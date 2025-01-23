Локомотив - Химки, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый день зимы в российской Премьер-лиге будет достаточно богатым на события. В воскресенье пройдут четыре матча в зачет 17-го тура. В первом из них “Локомотив” примет “Химки”. Рассказываем о предыгровых раскладах, выбираем интересные варианты для ставок на встречу географических (но пока не турнирных) соседей.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
01.12.2024, Вс
14:00 МСК
«Химки»
|П1 - 1.45
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: главный – Артем Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|14
|3
|3
|47-17
|«Химки»
|3
|3
|14
|17-47
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.11.2024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|05.10.2024
|«Динамо»
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|01.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2024
|«Урал»
1:1, пен. 4:3
«Химки»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Химки»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2024
|«Ростов»
3:1
«Химки»
РПЛ
|03.11.2024
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|27.10.2024
|«Химки»
3:4
«Динамо» Москва
РПЛ
После 16 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а его соперник - тринадцатое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|2. Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|3. Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|4. Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|5. Динамо Москва
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|6. ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|7. Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|8. Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|9. Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|10. Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|11. Динамо Махачкала
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|12. Крылья Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|13. Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|14. Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|15. Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|16. Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
“Локомотив” с “Химками" сойдутся уже в четвертый раз за второе полугодие 2024-го. В кубковом розыгрыше дважды победили столичные футболисты (причем оба раза с разницей в четыре мяча!), а вот в чемпионате - подмосковные. Этот выигрыш в октябре - пока, пожалуй, главное достижение Франка Артиги в чемпионате России наряжу с ничьими против “Зенита” и “Краснодара”. Тем удивительнее слышать в СМИ слухи о недовольстве руководства работой испанского тренера. Особенно странно, что запущены они были после волевой ничьей красно-черных с недавним лидером РПЛ - “Краснодаром”.
Посреди недели обе команды одинаково выступили в Кубке: 1:1 в основное время и поражение по пенальти. Но если “Локо” просто переместился из Пути РПЛ в Путь регионов, то “Химки” из нижней половины сетки отправились на выход. Естественно, что и те, и другие хотят на высокой ноте закончить год. Игра на “РЖД Арене" обещает быть обоюдоострой. Поэтому наш прогноз: обе забьют.
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В прямом эфире игру в Черкизово покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Сулейманов (дисквалификация), Фассон (травма)
«Химки»: Луна (травма), Мирзов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Химки»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|2. Голубович
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|26. Анджелкович
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|99. Ориньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|77. Корредера
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|10. Абдуллахи
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|97. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|9. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|18. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Сарвели
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Франк Артига
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам. Коэффициент на “Локо” почти в четыре раза ниже, чем на “Химки”. Успех хозяев котируется за 1.45, а гостей - за 6.30. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 4.90.
Коэффициент 1.45 на хозяев означает примерно 69% вероятности. Шансов на победу у “Химок”, мягко говоря, немного.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире Бесплатную трансляцию своим пользователям предложит Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн, на официальном сайте клуба.
Стоимость билетов на матч «Локо» - «Химки» начинается с 200 рублей.
Да, паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ.
Партнерский проект