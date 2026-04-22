Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Локомотив – Зенит, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Москвичи не могут обыграть петербуржцев на протяжении трех очных встреч
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В среду, 22 апреля, московский «Локомотив» примет санкт-петербургский «Зенит» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли столичная команда прервать серию без побед в противостоянии с принципиальным соперником?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

22.04.2026, Ср

19:45 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

П1 - 3,45

Х - 3,55

П2 - 2,12

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Алексей Сухой (главный), Игорь Демешко, Александр Богданов (оба – ассистенты), Андрей Прокопов (резервный), Сергей Цыганок (VAR), Рафаэль Шафеев (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив» 424248167-189
«Зенит» 484242189-167

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

28.03.2026«Зенит»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После 25 туров «Зенит» поднялся на первое место. «Локомотив» же лидирует в борьбе за бронзу.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

«Зенит» натужно, но вернул себе лидерство в таблице. Понятно, что на данном этапе сезона петербуржцы всё сильнее делают акцент на результате, а не на качестве и красоте игры. «Локомотив» же порой выглядит очень куражно, но такие периоды сменяются довольно блеклыми. В любом случае у московской команды точно есть потенциал, чтобы на своем поле доставить именитому сопернику немало проблем. 

В пяти из шести последних очных матчей были обоюдные голы. Только в первом круге нынешнего сезона эта серия прервалась. Но рискнем предположить, что теперь «Обе забьют» вновь сыграет. Все-таки «Зенит» крайне редко покидает поле без гола, но и «Локомотив» обладает внушительным атакующим ресурсом и остается самой результативной командой лиги вместе с «Краснодаром».

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: Раков, Пиняев (оба – травмы)

«Зенит»: Шилов, Мантуан (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Зенит»:

Позиция«Локомотив»«Зенит»
Вратарь1. Митрюшкин16. Адамов
Защитник45. Сильянов6. Дркушич
Защитник85. Морозов33. Нино
Защитник23. Монтес78. Дивеев
Защитник3. Фассон3. Сантос
Полузащитник25. Пруцев5. Барриос
Полузащитник93. Карпукас8. Вендел
Полузащитник83. Батраков10. Глушенков
Нападающий7. Бакаев14. Джон
Нападающий19. Руденко11. Энрике
Нападающий10. Воробьёв7. Соболев
Главный тренерМихаил ГалактионовСергей Семак

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу выше – коэффициент 2,12 на такой исход. Котировка на выигрыш московской команды – 3,45, а на ничью – 3,55.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» – «Зенит»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Зенит»?

Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
