Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 13 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Звучит неправдоподобно, однако факт: «Кристал Пэлас» задержался в еврокубках гораздо дольше «Манчестер Сити». Понятно, что Лига конференций - не ровня Лиге чемпионов, но выход в финал с первой же попытки дорогого стоит. 27 мая лондонцы сразятся за континентальный трофей с испанским «Райо Вальекано».

В национальной лиге турнирных стимулов или забот у столичного клуба не осталось. Игра на «Этихаде» - редкая возможность для «стекол» поиграть в футбол в свое удовольствие на знаменитой арене и перед взыскательной публикой. Тогда как хозяевам поля расслабляться ни в коем случае нельзя. Пока есть шанс догнать и перегнать «Арсенал», команда Гвардиолы будет за него цепляться.

У «Кристал Пэлас» явно выражена тенденция к результативному футболу: девять из 10 последних матчей были «верховыми», в семи случаях парни Оливера Гласнера как забивали, так и пропускали.

Есть надежда, что и в среду в Манчестере до финального свистка «не доживет» ни один ноль на табло.

