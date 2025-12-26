Локомотив - Динамо Москва, прогноз на 25 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Результат прошлого матча двух динамовских коллективов (7:1 в пользу минчан) может кого-то удивить или даже шокировать, если не знать, как делегат Беларуси в КХЛ в целом выступает дома. Например, «Спартак» проиграл в Минске с той же разницей шайб «-6». Другой вопрос: как московское «Динамо» отреагирует на этот разгром? Ответ на него и даст игра в Ярославле.

«Локомотив» тоже на своей площадке выступает уверенно. По количеству «домашних» очков железнодорожники уступают в лиге только все тем же минчанам. Хотя «Авангард» несколько дней назад не просто выиграл в Ярославле, а разгромил всухую - 3:0. Это обнадеживающий пример для динамовцев.

В играх «Локо» в последнее время больше пяти шайб не забрасывается: шесть матчей подряд на тотал меньше 5.5. Логично, что «Динамо» после минской «семерки» уделит повышенное внимание обороне. Силы команд плюс-минус равны, поэтому при выборе ставки на игру есть смысл присмотреться к ТМ 2.5.