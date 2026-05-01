Локомотив - Торпедо, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Партнерский проект
«Локомотив» - «Торпедо», девятое место в таблице против шестнадцатого - на первый взгляд, проходная игра, если совсем ничего не знать о предыстории этого противостояния. На самом деле в российском футболе трудно найти больших антагонистов. Безотносительно турнирного положения высочайший накал борьбы нам гарантирован. А что насчет шансов команд?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
03.06.2023, Сб
17:00 МСК
«Торпедо» (Москва)
|П1 - 1,25
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: главный - Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарёв
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|42
|17
|40
|133-116
|«Торпедо»
|40
|17
|42
|116-133
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2023
|«Динамо»
2:4
«Локомотив»
РПЛ
|20.05.2023
|«Локомотив»
1:0
«Факел»
РПЛ
|14.05.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|08.05.2023
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|30.04.2023
|«Локомотив»
5:1
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.05.2023
|«Торпедо»
1:3
«Оренбург»
РПЛ
|13.05.2023
|ЦСКА
3:0
«Торпедо»
РПЛ
|06.04.2023
|«Торпедо»
1:5
«Ахмат»
РПЛ
|30.04.2023
|«Сочи»
3:1
«Торпедо»
РПЛ
|22.04.2023
|«Химки»
4:2
«Торпедо»
РПЛ
“Торпедо” уже не всплыть со дна таблицы, как бы ни закончилось дерби. А у “Локомотива” есть и небольшой турнирный стимул победить. Все-таки приятнее уходить в отпуск в верхней восьмерке, чем нижней.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|2. ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|3. Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|4. Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|5. Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|6. Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|7. Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|8. Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|9. Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|10. Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|11. Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|12. Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|13. Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|14. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|15. Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|16. Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
С точки зрения функционального и морального состояния встречаются команды-антиподы. “Локомотив” - лучшая команда весны по количеству набранных очков (28), “Торпедо” - предпоследняя (7). Последние семь матчей автозаводцы проиграли и уже просто безвольно плывут вниз по течению по направлению к Первой лиге. Железнодорожники, наоборот, все это время не проигрывают.
Какими напряженными не были взаимоотношения клубов в историческом контексте, здесь и сейчас это соперники из разных весовых категорий. “Локо” мощно накатывает на финиш и наверняка постарается не просто обыграть аутсайдера, но сделать это как можно более убедительно. Поэтому берем победу хозяев с форой -1,5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
Федеральный канал “Матч ТВ" покажет последний тур чемпионата России в формате переклички: все самое интересное из каждой встречи. В полном объеме увидеть дерби “Локо” - “Торпедо” можно будет на канале “Матч Игра”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Онлайн тура, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Локомотив»: Фассон, Магкеев (оба - травмы)
«Торпедо»: Рейна (травма), Самсонов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Торпедо»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Торпедо»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|12. Бабурин
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|25. Юзепчук
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|35. Енин
|Защитник
|Защитник
|20. Кузьмичев
|5. Шляков
|Защитник
|Защитник
|71. Тикнизян
|15. Орехов
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|90. Роганович
|Защитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|97. Чурич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Миранчук
|18. Караев
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глушенков
|7. Рязанцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Камано
|19. Турищев
|Нападающий
|Нападающий
|7. Дзюба
|9. Стефанович
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Пеп Клотет
|Главный тренер
|Победа «Локомотива»
|Ничья
|Победа «Торпедо»
|PARI
|1,25
|6,70
|10,00
|«Бетбум»
|1,25
|6,30
|12,00
|«Бетсити»
|1,24
|6,80
|12,00
|«Лига Ставок»
|1,28
|6,60
|9,40
|Winline
|1,26
|7,00
|9?80
Аналитики «Бетбум» и «Бетсити» совсем не верят в способность “Торпедо” выиграть - иначе не задрали бы так высоко коэффициенты на победу второй команды (12,00). На “Локомотив” предложения гораздо скромнее. Самое интересное мы зафиксировали в «Лиге Ставок». Если есть мысль поставить на ничью, изучите линию Winline.
Если отталкиваться от котировок букмекеров, “Локо” должен без вопросов побеждать в субботу. Статистика личных встреч намекает на то же: последнюю победу в этом дерби “Торпедо” одержало еще в 2005 году. Из следующих пяти четыре черно-белые проиграли и раз добыли ничью.
Перед последним туром у Артема 8 мячей в 10 матчах. По системе “гол плюс пас” у него 3 очков - 8+5.
Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекерских контор.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «РЖД Арены» или на официальном сайте «Локо».
Минимальная стоимость билетов на матч в Черкизово установлена на уровне 1 800 рублей, максимальная - 18 000 (VIP-ложи). Для похода на футбол потребуется Fan ID.
Наша ставка выиграла. «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам Тикнизяна, Пиняева и Изидора. У «Торпедо» отличился Стефанович.