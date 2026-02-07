Амру Магомедов – Колтон Ингланд, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Предварительный кард крупного турнира PFL в Дубае закроет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Амру Магомедовым и американцем Колтоном Ингландом. Сумеет ли непобежденный родственник Хабиба Нурмагомедова успешно дебютировать в лиге?
Магомедов
Ингланд
Россия
Страна
США
26
Возраст
32
8
Бои
19
8 (2 / 5 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (6 / 3 / 6)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (4 / 0 / 0)
180,5
Рост (см)
178
180,5
Размах рук (см)
175
109
Размах ног (см)
N/A
Односельчанин и дальний родственник бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2020 г. В октябре 2023 г. стал чемпионом UAE Warriors в легком весе. Защитил пояс дважды. В последнем поединке в феврале 2025-го нокаутировал Алекса да Силву Коэльо в первом раунде.
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Большую часть карьеры провел в лиге Fury FC. В 2021 г. потерпел поражение в Претендентской серии Дэйны Уайта и не смог попасть в UFC. Затем вышел на серию из шести побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Карлтона Минуса в первом раунде.
В Магомедова очень верит Хабиб, но разница в коэффициентах кажется чересчур завышенным. Конечно, это своеобразный аванс россиянину от аналитиков. Переход в новый промоушен – в любом случае особенный вызов, и не факт, что Магомедов сможет показать лучшую версию себя.
Но навыков россиянина должно хватить для победы над Ингландом. У американца есть хорошая школа джиу-джитсу, но в партере предпочтительнее выглядит борьба Магомедова. В стойке же представитель США демонстрирует весьма посредственный уровень, а его челюсть нельзя назвать крепкой.
Резюмируя, ждем, что россиянин действительно дебютирует с победы, но Ингланд продержится как минимум половину стартового раунда. Соответствующий раунд появится ближе к турниру.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Бой Магомедов – Ингланд стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
