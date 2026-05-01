Партнерский проект

Локомотив - Динамо Москва, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Железнодорожникам» очки нужнее - они их и заберут?
Валентин Васильев
На первый день мая в российской Премьер-лиге запланировано два матча. В столице грядет дерби «Локомотив» - «Динамо». Рассказываем, чего ждать от противостояния в Черкизово любителям отечественного футбола, выделяем перспективные варианты для пари в линиях крупнейших легальных букмекеров страны.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

01.05.2026, Пт

19:30 МСК

«Динамо»  (Москва) 

П1 - 2.20

Х - 3.85

П2 - 3.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»513789247-375
«Динамо»  (Москва) 893751375-247

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Динамо» (Москва)

2:0

«Сочи»

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

Место в таблице

Земляков разделяют в таблице 11 очков и пять турнирных позиций.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

Турнирные приоритеты команд на финише сезона существенно отличаются. Для динамовцев сейчас нет ничего важнее ответного кубкового матча с «Краснодаром», тогда как «железнодорожники» ведут ожесточенную борьбу за бронзу чемпионата со «Спартаком», «Балтикой» и ЦСКА. Очевидно, что хозяева в дерби в очках нуждаются больше гостей. 

Это не значит, что бело-голубые выйдут на поле отбывать номер. Но избавиться от мыслей о предстоящем визите в Краснодар им будет крайне сложно.  

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: у хозяев за 10 матчей набралось всего два «сухаря», у гостей - три. 

Считаем, что вероятность обмена голами в пятницу на Большой Черкизовской достаточно высока.

Трансляции

Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Динамо» (Москва): Зайнутдинов, Фернандес, Рубенс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:

Позиция«Локомотив»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин40. РасуловВратарь
Защитник45. Сильянов4. КасересЗащитник
Защитник85. Морозов55. ОсипенкоЗащитник
Защитник23. Монтес57. РикардоЗащитник
Защитник3. Фассон7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник25. Пруцев74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас10. БителлоПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев13. НгамалёПолузащитник
Полузащитник19. Руденко11. АртурПолузащитник
Нападающий10. Воробьёв70. ТюкавинНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI выплатит в трехкратном размере выигрыш за удачную ставку на победу динамовцев. Коэффициент на успех «Локо» тоже выглядит прилично - 2.20. Ничья котируется в конторе за 3.85.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» - «Динамо»?

Аналитики ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение хозяевам поля.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Динамо»?

Увидеть дерби можно на канале «Матч ТВ» и ресурсах холдинга в сети - сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Динамо»?

Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная цена - 800 рублей. 

