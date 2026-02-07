Ведомости
Амру Магомедов – Колтон Ингланд, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Дальний родственник Хабиба Нурмагомедова дебютирует в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Предварительный кард крупного турнира PFL в Дубае закроет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Амру Магомедовым и американцем Колтоном Ингландом. Сумеет ли непобежденный родственник Хабиба Нурмагомедова успешно дебютировать в лиге?

Статистика

Магомедов

 

Ингланд

Россия

Страна

США

26

Возраст

32

8

Бои

19

8 (2 / 5 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (6 / 3 / 6)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (4 / 0 / 0)

180,5

Рост (см)

178

180,5

Размах рук (см)

175

109

Размах ног (см)

N/A

Амру Магомедов

Односельчанин и дальний родственник бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2020 г. В октябре 2023 г. стал чемпионом UAE Warriors в легком весе. Защитил пояс дважды. В последнем поединке в феврале 2025-го нокаутировал Алекса да Силву Коэльо в первом раунде.

Колтон Ингланд

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Большую часть карьеры провел в лиге Fury FC. В 2021 г. потерпел поражение в Претендентской серии Дэйны Уайта и не смог попасть в UFC. Затем вышел на серию из шести побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Карлтона Минуса в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа МагомедоваПобеда ИнгландаТМ (1,5)ТБ (1,5)
FONBET1,0510,001,751,95

Прогноз на бой

В Магомедова очень верит Хабиб, но разница в коэффициентах кажется чересчур завышенным. Конечно, это своеобразный аванс россиянину от аналитиков. Переход в новый промоушен – в любом случае особенный вызов, и не факт, что Магомедов сможет показать лучшую версию себя.

Но навыков россиянина должно хватить для победы над Ингландом. У американца есть хорошая школа джиу-джитсу, но в партере предпочтительнее выглядит борьба Магомедова. В стойке же представитель США демонстрирует весьма посредственный уровень, а его челюсть нельзя назвать крепкой.

Резюмируя, ждем, что россиянин действительно дебютирует с победы, но Ингланд продержится как минимум половину стартового раунда. Соответствующий раунд появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Магомедов – Ингланд

Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Бой Магомедов – Ингланд стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Амру Магомедов (Россия) Колтон Ингланд (США). Легкий вес;
  • Тейлор Лапилус (Франция) Касум Касумов (Россия). Легчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Эдгарс Шкриверс (Латвия). Легчайший вес;
  • Амин Аюб (Франция) Маккашарип Зайнуков (Россия). Легкий вес;
  • Антония Силванейде (Бразилия) Денизе Килхольц (Нидерланды). Женский наилегчайший вес;
  • Люк Трейнер (Англия) Роб Уилкинсон (Австралия). Полутяжелый вес;
  • Хабиб Набиев (Россия) Ахмед Сами (Египет). Полутяжелый вес;
  • Хейдер Хан (Англия) Джони Грегори (Бразилия). Средний вес.

