Локомотив - Торпедо, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Кто победит в матче «Локомотив» - «Торпедо» ?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, “Локо” должен без вопросов побеждать в субботу. Статистика личных встреч намекает на то же: последнюю победу в этом дерби “Торпедо” одержало еще в 2005 году. Из следующих пяти четыре черно-белые проиграли и раз добыли ничью.

Сколько голов у Дзюбы?

Перед последним туром у Артема 8 мячей в 10 матчах. По системе “гол плюс пас” у него 3 очков - 8+5.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Торпедо» ?

Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекерских контор.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Торпедо» ?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «РЖД Арены» или на официальном сайте «Локо».

Сколько стоит билет на матч «Локомотив» - «Торпедо» ?

Минимальная стоимость билетов на матч в Черкизово установлена на уровне 1 800 рублей, максимальная - 18 000 (VIP-ложи). Для похода на футбол потребуется Fan ID.