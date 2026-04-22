Локомотив – Зенит, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В среду, 22 апреля, московский «Локомотив» примет санкт-петербургский «Зенит» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли столичная команда прервать серию без побед в противостоянии с принципиальным соперником?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Алексей Сухой (главный), Игорь Демешко, Александр Богданов (оба – ассистенты), Андрей Прокопов (резервный), Сергей Цыганок (VAR), Рафаэль Шафеев (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|42
|42
|48
|167-189
|«Зенит»
|48
|42
|42
|189-167
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
После 25 туров «Зенит» поднялся на первое место. «Локомотив» же лидирует в борьбе за бронзу.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
«Зенит» натужно, но вернул себе лидерство в таблице. Понятно, что на данном этапе сезона петербуржцы всё сильнее делают акцент на результате, а не на качестве и красоте игры. «Локомотив» же порой выглядит очень куражно, но такие периоды сменяются довольно блеклыми. В любом случае у московской команды точно есть потенциал, чтобы на своем поле доставить именитому сопернику немало проблем.
В пяти из шести последних очных матчей были обоюдные голы. Только в первом круге нынешнего сезона эта серия прервалась. Но рискнем предположить, что теперь «Обе забьют» вновь сыграет. Все-таки «Зенит» крайне редко покидает поле без гола, но и «Локомотив» обладает внушительным атакующим ресурсом и остается самой результативной командой лиги вместе с «Краснодаром».
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Раков, Пиняев (оба – травмы)
«Зенит»: Шилов, Мантуан (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Зенит»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Зенит»
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|16. Адамов
|Защитник
|45. Сильянов
|6. Дркушич
|Защитник
|85. Морозов
|33. Нино
|Защитник
|23. Монтес
|78. Дивеев
|Защитник
|3. Фассон
|3. Сантос
|Полузащитник
|25. Пруцев
|5. Барриос
|Полузащитник
|93. Карпукас
|8. Вендел
|Полузащитник
|83. Батраков
|10. Глушенков
|Нападающий
|7. Бакаев
|14. Джон
|Нападающий
|19. Руденко
|11. Энрике
|Нападающий
|10. Воробьёв
|7. Соболев
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Сергей Семак
По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу выше – коэффициент 2,12 на такой исход. Котировка на выигрыш московской команды – 3,45, а на ничью – 3,55.
Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».