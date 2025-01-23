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29 ноября 13:08ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Химки, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В этом году "Химки" уже огорчали "Локо"
Валентин Васильев

Первый день зимы в российской Премьер-лиге будет достаточно богатым на события. В воскресенье пройдут четыре матча в зачет 17-го тура. В первом из них “Локомотив” примет “Химки”. Рассказываем о предыгровых раскладах, выбираем интересные варианты для ставок на встречу географических (но пока не турнирных) соседей.

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

01.12.2024, Вс

14:00 МСК

«Химки» 

П1 - 1.45

Х - 4.90

П2 - 6.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: главный – Артем Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»143347-17
«Химки»331417-47

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.11.2024«Локомотив»

0:1, пен. 3:4

«Динамо» Москва 

FONBET Кубок России

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив»

РПЛ

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел» 

РПЛ

05.10.2024«Динамо»

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

01.11.2024«Локомотив»

1:0

«Ростов» 

РПЛ

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2024«Урал»

1:1, пен. 4:3

«Химки»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Химки»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2024«Ростов»

3:1

«Химки»

РПЛ

03.11.2024«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

27.10.2024«Химки»

3:4

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 16 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а его соперник - тринадцатое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит16123134-739
2. Краснодар16115034-938
3. Локомотив16111432-2334
4. Спартак1694330-1431
5. Динамо Москва1694332-1831
6. ЦСКА1683525-1227
7. Рубин1664620-2222
8. Ростов1655622-2720
9. Пари НН1644815-2716
10. Акрон1644819-3316
11. Динамо Махачкала163769-1416
12. Крылья Советов1643915-2415
13. Химки1627718-3013
14. Факел1627711-2413
15. Ахмат1616914-319
16. Оренбург16151016-318

Прогнозы на матч

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“Локомотив” с “Химками" сойдутся уже в четвертый раз за второе полугодие 2024-го. В кубковом розыгрыше дважды победили столичные футболисты (причем оба раза с разницей в четыре мяча!), а вот в чемпионате - подмосковные. Этот выигрыш в октябре - пока, пожалуй, главное достижение Франка Артиги в чемпионате России наряжу с ничьими против “Зенита” и “Краснодара”. Тем удивительнее слышать в СМИ слухи о недовольстве руководства работой испанского тренера. Особенно странно, что запущены они были после волевой ничьей красно-черных с недавним лидером РПЛ - “Краснодаром”.

Посреди недели обе команды одинаково выступили в Кубке: 1:1 в основное время и поражение по пенальти. Но если “Локо” просто переместился из Пути РПЛ в Путь регионов, то “Химки” из нижней половины сетки отправились на выход. Естественно, что и те, и другие хотят на высокой ноте закончить год. Игра на “РЖД Арене" обещает быть обоюдоострой. Поэтому наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Черкизово покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Сулейманов (дисквалификация), Фассон (травма)

«Химки»:  Луна (травма), Мирзов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Химки»:

Позиция«Локомотив»«Химки»Позиция
Вратарь22. Лантратов87. КокаревВратарь
Защитник77. Самошников2. ГолубовичЗащитник
Защитник5. Ньямси24. ФариньяЗащитник
Защитник23. Монтес26. АнджелковичЗащитник
Защитник24. Ненахов99. ОриньоПолузащитник
Полузащитник6. Баринов77. КорредераПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас10. АбдуллахиПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков97. МагомедовПолузащитник
Нападающий9. Пиняев9. РуденкоПолузащитник
Нападающий10. Воробьев18. БакаевПолузащитник
Нападающий8. Сарвели91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовФранк АртигаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам. Коэффициент на “Локо” почти в четыре раза ниже, чем на “Химки”. Успех хозяев котируется за 1.45, а гостей - за 6.30. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 4.90.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» - «Химки»?

Коэффициент 1.45 на хозяев означает примерно 69% вероятности. Шансов на победу у “Химок”, мягко говоря, немного.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Химки»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире Бесплатную трансляцию своим пользователям предложит Winline.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Химки»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн, на официальном сайте клуба

Сколько стоит билет на матч «Локомотив» - «Химки»

Стоимость билетов на матч «Локо» -  «Химки» начинается с 200 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. 

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