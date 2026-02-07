Амру Магомедов – Колтон Ингланд, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В Магомедова очень верит Хабиб, но разница в коэффициентах кажется чересчур завышенным. Конечно, это своеобразный аванс россиянину от аналитиков. Переход в новый промоушен – в любом случае особенный вызов, и не факт, что Магомедов сможет показать лучшую версию себя.

Но навыков россиянина должно хватить для победы над Ингландом. У американца есть хорошая школа джиу-джитсу, но в партере предпочтительнее выглядит борьба Магомедова. В стойке же представитель США демонстрирует весьма посредственный уровень, а его челюсть нельзя назвать крепкой.

Резюмируя, ждем, что россиянин действительно дебютирует с победы, но Ингланд продержится как минимум половину стартового раунда. Соответствующий раунд появится ближе к турниру.