Брендан Лонейн — Тимур Хизриев, 29 ноября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Крупный турнир PFL 10 в Саудовской Аравии возглавит финал Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг) между британцем Бренданом Лонейном и россиянином Тимуром Хизриевым. Сумеет ли дагестанец остаться непобежденным и забрать титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Лонейн
Хизриев
Великобритания
Страна
Россия
34
Возраст
29
35
Бои
17
30 (17 / 1 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 1 / 13)
5 (1 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
178
Рост (см)
173
180,5
Размах рук (см)
174
94
Размах ног (см)
101,5
В профессиональных ММА выступает с 2010 года. В 2013-м стал чемпионом FCC в легком весе и несколько раз защитил титул. В 2019-м выиграл временный пояс CG в полулегкой категории, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. С 2019-го выступает в PFL, где стал чемпионом Гран-при 2022 года в полулегком весе. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в августе раздельным решением судей одолел Кая Камаку-третьего.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец Махачкалы. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2019-м выиграл Гран-при Berkut (ныне - ACA) в полулегком весе. В 2022 году дебютировал в Bellator, где успел выиграть три боя. В минувшем апреле начал выступление в PFL и одержал победы во всех трех поединках в промоушене. В последнем бою в августе раздельным решением судей одолел Габриэля Алвеса Брагу.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Лонейн - ярко выраженный ударник с большим опытом и весьма агрессивным стилем. Однако, как это часто бывает, таким бойцам приходится трудно в поединках с умелыми борцами. К последним можно отнести и Хизриева. При этом россиянин достаточно универсален, чтобы конкурировать с британцем и в стойке.
Впрочем, ключевым фактором, полагаем, всё же окажется борьба. Хизриев наверняка рано или поздно переведет бой в партер, где будет иметь очевидное преимущество. Россиянин привык работать на очки, действовать на контроле и не форсировать события. Всё это говорит в пользу того, что поединок получится затяжным, а Хизриев измотает оппонента и заберет победу - вполне возможно, по очкам.
Играем подходящую комбинацию исхода и тотала.
Турнир стартует на Стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября, в 15:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Лонейн - Хизриев стоит ожидать около 23:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.