Ведомости
Главная → Прогнозы → Футбол → Испанская Примера

Мальорка - Реал Мадрид, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Обновлено:
Расслабиться на Балеарах фавориту не дадут
Валентин Васильев

Мадридский «Реал» может до минимума сократить отставание от «Барселоны» в таблице Примеры. Для этого ему нужно выиграть на Балеарских островах и надеяться на помощь земляков из «Атлетико» в игре против лидера. Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на островное противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Мальорка» 

04.04.2026, Сб

17:15 МСК

«Реал» (Мадрид)  

П1 - 5.55

Х - 4.40

П2 - 1.60

Турнир:  испанская Примера, 30-й тур

Стадион: «Мальорка Сон Моих»   (Пальма-де-Мальорка, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Мальорка» 16134771-154
«Реал»471316154-71

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Эльче»

2:1

«Мальорка» 

Ла Лига

15.03.2026«Мальорка» 

2:1

«Эспаньол»

Ла Лига

07.03.2026«Осасуна»

2:2

«Мальорка» 

Ла Лига

28.02.2026«Мальорка» 

0:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

22.02.2026«Сельта»

2:0

«Мальорка» 

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Реал»

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

17.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Реал»

4:1

«Эльче»

Ла Лига

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.03.2026«Сельта»

1:2

«Реал»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка. «Мальорка» борется за выживание.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона29241478-2873
2Реал Мадрид29223463-2669
3Вильярреал29184754-3458
4Атлетико29176649-2857
5Бетис291111744-3744
6Сельта291011841-3541
7Реал Сосьедад291081144-4538
8Хетафе291151325-3138
9Атлетик291151332-4138
10Эспаньол291071236-4437
11Осасуна291071234-3537
12Валенсия29981232-4235
13Жирона298101131-4434
14Райо Вальекано297111128-3532
15Севилья29871437-4931
16Алавес29871430-4131
17Эльче296111238-4629
18Мальорка29771534-4728
19Леванте29681534-4826
20Овьедо29491620-4821

Прогноз на матч

«Реал» подходит к игре на подъеме. Команда Альваро Арбеолы выдала победную серию из пяти матчей подряд во всех турнирах, включая драматичный камбэк против «Атлетико» (3:2) и две победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. На этом фоне домашнее поражение от «Хетафе» (0:1) во второй день весны выглядит как недоразумение. 

У «Мальорки» все гораздо печальнее - всего четыре очка из 21 возможного в последних семи матчах и третье с конца место в таблице. Но есть и два обнадеживающих для хозяев и настораживающих для гостей фактора. Победы над балеарским середняком даются Мадриду традиционно натужно: в прошлом году столичный топ дважды обыграл «Мальорку» дома 2:1, а в 2024-м довольствовался парой скромных викторий - 1:0. Единственное исключение в этом ряду - 3:0 в январе в Мадриде. Плюс «Мальорка» неплохо выступает дома: 22 очка из 28 островитяне набрали именно на «Сон Моих». А на гранда у нее точно будет повышенный настрой. Так что прогулочной поездки на мировой курорт у фаворита не предвидится.

Очевидно, что прямо сейчас мадридцев больше волнует четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией», поэтому на Мальорке он постарается победить в эконом-режиме.  

Полагаем, что голов на «Сон Моих» в субботу будет немного - не больше трех. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.69.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«МАРАФОН»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Мальорка»: Салас (травма) 

«Реал Мадрид»: Асенсио, Менди, Себальос, Родриго, Куртуа (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Мальорка» - «Реал»:

Позиция«Мальорка»«Реал Мадрид»Позиция
Вратарь1. Роман13. ЛунинВратарь
Защитник22. Мохика12. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник24. Вальент24. ХейсенЗащитник
Защитник21. Раильо22. РюдигерЗащитник
Защитник23. Маффео6. КамавингаЗащитник
Полузащитник5. Маскарель14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник12. Коста15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник18. Хосеп8. ВальвердеПолузащитник
Полузащитник20. Торре5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник15. Лувумбу7. ВинисиусНападающий
Нападающий7. Мурики10. МбаппеНападающий
Главный тренерМартин ДемичелисАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 5.55. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 4.40, а на успех фаворита - за 1.60.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Мальорка» - «Реал»?

Естественно, что аналитики отдают предпочтение гостям. Из 11 последних личных встреч  «Реал» проиграл лишь одну.

Где смотреть матч «Мальорка» - «Реал»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Будет ли играть Мбаппе?

Лучший бомбардир «Реала» восстановился от травмы и готов к матчу. Но, возможно, Арбелоа побережет свою звезду с прицелом на Лигу чемпионов.

