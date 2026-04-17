Манчестер Сити - Арсенал, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье в Манчестере грядет, возможно, решающий матч золотой гонки сезона. «Манчестер Сити» принимает лидера и главного фаворита сезона - «Арсенал». Победа гостей окончательно развеет интригу на вершине турнирной таблице, тогда как успех хозяев гарантирует всем любителям британского футбола забойную концовку чемпионата. В ожидании битвы топов заглянем в линии крупнейших легальных букмекеров на воскресное противостояние.
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|67
|49
|102
|274-339
|«Арсенал»
|102
|49
|67
|339-274
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Челси»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.04.2026
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|22.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|18.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Вест Хэм»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|07.04.2026
|«Спортинг»
0:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Саутгемптон»
2:1
«Арсенал»
Кубок Англии
|17.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» в таблице на шесть очков, но имеет игру в запасе.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|32
|21
|7
|4
|62-24
|70
|2
|Манчестер Сити
|31
|19
|7
|5
|63-28
|64
|3
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|10
|7
|57-45
|55
|4
|Астон Вилла
|32
|16
|7
|9
|43-38
|55
|5
|Ливерпуль
|32
|15
|7
|10
|52-42
|52
|6
|Челси
|32
|13
|9
|10
|53-41
|48
|7
|Брентфорд
|32
|13
|8
|11
|48-44
|47
|8
|Эвертон
|32
|13
|8
|11
|39-37
|47
|9
|Брайтон
|32
|12
|10
|10
|43-37
|46
|10
|Сандерленд
|32
|12
|10
|10
|33-36
|46
|11
|Борнмут
|32
|10
|15
|7
|48-49
|45
|12
|Фулхэм
|32
|13
|5
|14
|43-46
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|35-36
|42
|14
|Ньюкасл
|32
|12
|6
|14
|45-47
|42
|15
|Лидс
|32
|8
|12
|12
|39-49
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|8
|9
|15
|32-44
|33
|17
|Вест Хэм
|32
|8
|8
|16
|40-57
|32
|18
|Тоттенхэм
|32
|7
|9
|16
|40-51
|30
|19
|Бернли
|32
|4
|8
|20
|33-63
|20
|20
|Вулверхэмптон
|32
|3
|8
|21
|24-58
|17
Форма соперника и собственная готовность не могут не внушать опасений футболистам и тренерам «Арсенала». К решающему матчу весны в АПЛ они подходят на спаде, тогда как соперник - наоборот, на подъеме. Из пяти последних матчей лондонцы выиграли только один, в Лиссабоне у «Спортинга» (1:0) и потерпели целых три поражения, в том числе одно - от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги (0:2).
Команда Гвардиолы после вылета из Лиги чемпионов будто рассвирепела и пошла вымещать гнев на соотечественниках. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» «Сити» обыграл с суммарным счетом 9:0!
Естественно, что в воскресенье обе команды будут максимально собраны и настроены. Скорее нас ждут напряженные тактические «шахматы» друзей и земляков Гвардиолы и Артеты, чем бесшабашная атакующая анархия. Полагаем, что в этот раз голов на «Этихаде» будет немного (если вообще будут).
В «БЕТСИТИ» поставить на тотал меньше 2.5 можно по котировке 1.92.
Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол, Стоунз (все - травмы)
«Арсенал»: Мерино (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Ман Сити»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунеш
|3. Москера
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|33. О'Райли
|5. Инкапье
|Защитник
|Полузащитник
|16. Родри
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Шерки
|29. Хаверц
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Доку
|19. Троссард
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Семеньо
|7. Сака
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|14. Дьокереш
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы манчестерского клуба коэффициентом 1.85. На ничью предлагается поставить по котировке 3.80, а на успех гостей - за 4.40.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 6.40.
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и ТМ 2.5 в «БЕТСИТИ» максимально близки - соответственно, 1.90 и 1.92.
«Арсенал» сохраняет статус главного фаворита сезона (коэффициент на чемпионство - 1.67). Вероятность триумфа команды Гвардиолы оценивается котировкой 2.25. После воскресного матча эти расклады наверняка изменятся - в зависимости от исхода очного противостояния топов.