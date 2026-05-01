Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Торпедо, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Обновлено:
Одно из самых принципиальных противостояний чемпионата России - вне зависимости от турнирного подтекста
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Лучшие букмекеры на матч «Локомотив» - «Торпедо»
  • Вопросы и ответы
  • UPD: результат

«Локомотив» - «Торпедо», девятое место в таблице против шестнадцатого - на первый взгляд, проходная игра, если совсем ничего не знать о предыстории этого противостояния. На самом деле в российском футболе трудно найти больших антагонистов. Безотносительно турнирного положения высочайший накал борьбы нам гарантирован. А что насчет шансов команд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

03.06.2023, Сб

17:00 МСК

«Торпедо» (Москва)

П1 - 1,25

Х - 6,70

П2 - 10,00

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: главный - Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарёв

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»421740133-116
«Торпедо»401742116-133

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2023«Динамо»

 2:4

«Локомотив»

РПЛ

20.05.2023«Локомотив»

1:0

«Факел»

РПЛ

14.05.2023«Крылья Советов»

 1:1

«Локомотив»

РПЛ

08.05.2023«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

30.04.2023«Локомотив»

5:1

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.05.2023«Торпедо»

1:3

«Оренбург»

РПЛ

13.05.2023ЦСКА

3:0

«Торпедо»

РПЛ

06.04.2023«Торпедо»

1:5

«Ахмат»

РПЛ

30.04.2023«Сочи»

3:1

«Торпедо»

РПЛ

22.04.2023«Химки»

4:2

«Торпедо»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

“Торпедо” уже не всплыть со дна таблицы, как бы ни закончилось дерби. А у “Локомотива” есть и небольшой турнирный стимул победить. Все-таки приятнее уходить в отпуск в верхней восьмерке, чем нижней.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит29207273-2067
2. ЦСКА29167652-2655
3. Спартак29159560-3754
4. Ростов29158647-4053
5. Ахмат291541049-3749
6. Краснодар29138860-4447
7. Динамо291361049-4245
8. Оренбург291341255-5543
9. Локомотив291261151-4542
10. Сочи291151337-5338
11. Урал29961432-4533
12. Факел296121136-4730
13. Крылья Советов29781431-4529
14. Пари НН29761631-5027
15. Химки29461925-6518
16. Торпедо29342221-5813

Прогнозы на матч

Свернуть

Прогноз редакции

С точки зрения функционального и морального состояния встречаются команды-антиподы. “Локомотив” - лучшая команда весны по количеству набранных очков (28), “Торпедо” - предпоследняя (7). Последние семь матчей автозаводцы проиграли и уже просто безвольно плывут вниз по течению по направлению к Первой лиге. Железнодорожники, наоборот, все это время не проигрывают. 

Какими напряженными не были взаимоотношения клубов в историческом контексте, здесь и сейчас это соперники из разных весовых категорий. “Локо” мощно накатывает на финиш и наверняка постарается не просто обыграть аутсайдера, но сделать это как можно более убедительно. Поэтому берем победу хозяев с форой -1,5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Федеральный канал “Матч ТВ" покажет последний тур чемпионата России в формате переклички: все самое интересное из каждой встречи. В полном объеме увидеть дерби “Локо” - “Торпедо” можно будет на канале “Матч Игра”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Онлайн тура, Full HDБесплатно
«Матч Игра»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Фассон, Магкеев (оба - травмы)

«Торпедо»: Рейна (травма), Самсонов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Торпедо»:

Позиция«Локомотив»«Торпедо»Позиция
Вратарь22. Лантратов12. БабуринВратарь
Защитник24. Ненахов25. ЮзепчукЗащитник
Защитник59. Погостнов35. ЕнинЗащитник
Защитник20. Кузьмичев5. ШляковЗащитник
Защитник71. Тикнизян15. ОреховЗащитник
Полузащитник6. Баринов90. РогановичЗащитник
Полузащитник 93. Карпукас97. ЧуричПолузащитник 
Полузащитник11. Миранчук18. КараевПолузащитник
Полузащитник15. Глушенков7. РязанцевПолузащитник
Полузащитник25. Камано19. ТурищевНападающий
Нападающий7. Дзюба9. СтефановичНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовПеп КлотетГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Локомотива»НичьяПобеда «Торпедо»
PARI1,256,7010,00
«Бетбум»1,256,3012,00
«Бетсити»1,246,8012,00
«Лига Ставок»1,286,609,40
Winline1,267,009?80

Лучшие букмекеры на матч «Локомотив» - «Торпедо»

Свернуть

Аналитики «Бетбум» и «Бетсити» совсем не верят в способность “Торпедо” выиграть - иначе не задрали бы так высоко коэффициенты на победу второй команды (12,00). На “Локомотив” предложения гораздо скромнее. Самое интересное мы зафиксировали в «Лиге Ставок». Если есть мысль поставить на ничью, изучите линию Winline.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Локомотив» - «Торпедо»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, “Локо” должен без вопросов побеждать в субботу. Статистика личных встреч намекает на то же: последнюю победу в этом дерби “Торпедо” одержало еще в 2005 году.  Из следующих пяти четыре черно-белые проиграли и раз добыли ничью.

Сколько голов у Дзюбы?

Перед последним туром у Артема 8 мячей в 10 матчах. По системе “гол плюс пас” у него 3 очков - 8+5.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Торпедо»?

Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекерских контор. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Торпедо»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «РЖД Арены» или  на официальном сайте «Локо».

Сколько стоит билет на матч «Локомотив» - «Торпедо»?

Минимальная стоимость билетов на матч в Черкизово установлена на уровне 1 800 рублей, максимальная - 18 000 (VIP-ложи). Для похода на футбол потребуется Fan ID. 

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам Тикнизяна, Пиняева и Изидора. У «Торпедо» отличился Стефанович.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading