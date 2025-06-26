Лос-Анджелес — Фламенго, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Лос-Анджелес» - «Фламенго»?

В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1. Успешная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 6.40.

Будет ли много голов в матче «Лос-Анджелес» - «Фламенго»?

Котировки букмекеров не дают подсказки на этот вопрос. Варианты ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно на одном уровне - за 1.85 и 1.96 соответственно.

С кем сыграет «Фламенго» в плей-офф?

В 1/8 финала бразильцы встретятся со второй командой группы С - «Бенфикой» или «Бока Хуниорс».