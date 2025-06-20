Мамелоди Сандаунз - «Боруссия» Д, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Клуб из Южной Африки неожиданно возглавил турнирную таблицу группы F на клубном чемпионате мира по футболу. Но удержать первое место дольше одного тура «Мамелоди Сандаунз» будет невероятно сложно. В субботу команду Мигела Кардозу ожидает куда более матерый соперник, чем на старте турнира. «Боруссия» поставит «выскочку» на место?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Мамелоди Сандаунз» (Претория, ЮАР)
21.06.2025, Сб
19:00 МСК
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
|П1 - 10.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 2-й тур
Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять игр «Мамелоди Сандаунз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Ульсан Хендэ»
0:1
«Мамелоди Сандаунз»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Пирамидс»
2:1
«Мамелоди Сандаунз»
Лига чемпионов КАФ
|24.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
1:1
«Пирамидс»
Лига чемпионов КАФ
|18.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
2:0
«Магеши»
Чемпионат ЮАР
|11.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
3:0
«Стелленбос»
Чемпионат ЮАР
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Боруссия» Д
3:0
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.05.2025
|«Байер»
2:4
«Боруссия» Д
Бундеслига
|03.05.2025
|«Боруссия» Д
4:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
«Боруссия» Д
Бундеслига
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Мамелоди Сандаунз
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3. Флуминенсе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4. Ульсан Хендэ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
В первом туре «Мамелоди Сандаунз» с «Ульсан Хендэ» выдали крайне невзрачный матч, в котором сообща нанесли всего пять ударов по воротам. Африканцы из своих двух реализовали половину. Гола Икраама Райнерса команде из Претории хватило для победы. Но самые сложные испытания у парней Мигела Кардозу впереди. Очевидно, что немцы с бразильцами напрягут неожиданного лидера группы намного серьезнее корейцев.
«Боруссия» на старте клубного ЧМ довольствовалась несвойственной для себя «нулевкой». Обычно игры команды Нико Ковача отличает высокая результативность. В Бундеслиге в последнее время она стабильно забивала по три-четыре мяча. Ждем чего-то подобного и в Цинциннати. Голевая «засуха» не должна повториться. Тотал больше трех - наш выбор на субботнее противостояние.
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Потери
«Мамелоди Сандаунз»: Ньянга (травма)
«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)
10-кратный выигрыш сулит удачная ставка на успех «Сандаунз» в FONBET. Вероятность победы немцев оценена коэффициентом 1.27. Ничья котируется за 5.90.
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Наиболее вероятным исходом эксперты называют победу немецкого клуба со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.00.
Решающий матч КЧМ запланирован на 13 июля 2025 года. Финал примет арена «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.