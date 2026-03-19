Партнерский проект

Брендан Лонейн — Тимур Хизриев, 29 ноября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Борьба россиянина зарешает?
Александр Бокулёв
Крупный турнир PFL 10 в Саудовской Аравии возглавит финал Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг) между британцем Бренданом Лонейном и россиянином Тимуром Хизриевым. Сумеет ли дагестанец остаться непобежденным и забрать титул?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Лонейн

 

Хизриев

Великобритания

Страна

Россия

34

Возраст

29

35

Бои

17

30 (17 / 1 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 1 / 13)

5 (1 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

178

Рост (см)

173

180,5

Размах рук (см)

174

94

Размах ног (см)

101,5

Брендан Лонейн

В профессиональных ММА выступает с 2010 года. В 2013-м стал чемпионом FCC в легком весе и несколько раз защитил титул. В 2019-м выиграл временный пояс CG в полулегкой категории, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. С 2019-го выступает в PFL, где стал чемпионом Гран-при 2022 года в полулегком весе. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в августе раздельным решением судей одолел Кая Камаку-третьего.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Тимур Хизриев

Уроженец Махачкалы. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2019-м выиграл Гран-при Berkut (ныне - ACA) в полулегком весе. В 2022 году дебютировал в Bellator, где успел выиграть три боя. В минувшем апреле начал выступление в PFL и одержал победы во всех трех поединках в промоушене. В последнем бою в августе раздельным решением судей одолел Габриэля Алвеса Брагу.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа ЛонейнаПобеда ХизриеваДосрочное завершениеПолный бой
PARI4,051,242,481,51

Прогноз на бой

Лонейн - ярко выраженный ударник с большим опытом и весьма агрессивным стилем. Однако, как это часто бывает, таким бойцам приходится трудно в поединках с умелыми борцами. К последним можно отнести и Хизриева. При этом россиянин достаточно универсален, чтобы конкурировать с британцем и в стойке.

Впрочем, ключевым фактором, полагаем, всё же окажется борьба. Хизриев наверняка рано или поздно переведет бой в партер, где будет иметь очевидное преимущество. Россиянин привык работать на очки, действовать на контроле и не форсировать события. Всё это говорит в пользу того, что поединок получится затяжным, а Хизриев измотает оппонента и заберет победу - вполне возможно, по очкам.

Играем подходящую комбинацию исхода и тотала.

Полный кард, где смотреть бой Лонейн - Хизриев

Турнир стартует на Стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября, в 15:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Лонейн - Хизриев стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer287 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё