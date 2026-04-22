Локомотив – Зенит, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» натужно, но вернул себе лидерство в таблице. Понятно, что на данном этапе сезона петербуржцы всё сильнее делают акцент на результате, а не на качестве и красоте игры. «Локомотив» же порой выглядит очень куражно, но такие периоды сменяются довольно блеклыми. В любом случае у московской команды точно есть потенциал, чтобы на своем поле доставить именитому сопернику немало проблем.

В пяти из шести последних очных матчей были обоюдные голы. Только в первом круге нынешнего сезона эта серия прервалась. Но рискнем предположить, что теперь «Обе забьют» вновь сыграет. Все-таки «Зенит» крайне редко покидает поле без гола, но и «Локомотив» обладает внушительным атакующим ресурсом и остается самой результативной командой лиги вместе с «Краснодаром».