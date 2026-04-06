Мальорка - Реал Мадрид, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» подходит к игре на подъеме. Команда Альваро Арбеолы выдала победную серию из пяти матчей подряд во всех турнирах, включая драматичный камбэк против «Атлетико» (3:2) и две победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. На этом фоне домашнее поражение от «Хетафе» (0:1) во второй день весны выглядит как недоразумение.

У «Мальорки» все гораздо печальнее - всего четыре очка из 21 возможного в последних семи матчах и третье с конца место в таблице. Но есть и два обнадеживающих для хозяев и настораживающих для гостей фактора. Победы над балеарским середняком даются Мадриду традиционно натужно: в прошлом году столичный топ дважды обыграл «Мальорку» дома 2:1, а в 2024-м довольствовался парой скромных викторий - 1:0. Единственное исключение в этом ряду - 3:0 в январе в Мадриде. Плюс «Мальорка» неплохо выступает дома: 22 очка из 28 островитяне набрали именно на «Сон Моих». А на гранда у нее точно будет повышенный настрой. Так что прогулочной поездки на мировой курорт у фаворита не предвидится.

Очевидно, что прямо сейчас мадридцев больше волнует четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией», поэтому на Мальорке он постарается победить в эконом-режиме.

Полагаем, что голов на «Сон Моих» в субботу будет немного - не больше трех. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.69.