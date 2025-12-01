Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 ноября 11:51ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — СКА, прогноз на 2 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

У ярославцев 100-процентный результат дома
Валентин Васильев

Первая неделя зимы богата разнообразными хоккейными противостояниями. Особняком среди них стоит встреча в Ярославле. Чемпион КХЛ, «Локомотив», принимает богатый, но крайне нестабильный СКА. Анализируем шансы команд на успех во вторничном матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

02.12.2025, Вт

19:00 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.65

Х - 4.30

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»35240153-184
СКА40235184-153

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.11.2025«Северсталь»

2:0

«Локомотив»

КХЛ

26.11.2025«Динамо» Москва

1:0

«Локомотив»

КХЛ

24.11.2025«Локомотив»

4:1

«Сибирь»

КХЛ

22.11.2025«Локомотив»

4:6

«Амур»

КХЛ

19.11.2025«Локомотив»

3:4 ОТ

«Шанхайские драконы»

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.11.2025«Ак Барс»

5:2

СКА

КХЛ

26.11.2025«Северсталь»

4:6

СКА

КХЛ

24.11.2025ЦСКА

1:4

СКА

КХЛ

16.11.2025СКА

4:3

«Металлург»

КХЛ

12.11.2025«Салават Юлаев»

2:1

СКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Чемпион КХЛ идет третьим в таблице западной конференции, армейцы - пока только восьмые.

МестоКлубИВВОВБПБПОПППШО
1Динамо Мн3118121207112-6245
2Северсталь3217410001098-7544
3Локомотив3317211201098-7243
4Торпедо3215312101088-8341
5Динамо М3011162001088-7738
6Спартак3213131201297-10537
7Драконы3010305201083-9933
8СКА2912201301183-7632
9ЦСКА3114002101480-8131
10Лада328112101968-11223
11ХК Сочи306020501764-10321

Прогноз на матч

Свернуть

Предстоящая встреча станет уже четвертой для соперников этой осенью. Что характерно, все три предстоящих матча остались за ярославцами. Для Игоря Ларионова должно быть делом чести наконец-то обыграть канадского коллегу Боба Хартли.

СКА никак не обретет стабильность. После выездной победы над одним из лидеров дивизиона, «Северсталью», у армейцев последовало болезненное поражение в Казани от «Ак Барса» (2:5).

«Локомотив» из 16 матчей на своем льду проиграл только три и по этому показателю уступает в своей конференции лишь минскому «Динамо».

Петербуржцы, как правило, играют результативно. В четырех последних играх с их участием забрасывалось не менее полдесятка шайб. Тотал больше 4.5 - наш выбор на вторничный матч.

Бонусы на матч

Свернуть

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция игры «Локомотив» — СКА запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

СКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.65 на выигрыш «Локомотива» и более чем вдвое выше - на СКА (4.70). Ничья котируется в конторе за 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Локомотив» - СКА?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда. Все три встречи команд в этом сезоне завершились в пользу железнодорожников. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer395 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer395 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё