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18 июня 13:16ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Мамелоди Сандаунз - «Боруссия» Д, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Немцы подтвердят свой класс?
Валентин Васильев

Клуб из Южной Африки неожиданно возглавил турнирную таблицу группы F на клубном чемпионате мира по футболу. Но удержать первое место дольше одного тура «Мамелоди Сандаунз» будет невероятно сложно. В субботу команду Мигела Кардозу ожидает куда более матерый соперник, чем на старте турнира. «Боруссия» поставит «выскочку» на место?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Мамелоди Сандаунз» (Претория, ЮАР)

21.06.2025, Сб

19:00 МСК

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 10.00

Х - 5.90

П2 - 1.27

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 2-й тур

Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять игр «Мамелоди Сандаунз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Ульсан Хендэ»

0:1

«Мамелоди Сандаунз»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025«Пирамидс»

2:1

«Мамелоди Сандаунз»

Лига чемпионов КАФ

24.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

1:1

«Пирамидс»

Лига чемпионов КАФ

18.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

2:0

«Магеши»

Чемпионат ЮАР

11.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

3:0

«Стелленбос»

Чемпионат ЮАР

Последние пять игр  «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025 «Флуминенсе» 

0:0

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.05.2025 «Боруссия» Д

3:0

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.05.2025 «Байер» 

2:4

 «Боруссия» Д 

Бундеслига

03.05.2025 «Боруссия» Д

4:0

 «Вольфсбург» 

Бундеслига

26.04.2025 «Хоффенхайм» 

2:3

 «Боруссия» Д

Бундеслига

Турнирное положение 

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Группа F

КомандаИВНПМО
1. Мамелоди Сандаунз11001-03
2. Боруссия Д10100-01
3. Флуминенсе10100-01
4. Ульсан Хендэ10010-10

Прогноз на матч

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В первом туре «Мамелоди Сандаунз» с «Ульсан Хендэ» выдали крайне невзрачный матч, в котором сообща нанесли всего пять ударов по воротам. Африканцы из своих двух реализовали половину. Гола Икраама Райнерса команде из Претории хватило для победы. Но самые сложные испытания у парней Мигела Кардозу впереди. Очевидно, что немцы с бразильцами напрягут неожиданного лидера группы намного серьезнее корейцев.

«Боруссия» на старте клубного ЧМ довольствовалась несвойственной для себя «нулевкой». Обычно игры команды Нико Ковача отличает высокая результативность. В Бундеслиге в последнее время она стабильно забивала по три-четыре мяча. Ждем чего-то подобного  и в Цинциннати. Голевая «засуха» не должна повториться. Тотал больше трех - наш выбор на субботнее противостояние.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko транслирует клубный Кубок мира в полном объеме. Причем любой матч можно пересмотреть в записи.

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Составы команд

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Потери

«Мамелоди Сандаунз»: Ньянга  (травма)

 «Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек  (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)

Коэффициенты букмекеров

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10-кратный выигрыш сулит удачная ставка на успех «Сандаунз» в FONBET. Вероятность победы немцев оценена коэффициентом 1.27. Ничья котируется за 5.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Мамелоди Сандаунз» -  «Боруссия»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют победу немецкого клуба со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.00.

Где и когда состоится финал турнира?

Решающий матч КЧМ запланирован на 13 июля 2025 года. Финал примет арена «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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