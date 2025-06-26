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23 июня 7:11ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Лос-Анджелес — Фламенго, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

По сути выставочный матч - можно сыграть в свое удовольствие
Валентин Васильев

В ночь со вторника на среду будут сыграны последние матчи в группе D клубного чемпионата мира. «Лос-Анджелес» сыграет с «Фламенго», первым забронировавшим себе место в плей-офф. Удастся ли американцам красиво завершить турнир? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Лос-Анджелес» (США)

25.06.2025, Ср

04:00 МСК

 «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 4.70

Х - 3.90

П2 - 1.74

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур

Стадион: «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» (Орландо, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Лос-Анджелес»

0:1

«Эсперанс»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный чемпионат мира

09.06.2025«Лос-Анджелес»

3:1

«Спортинг Канзас-Сити»

МЛС

25.05.2025«Монреаль»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

19.05.2025«Лос-Анджелес Гэлакси»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

Последние пять матчей «Фламенго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Фламенго»

2:0

«Эсперанс»

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Фламенго»

5:0

«Форталеза»

Чемпионат Бразилии

29.05.2025«Фламенго»

1:0

«Тачира»

Кубок Либертадорес

25.05.2025«Палмейрас»

0:2

«Фламенго»

Чемпионат Бразилии

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Фламенго22005-16
2. Челси21013-33
3. Эсперанс21011-23
4. Лос-Анджелес20020-30

Прогноз на матч

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Условно родные стены в Атланте и Нэшвилле не помогли «Лос-Анджелесу». Проиграв два матча, команда Стивена Черундоло досрочно выбыла из числа соискателей мест в плей-офф.  «Фламенго» же, напротив, за тур до конца прописался в 1/8 финала - кстати, первым из участников Клубного ЧМ. Таким образом, заключительный матч в группе уже не имеет никакого турнирного значения для обеих команд. Филипе Луис наверняка прибегнет к широкой ротации, дав лидерам отдохнуть перед играми на вылет. Американцы же постараются хлопнуть дверью напоследок. Предпосылки к яркому зрелищу налицо. Ждем не меньше трех голов в Орландо.

Составы команд

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Потери

«Лос-Анджелес»: Хольм, Дельявалье (оба - травмы)

«Фламенго»: де ла Крус (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру в Орландо можно на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает поставить на фаворита с коэффициентом 1.74. Вероятность победы «ЛА» оценена котировкой 4.70. Заключить пари на ничью можно за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лос-Анджелес» - «Фламенго»?

В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1. Успешная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 6.40.

Будет ли много голов в матче «Лос-Анджелес» - «Фламенго»?

Котировки букмекеров не дают подсказки на этот вопрос. Варианты ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно на одном уровне - за 1.85 и 1.96 соответственно.

С кем сыграет «Фламенго» в плей-офф?

В 1/8 финала бразильцы встретятся со второй командой группы С - «Бенфикой» или «Бока Хуниорс».

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