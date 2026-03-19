Брендан Лонейн — Тимур Хизриев, 29 ноября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Лонейн - ярко выраженный ударник с большим опытом и весьма агрессивным стилем. Однако, как это часто бывает, таким бойцам приходится трудно в поединках с умелыми борцами. К последним можно отнести и Хизриева. При этом россиянин достаточно универсален, чтобы конкурировать с британцем и в стойке.

Впрочем, ключевым фактором, полагаем, всё же окажется борьба. Хизриев наверняка рано или поздно переведет бой в партер, где будет иметь очевидное преимущество. Россиянин привык работать на очки, действовать на контроле и не форсировать события. Всё это говорит в пользу того, что поединок получится затяжным, а Хизриев измотает оппонента и заберет победу - вполне возможно, по очкам.

