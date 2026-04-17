Ведомости
Спорт

ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Арсенал, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Ключевой матч золотой гонки сезона!
Валентин Васильев
В воскресенье в Манчестере грядет, возможно, решающий матч золотой гонки сезона. «Манчестер Сити» принимает лидера и главного фаворита сезона - «Арсенал». Победа гостей окончательно развеет интригу на вершине турнирной таблице, тогда как успех хозяев гарантирует всем любителям британского футбола забойную концовку чемпионата. В ожидании битвы топов заглянем в линии крупнейших легальных букмекеров на воскресное противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

19.04.2026, Вс

18:30 МСК

«Арсенал» (Лондон) 

П1 - 1.85

Х - 3.80

П2 - 4.40

Турнир:  английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Этихад»   (Манчестер, Англия)

Главный судья:  Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»6749102274-339
«Арсенал»1024967339-274

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Челси»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.04.2026«Манчестер Сити»

4:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

22.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

18.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Вест Хэм»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2026«Арсенал»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

11.04.2026«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

07.04.2026«Спортинг»

0:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

04.04.2026«Саутгемптон»

2:1

«Арсенал»

Кубок Англии

17.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» в таблице на шесть очков, но имеет игру в запасе.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал32217462-2470
2Манчестер Сити31197563-2864
3Манчестер Юнайтед321510757-4555
4Астон Вилла32167943-3855
5Ливерпуль321571052-4252
6Челси321391053-4148
7Брентфорд321381148-4447
8Эвертон321381139-3747
9Брайтон3212101043-3746
10Сандерленд3212101033-3646
11Борнмут321015748-4945
12Фулхэм321351443-4644
13Кристал Пэлас311191135-3642
14Ньюкасл321261445-4742
15Лидс328121239-4936
16Ноттингем Форест32891532-4433
17Вест Хэм32881640-5732
18Тоттенхэм32791640-5130
19Бернли32482033-6320
20Вулверхэмптон32382124-5817

Прогноз на матч

Свернуть

Форма соперника и собственная готовность не могут не внушать опасений футболистам и тренерам «Арсенала». К решающему матчу весны в АПЛ они подходят на спаде, тогда как соперник - наоборот, на подъеме. Из пяти последних матчей лондонцы выиграли только один, в Лиссабоне у «Спортинга» (1:0) и потерпели целых три поражения, в том числе одно - от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги (0:2).

Команда Гвардиолы после вылета из Лиги чемпионов будто рассвирепела и пошла вымещать гнев на соотечественниках. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» «Сити» обыграл с суммарным счетом 9:0! 

Естественно, что в воскресенье обе команды будут максимально собраны и настроены. Скорее нас ждут напряженные тактические «шахматы» друзей и земляков Гвардиолы и Артеты, чем бесшабашная атакующая анархия. Полагаем, что в этот раз голов на «Этихаде» будет немного (если вообще будут). 

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал меньше 2.5 можно по котировке 1.92.

Трансляции

Свернуть

Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол, Стоунз (все - травмы)

«Арсенал»: Мерино (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»:

Позиция«Ман Сити»«Арсенал»Позиция
Вратарь25. Доннарумма1. РайяВратарь
Защитник27. Нунеш3. МоскераЗащитник
Защитник45. Хусанов2. СалибаЗащитник
Защитник15. Гехи6. ГабриэлЗащитник
Защитник33. О'Райли5. ИнкапьеЗащитник
Полузащитник 16. Родри41. РайсПолузащитник
Полузащитник 20. Силва36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник10. Шерки29. ХаверцПолузащитник
Полузащитник11. Доку19. ТроссардПолузащитник
Полузащитник42. Семеньо7. СакаПолузащитник
Нападающий9. Холанд14. ДьокерешНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы манчестерского клуба коэффициентом 1.85. На ничью предлагается поставить по котировке 3.80, а на успех гостей - за 4.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 6.40. 

Будет ли матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и ТМ 2.5 в «БЕТСИТИ» максимально близки - соответственно, 1.90 и 1.92.

Кто станет чемпионом Англии?

«Арсенал» сохраняет статус главного фаворита сезона (коэффициент на чемпионство - 1.67). Вероятность триумфа команды Гвардиолы оценивается котировкой 2.25. После воскресного матча эти расклады наверняка изменятся - в зависимости от исхода очного противостояния топов. 

