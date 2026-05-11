Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 13 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Подсобит ли финалист Лиги конференций землякам из «Арсенала»?
Валентин Васильев
Марафон
5/5Рейтинг
1000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В мид-уик в английской Премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура. В Манчестере «Сити» принимает «Кристал Пэлас». Оступаться фавориту ни в коем случае нельзя - без приключений заберет три очка?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

13.05.2026, Ср

22:00 МСК

«Кристал Пэлас» (Лондон) 

П1 - 1.20

Х - 7.50

П2 - 15.25

Турнир:  английская Премьер-лига, матч 31-го тур

Стадион: «Этихад»   (Манчестер, Англия)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»401718142-179
«Кристал Пэлас» 181740179-142

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Брентфорд»

АПЛ

04.05.2026«Эвертон»

3:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Саутгемптон»

АПЛ

22.04.2026«Бернли»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

19.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Кристал Пэлас»

2:2

«Эвертон»

АПЛ

07.05.2026«Кристал Пэлас»

2:1

«Шахтер»

Лига конференций

03.05.2026«Борнмут»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.04.2026«Шахтер»

1:3

«Кристал Пэлас»

Лига конференций

25.04.2026«Ливерпуль»

3:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» в таблице на пять очков, но имеет игру в запасе.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал36247568-2679
2Манчестер Сити35228572-3274
3Манчестер Юнайтед361811763-4865
4Ливерпуль361781160-4859
5Астон Вилла361781150-4659
6Борнмут361316756-5255
7Брайтон3614111152-4253
8Брентфорд361491352-4951
9Челси3613101355-4949
10Эвертон3613101346-4649
11Фулхэм361461644-5048
12Сандерленд3612121237-4648
13Ньюкасл361371650-5246
14Кристал Пэлас3511111338-4444
15Ноттингем Форест3611101545-4743
16Лидс3510131247-5243
17Тоттенхэм359101645-5437
18Вест Хэм36991842-6236
19Бернли36492337-7321
20Вулверхэмптон36392425-6618

Прогноз на матч

Свернуть

Звучит неправдоподобно, однако факт: «Кристал Пэлас» задержался в еврокубках гораздо дольше «Манчестер Сити». Понятно, что Лига конференций - не ровня Лиге чемпионов, но выход в финал с первой же попытки дорогого стоит. 27 мая лондонцы сразятся за континентальный трофей с испанским «Райо Вальекано».

В национальной лиге турнирных стимулов или забот у столичного клуба не осталось. Игра на «Этихаде» - редкая возможность для «стекол» поиграть в футбол в свое удовольствие на знаменитой арене и перед взыскательной публикой. Тогда как хозяевам поля расслабляться ни в коем случае нельзя. Пока есть шанс догнать и перегнать «Арсенал», команда Гвардиолы будет за него цепляться.

У «Кристал Пэлас» явно выражена тенденция к результативному футболу: девять из 10 последних матчей были «верховыми», в семи случаях парни Оливера Гласнера как забивали, так и пропускали.

Есть надежда, что и в среду в Манчестере до финального свистка «не доживет» ни один ноль на табло. «МАРАФОН» дает приличный коэффициент на этот исход (2.04).

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Бонусы на матч

Свернуть
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Диаш (травма)

«Кристал Пэлас»: Кпорха, Нкетиа, Гессан (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Ман Сити»«Кристал Пэлас»Позиция
Вратарь25. Доннарумма1. ХендерсонВратарь
Защитник27. Нунес26. РичардсЗащитник
Защитник45. Хусанов5. ЛакруаЗащитник
Защитник15. Гехи20. УортонЗащитник
Защитник33. О'Райли23. КанвоЗащитник
Полузащитник 16. Родри11. ДжонсонПолузащитник
Полузащитник 20. Силва18. КамадаПолузащитник 
Полузащитник10. Шерки2. МуньосПолузащитник
Полузащитник11. Доку7. СаррПолузащитник
Нападающий42. Семеньо3. МитчеллПолузащитник
Нападающий9. Холанд22. ЛарсенНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаОливер ГласнерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На основном маркете «МАРАФОН» предсказуемо широкий разброс коэффициентов: победа фаворита - 1.20, ничья - 7.50, успех середняка - 15.25.

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают победу хозяев - 2:0. Этот вариант котируется за 6.25. 

Будет ли матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.44. Игра должна получиться нескучной. 

Кто станет чемпионом Англии?

За два тура до финиша АПЛ коэффициент на триумф «Арсенала» снизился до 1.156. Вероятность чемпионства команды Гвардиолы оценивается котировкой 5.60.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer233 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer49 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer233 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer233 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer233 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading