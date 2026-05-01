Локомотив - Динамо Москва, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Турнирные приоритеты команд на финише сезона существенно отличаются. Для динамовцев сейчас нет ничего важнее ответного кубкового матча с «Краснодаром», тогда как «железнодорожники» ведут ожесточенную борьбу за бронзу чемпионата со «Спартаком», «Балтикой» и ЦСКА. Очевидно, что хозяева в дерби в очках нуждаются больше гостей.

Это не значит, что бело-голубые выйдут на поле отбывать номер. Но избавиться от мыслей о предстоящем визите в Краснодар им будет крайне сложно.

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: у хозяев за 10 матчей набралось всего два «сухаря», у гостей - три.

Считаем, что вероятность обмена голами в пятницу на Большой Черкизовской достаточно высока.

