Локомотив — СКА, прогноз на 2 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Первая неделя зимы богата разнообразными хоккейными противостояниями. Особняком среди них стоит встреча в Ярославле. Чемпион КХЛ, «Локомотив», принимает богатый, но крайне нестабильный СКА. Анализируем шансы команд на успех во вторничном матче.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|35
|2
|40
|153-184
|СКА
|40
|2
|35
|184-153
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.11.2025
|«Северсталь»
2:0
«Локомотив»
КХЛ
|26.11.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Локомотив»
КХЛ
|24.11.2025
|«Локомотив»
4:1
«Сибирь»
КХЛ
|22.11.2025
|«Локомотив»
4:6
«Амур»
КХЛ
|19.11.2025
|«Локомотив»
3:4 ОТ
«Шанхайские драконы»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.11.2025
|«Ак Барс»
5:2
СКА
КХЛ
|26.11.2025
|«Северсталь»
4:6
СКА
КХЛ
|24.11.2025
|ЦСКА
1:4
СКА
КХЛ
|16.11.2025
|СКА
4:3
«Металлург»
КХЛ
|12.11.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
СКА
КХЛ
Чемпион КХЛ идет третьим в таблице западной конференции, армейцы - пока только восьмые.
|Место
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|ПП
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо Мн
|31
|18
|1
|2
|1
|2
|0
|7
|112-62
|45
|2
|Северсталь
|32
|17
|4
|1
|0
|0
|0
|10
|98-75
|44
|3
|Локомотив
|33
|17
|2
|1
|1
|2
|0
|10
|98-72
|43
|4
|Торпедо
|32
|15
|3
|1
|2
|1
|0
|10
|88-83
|41
|5
|Динамо М
|30
|11
|1
|6
|2
|0
|0
|10
|88-77
|38
|6
|Спартак
|32
|13
|1
|3
|1
|2
|0
|12
|97-105
|37
|7
|Драконы
|30
|10
|3
|0
|5
|2
|0
|10
|83-99
|33
|8
|СКА
|29
|12
|2
|0
|1
|3
|0
|11
|83-76
|32
|9
|ЦСКА
|31
|14
|0
|0
|2
|1
|0
|14
|80-81
|31
|10
|Лада
|32
|8
|1
|1
|2
|1
|0
|19
|68-112
|23
|11
|ХК Сочи
|30
|6
|0
|2
|0
|5
|0
|17
|64-103
|21
Предстоящая встреча станет уже четвертой для соперников этой осенью. Что характерно, все три предстоящих матча остались за ярославцами. Для Игоря Ларионова должно быть делом чести наконец-то обыграть канадского коллегу Боба Хартли.
СКА никак не обретет стабильность. После выездной победы над одним из лидеров дивизиона, «Северсталью», у армейцев последовало болезненное поражение в Казани от «Ак Барса» (2:5).
«Локомотив» из 16 матчей на своем льду проиграл только три и по этому показателю уступает в своей конференции лишь минскому «Динамо».
Петербуржцы, как правило, играют результативно. В четырех последних играх с их участием забрасывалось не менее полдесятка шайб. Тотал больше 4.5 - наш выбор на вторничный матч.
Прямая видеотрансляция игры «Локомотив» — СКА запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
СКА: нет
Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда. Все три встречи команд в этом сезоне завершились в пользу железнодорожников.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда. Все три встречи команд в этом сезоне завершились в пользу железнодорожников.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.