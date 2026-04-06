Мальорка - Реал Мадрид, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Мадридский «Реал» может до минимума сократить отставание от «Барселоны» в таблице Примеры. Для этого ему нужно выиграть на Балеарских островах и надеяться на помощь земляков из «Атлетико» в игре против лидера. Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на островное противостояние.
Турнир: испанская Примера, 30-й тур
Стадион: «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Мальорка»
|16
|13
|47
|71-154
|«Реал»
|47
|13
|16
|154-71
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Эльче»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
|15.03.2026
|«Мальорка»
2:1
«Эспаньол»
Ла Лига
|07.03.2026
|«Осасуна»
2:2
«Мальорка»
Ла Лига
|28.02.2026
|«Мальорка»
0:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|22.02.2026
|«Сельта»
2:0
«Мальорка»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|17.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Реал»
4:1
«Эльче»
Ла Лига
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Сельта»
1:2
«Реал»
Ла Лига
«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка. «Мальорка» борется за выживание.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|24
|1
|4
|78-28
|73
|2
|Реал Мадрид
|29
|22
|3
|4
|63-26
|69
|3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54-34
|58
|4
|Атлетико
|29
|17
|6
|6
|49-28
|57
|5
|Бетис
|29
|11
|11
|7
|44-37
|44
|6
|Сельта
|29
|10
|11
|8
|41-35
|41
|7
|Реал Сосьедад
|29
|10
|8
|11
|44-45
|38
|8
|Хетафе
|29
|11
|5
|13
|25-31
|38
|9
|Атлетик
|29
|11
|5
|13
|32-41
|38
|10
|Эспаньол
|29
|10
|7
|12
|36-44
|37
|11
|Осасуна
|29
|10
|7
|12
|34-35
|37
|12
|Валенсия
|29
|9
|8
|12
|32-42
|35
|13
|Жирона
|29
|8
|10
|11
|31-44
|34
|14
|Райо Вальекано
|29
|7
|11
|11
|28-35
|32
|15
|Севилья
|29
|8
|7
|14
|37-49
|31
|16
|Алавес
|29
|8
|7
|14
|30-41
|31
|17
|Эльче
|29
|6
|11
|12
|38-46
|29
|18
|Мальорка
|29
|7
|7
|15
|34-47
|28
|19
|Леванте
|29
|6
|8
|15
|34-48
|26
|20
|Овьедо
|29
|4
|9
|16
|20-48
|21
«Реал» подходит к игре на подъеме. Команда Альваро Арбеолы выдала победную серию из пяти матчей подряд во всех турнирах, включая драматичный камбэк против «Атлетико» (3:2) и две победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. На этом фоне домашнее поражение от «Хетафе» (0:1) во второй день весны выглядит как недоразумение.
У «Мальорки» все гораздо печальнее - всего четыре очка из 21 возможного в последних семи матчах и третье с конца место в таблице. Но есть и два обнадеживающих для хозяев и настораживающих для гостей фактора. Победы над балеарским середняком даются Мадриду традиционно натужно: в прошлом году столичный топ дважды обыграл «Мальорку» дома 2:1, а в 2024-м довольствовался парой скромных викторий - 1:0. Единственное исключение в этом ряду - 3:0 в январе в Мадриде. Плюс «Мальорка» неплохо выступает дома: 22 очка из 28 островитяне набрали именно на «Сон Моих». А на гранда у нее точно будет повышенный настрой. Так что прогулочной поездки на мировой курорт у фаворита не предвидится.
Очевидно, что прямо сейчас мадридцев больше волнует четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией», поэтому на Мальорке он постарается победить в эконом-режиме.
Полагаем, что голов на «Сон Моих» в субботу будет немного - не больше трех. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.69.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«МАРАФОН»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Мальорка»: Салас (травма)
«Реал Мадрид»: Асенсио, Менди, Себальос, Родриго, Куртуа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Мальорка» - «Реал»:
|Позиция
|«Мальорка»
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|1. Роман
|13. Лунин
|Вратарь
|Защитник
|22. Мохика
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|24. Вальент
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|21. Раильо
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|23. Маффео
|6. Камавинга
|Защитник
|Полузащитник
|5. Маскарель
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Коста
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Хосеп
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Торре
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лувумбу
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|7. Мурики
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Мартин Демичелис
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 5.55. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 4.40, а на успех фаворита - за 1.60.
Естественно, что аналитики отдают предпочтение гостям. Из 11 последних личных встреч «Реал» проиграл лишь одну.
Лучший бомбардир «Реала» восстановился от травмы и готов к матчу. Но, возможно, Арбелоа побережет свою звезду с прицелом на Лигу чемпионов.