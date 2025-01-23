Локомотив - Химки, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

“Локомотив” с “Химками" сойдутся уже в четвертый раз за второе полугодие 2024-го. В кубковом розыгрыше дважды победили столичные футболисты (причем оба раза с разницей в четыре мяча!), а вот в чемпионате - подмосковные. Этот выигрыш в октябре - пока, пожалуй, главное достижение Франка Артиги в чемпионате России наряжу с ничьими против “Зенита” и “Краснодара”. Тем удивительнее слышать в СМИ слухи о недовольстве руководства работой испанского тренера. Особенно странно, что запущены они были после волевой ничьей красно-черных с недавним лидером РПЛ - “Краснодаром”.

Посреди недели обе команды одинаково выступили в Кубке: 1:1 в основное время и поражение по пенальти. Но если “Локо” просто переместился из Пути РПЛ в Путь регионов, то “Химки” из нижней половины сетки отправились на выход. Естественно, что и те, и другие хотят на высокой ноте закончить год. Игра на “РЖД Арене" обещает быть обоюдоострой. Поэтому наш прогноз: обе забьют.