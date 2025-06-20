Мамелоди Сандаунз - «Боруссия» Д, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В первом туре «Мамелоди Сандаунз» с «Ульсан Хендэ» выдали крайне невзрачный матч, в котором сообща нанесли всего пять ударов по воротам. Африканцы из своих двух реализовали половину. Гола Икраама Райнерса команде из Претории хватило для победы. Но самые сложные испытания у парней Мигела Кардозу впереди. Очевидно, что немцы с бразильцами напрягут неожиданного лидера группы намного серьезнее корейцев.

«Боруссия» на старте клубного ЧМ довольствовалась несвойственной для себя «нулевкой». Обычно игры команды Нико Ковача отличает высокая результативность. В Бундеслиге в последнее время она стабильно забивала по три-четыре мяча. Ждем чего-то подобного и в Цинциннати. Голевая «засуха» не должна повториться. Тотал больше трех - наш выбор на субботнее противостояние.