Локомотив — СКА, прогноз на 2 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Предстоящая встреча станет уже четвертой для соперников этой осенью. Что характерно, все три предстоящих матча остались за ярославцами. Для Игоря Ларионова должно быть делом чести наконец-то обыграть канадского коллегу Боба Хартли.

СКА никак не обретет стабильность. После выездной победы над одним из лидеров дивизиона, «Северсталью», у армейцев последовало болезненное поражение в Казани от «Ак Барса» (2:5).

«Локомотив» из 16 матчей на своем льду проиграл только три и по этому показателю уступает в своей конференции лишь минскому «Динамо».

Петербуржцы, как правило, играют результативно. В четырех последних играх с их участием забрасывалось не менее полдесятка шайб. Тотал больше 4.5 - наш выбор на вторничный матч.