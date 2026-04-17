Манчестер Сити - Арсенал, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Форма соперника и собственная готовность не могут не внушать опасений футболистам и тренерам «Арсенала». К решающему матчу весны в АПЛ они подходят на спаде, тогда как соперник - наоборот, на подъеме. Из пяти последних матчей лондонцы выиграли только один, в Лиссабоне у «Спортинга» (1:0) и потерпели целых три поражения, в том числе одно - от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги (0:2).

Команда Гвардиолы после вылета из Лиги чемпионов будто рассвирепела и пошла вымещать гнев на соотечественниках. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» «Сити» обыграл с суммарным счетом 9:0!

Естественно, что в воскресенье обе команды будут максимально собраны и настроены. Скорее нас ждут напряженные тактические «шахматы» друзей и земляков Гвардиолы и Артеты, чем бесшабашная атакующая анархия. Полагаем, что в этот раз голов на «Этихаде» будет немного (если вообще будут).

