Локомотив - Динамо Москва, прогноз на 25 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

После минского потрясения столичное «Динамо» ожидает не менее тяжелый выезд - в гости к главному фавориту Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле бело-голубым тоже ничего не светит? Аналитики настроены не столь пессимистично по отношению к гостям.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|13
|2
|12
|62-62
|«Динамо» (Москва)
|12
|2
|13
|62-62
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2025
|«Локомотив»
3:2
«Адмирал»
КХЛ
|20.12.2025
|«Локомотив»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.12.2025
|«Локомотив»
3:2 Б
«Динамо» Минск
КХЛ
|06.12.2025
|«Адмирал»
1:3
«Локомотив»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Динамо» М
2:4
«Барыс»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» М
КХЛ
В таблице Западной конференции ярославцы все еще первые по набранным очкам, но уже уступают минчанам по потерянным. Московское «Динамо» идет четвертым.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|40
|20
|2
|3
|1
|3
|11
|115-85
|54
|2
|Динамо Мн
|36
|20
|1
|3
|3
|2
|7
|133-73
|53
|3
|Северсталь
|38
|20
|4
|1
|0
|1
|12
|109-87
|51
|4
|Динамо М
|38
|15
|2
|7
|2
|0
|12
|110-94
|50
|5
|Торпедо
|37
|17
|3
|3
|2
|1
|11
|106-97
|49
|6
|Спартак
|38
|15
|2
|3
|1
|3
|14
|117-125
|44
|7
|СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|8
|ЦСКА
|39
|17
|0
|0
|6
|1
|15
|98-100
|41
|9
|Шанхайские Драконы
|36
|11
|3
|0
|6
|2
|14
|94-120
|36
|10
|Лада
|37
|9
|1
|1
|2
|1
|23
|80-132
|25
|11
|ХК Сочи
|35
|8
|0
|2
|0
|5
|20
|77-121
|25
Результат прошлого матча двух динамовских коллективов (7:1 в пользу минчан) может кого-то удивить или даже шокировать, если не знать, как делегат Беларуси в КХЛ в целом выступает дома. Например, «Спартак» проиграл в Минске с той же разницей шайб «-6». Другой вопрос: как московское «Динамо» отреагирует на этот разгром? Ответ на него и даст игра в Ярославле.
«Локомотив» тоже на своей площадке выступает уверенно. По количеству «домашних» очков железнодорожники уступают в лиге только все тем же минчанам. Хотя «Авангард» несколько дней назад не просто выиграл в Ярославле, а разгромил всухую - 3:0. Это обнадеживающий пример для динамовцев.
В играх «Локо» в последнее время больше пяти шайб не забрасывается: шесть матчей подряд на тотал меньше 5.5. Логично, что «Динамо» после минской «семерки» уделит повышенное внимание обороне. Силы команд плюс-минус равны, поэтому при выборе ставки на игру есть смысл присмотреться к ТМ 2.5.
Прямая видеотрансляция игры пройдет на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Динамо» Москва: нет
Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 1.92 на выигрыш фаворита и 3.40 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.20.
Последняя встреча команд в Ярославле, в феврале этого года, принесла успех столичному коллективу - 3:1. Тем не менее аналитики котируют ярославцев как фаворитов.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.