двух динамовских коллективов (7:1 в пользу минчан) может кого-то удивить или даже шокировать, если не знать, как делегат Беларуси в КХЛ в целом выступает дома. Например, «Спартак» проиграл в Минске с той же разницей шайб «-6». Другой вопрос: как московское «Динамо» отреагирует на этот разгром? Ответ на него и даст игра в Ярославле. 

«Локомотив» тоже на своей площадке выступает уверенно. По количеству «домашних» очков железнодорожники уступают в лиге только все тем же минчанам. Хотя «Авангард» несколько дней назад не просто выиграл в Ярославле, а разгромил всухую - 3:0. Это обнадеживающий пример для динамовцев.

В играх «Локо» в последнее время больше пяти шайб не забрасывается: шесть матчей подряд на тотал меньше 5.5. Логично, что «Динамо» после минской «семерки» уделит повышенное внимание обороне. Силы команд плюс-минус равны, поэтому при выборе ставки на игру есть смысл присмотреться к ТМ 2.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция игры пройдет на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Динамо» Москва: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 1.92 на выигрыш фаворита и 3.40 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Локомотив» - «Динамо» Москва?

Последняя встреча команд в Ярославле, в феврале этого года, принесла успех столичному  коллективу - 3:1. Тем не менее аналитики котируют ярославцев как фаворитов.

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Динамо» Москва?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.

