Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 13 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В мид-уик в английской Премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура. В Манчестере «Сити» принимает «Кристал Пэлас». Оступаться фавориту ни в коем случае нельзя - без приключений заберет три очка?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
13.05.2026, Ср
22:00 МСК
«Кристал Пэлас» (Лондон)
|П1 - 1.20
Турнир: английская Премьер-лига, матч 31-го тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|40
|17
|18
|142-179
|«Кристал Пэлас»
|18
|17
|40
|179-142
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Брентфорд»
АПЛ
|04.05.2026
|«Эвертон»
3:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.04.2026
|«Бернли»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|19.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Эвертон»
АПЛ
|07.05.2026
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Шахтер»
Лига конференций
|03.05.2026
|«Борнмут»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.04.2026
|«Шахтер»
1:3
«Кристал Пэлас»
Лига конференций
|25.04.2026
|«Ливерпуль»
3:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» в таблице на пять очков, но имеет игру в запасе.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|35
|22
|8
|5
|72-32
|74
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60-48
|59
|5
|Астон Вилла
|36
|17
|8
|11
|50-46
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|Кристал Пэлас
|35
|11
|11
|13
|38-44
|44
|15
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|16
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
Звучит неправдоподобно, однако факт: «Кристал Пэлас» задержался в еврокубках гораздо дольше «Манчестер Сити». Понятно, что Лига конференций - не ровня Лиге чемпионов, но выход в финал с первой же попытки дорогого стоит. 27 мая лондонцы сразятся за континентальный трофей с испанским «Райо Вальекано».
В национальной лиге турнирных стимулов или забот у столичного клуба не осталось. Игра на «Этихаде» - редкая возможность для «стекол» поиграть в футбол в свое удовольствие на знаменитой арене и перед взыскательной публикой. Тогда как хозяевам поля расслабляться ни в коем случае нельзя. Пока есть шанс догнать и перегнать «Арсенал», команда Гвардиолы будет за него цепляться.
У «Кристал Пэлас» явно выражена тенденция к результативному футболу: девять из 10 последних матчей были «верховыми», в семи случаях парни Оливера Гласнера как забивали, так и пропускали.
Есть надежда, что и в среду в Манчестере до финального свистка «не доживет» ни один ноль на табло. «МАРАФОН» дает приличный коэффициент на этот исход (2.04).
Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Манчестер Сити»: Диаш (травма)
«Кристал Пэлас»: Кпорха, Нкетиа, Гессан (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Ман Сити»
|«Кристал Пэлас»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|1. Хендерсон
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|26. Ричардс
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|5. Лакруа
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|20. Уортон
|Защитник
|Защитник
|33. О'Райли
|23. Канво
|Защитник
|Полузащитник
|16. Родри
|11. Джонсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|18. Камада
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Шерки
|2. Муньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Доку
|7. Сарр
|Полузащитник
|Нападающий
|42. Семеньо
|3. Митчелл
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|22. Ларсен
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Оливер Гласнер
|Главный тренер
На основном маркете «МАРАФОН» предсказуемо широкий разброс коэффициентов: победа фаворита - 1.20, ничья - 7.50, успех середняка - 15.25.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают победу хозяев - 2:0. Этот вариант котируется за 6.25.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.44. Игра должна получиться нескучной.
За два тура до финиша АПЛ коэффициент на триумф «Арсенала» снизился до 1.156. Вероятность чемпионства команды Гвардиолы оценивается котировкой 5.60.