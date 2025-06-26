Лос-Анджелес — Фламенго, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь со вторника на среду будут сыграны последние матчи в группе D клубного чемпионата мира. «Лос-Анджелес» сыграет с «Фламенго», первым забронировавшим себе место в плей-офф. Удастся ли американцам красиво завершить турнир?
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур
Стадион: «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» (Орландо, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Лос-Анджелес»
0:1
«Эсперанс»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный чемпионат мира
|09.06.2025
|«Лос-Анджелес»
3:1
«Спортинг Канзас-Сити»
МЛС
|25.05.2025
|«Монреаль»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
|19.05.2025
|«Лос-Анджелес Гэлакси»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
Последние пять матчей «Фламенго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Фламенго»
2:0
«Эсперанс»
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Фламенго»
5:0
«Форталеза»
Чемпионат Бразилии
|29.05.2025
|«Фламенго»
1:0
«Тачира»
Кубок Либертадорес
|25.05.2025
|«Палмейрас»
0:2
«Фламенго»
Чемпионат Бразилии
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Фламенго
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Челси
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3. Эсперанс
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|4. Лос-Анджелес
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Условно родные стены в Атланте и Нэшвилле не помогли «Лос-Анджелесу». Проиграв два матча, команда Стивена Черундоло досрочно выбыла из числа соискателей мест в плей-офф. «Фламенго» же, напротив, за тур до конца прописался в 1/8 финала - кстати, первым из участников Клубного ЧМ. Таким образом, заключительный матч в группе уже не имеет никакого турнирного значения для обеих команд. Филипе Луис наверняка прибегнет к широкой ротации, дав лидерам отдохнуть перед играми на вылет. Американцы же постараются хлопнуть дверью напоследок. Предпосылки к яркому зрелищу налицо. Ждем не меньше трех голов в Орландо.
Потери
«Лос-Анджелес»: Хольм, Дельявалье (оба - травмы)
«Фламенго»: де ла Крус (травма)
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Winline предлагает поставить на фаворита с коэффициентом 1.74. Вероятность победы «ЛА» оценена котировкой 4.70. Заключить пари на ничью можно за 3.90.
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В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1. Успешная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 6.40.
Котировки букмекеров не дают подсказки на этот вопрос. Варианты ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно на одном уровне - за 1.85 и 1.96 соответственно.
В 1/8 финала бразильцы встретятся со второй командой группы С - «Бенфикой» или «Бока Хуниорс».