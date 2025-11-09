Ведомости
Манчестер Сити - Ливерпуль, 9 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Главное событие уикенда в британском футболе
Валентин Васильев

Как и подобает хедлайнерам крупных сборных концертов, участники главного матча 11-го тура английской Премьер-лиги выступят последними. Грандиозное противостояние чемпионов двух последних лет запланировано на вечер воскресенья. Анализируем шансы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на успех, выбираем перспективный вариант для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

09.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Ливерпуль»

П1 – 1.90Х – 4.10П2 – 3.90

Турнир: английская Премьер-лига, 11-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»505496268-351
«Ливерпуль»965450351-268

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Манчестер Сити»

4:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

02.11.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

29.10.2025«Суонси»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

26.10.2025«Астон Вилла»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

21.10.2025«Вильярреал»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей  «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2025«Ливерпуль»

1:0

«Реал»

АПЛ

01.11.2025«Ливерпуль»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

29.10.2025«Ливерпуль»

0:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

25.10.2025«Брентфорд»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

22.10.2025«Айнтрахт»

1:5

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.12.2024«Ливерпуль» 

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

10.03.2024«Ливерпуль» 

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.11.2023«Манчестер Сити»

1:1

«Ливерпуль»

АПЛ

01.04.2023«Манчестер Сити»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

После 10 туров соперники занимают второе-третье места в таблице. Расстояние между ними составляет всего одно очко. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1081118-325
2. Манчестер Сити1061320-819
3. Ливерпуль1060418-1418
4. Сандерленд1053212-818
5. Борнмут1053217-1418
6. Тоттенхэм1052317-817
7. Челси1052318-1117
8. Манчестер Юнайтед1052317-1617
9. Кристал Пэлас1044214-916
10. Брайтон1043317-1515
11. Астон Вилла104339-1015
12. Брентфорд1041514-1613
13. Ньюкасл1033410-1112
14. Эвертон1033410-1312
15. Фулхэм1032512-1411
16. Лидс103259-1711
17. Бернли1031612-1910
18. Вест Хэм1021710-217
19. Ноттингем Форест101367-196
20. Вулверхэмптон100287-222

Прогноз на матч

Трудно представить, чтобы «Манчестер Сити» не побеждал кого-то из постоянных соперников два с половиной года. Но именно такая тенденция наметилась у парней Пепа Гвардиолы против «Ливерпуля». В сезоне-2023/24 соперники разыграли две одинаковые по счету ничьи (1:1), а в прошлом чемпионате «красные» дважды выиграли на ноль - 2:0. Разумеется, «горожане» преисполнены желания положить конец этой серии, и поскорее. 

«Ман Сити» никак не доберется до первой строки в таблице, но осенние результаты вызывают у поклонников команды оптимизм. Из 10 предыдущих матчей команда проиграла только один, «Астон Вилле», а три последних выиграла с суммарным счетом 10:3. Особенно болельщиков должен был воодушевить разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов (4:1). К приему «Ливерпуля» «Сити» подходит в отличном физическом и психологическом состоянии.

«Ливерпуль» посреди недели тоже преуспел, обыграв в ЛЧ «Реал» (1:0). Если бы не вдохновенная игра голкипера гостей Куртуа, счет должен был быть гораздо крупнее. Кажется, черная полоса чемпионов Англии (шесть поражений в семи матчах!) осталась позади. В том, что они дадут бой «Манчестер Сити», нет никаких сомнений.

В широкой линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: 1Х и тотал больше 2.5. Аргументы? Пожалуйста. У хозяев практически все основные фигуры в строю, тогда как гости по-прежнему без основного вратаря. Да и в целом под конец осени манчестерцы выглядят убедительнее.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Российское ТВ не транслирует британский футбол. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони, Фримпонг (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:

Позиция«МС»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь25. Доннарумма25. МамардашвилиВратарь
Защитник82. Льюис12. БрэдлиЗащитник
Защитник3. Диаш4. ван ДейкЗащитник
Защитник24. Гвардиол5. КонатеЗащитник
Полузащитник 33. О'Райлли26. РобертсонЗащитник
Полузащитник 16. Родри8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник 4. Рейндерс10. Мак АллистерПолузащитник 
Полузащитник47. Фоден7. ВирцПолузащитник
Нападающий11. Доку11. СалахПолузащитник
Нападающий20. Силва18. ГакпоПолузащитник
Нападающий9. Холанд22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Бетсити»  установили коэффициент 1.90 на победу хозяев поля и более чем вдвое выше - на действующего чемпиона. Ничья котируется в конторе за 4.10.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»?

«Бетсити» предлагает опцию тройного выбора счета в одном купоне. Ниже всего - за 4.10 - в конторе котируется комбинация из побед «МС» - 1:0, 2:0, 3:0.

Матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» будет результативным?

Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 предвещает  «верховой» матч на «Этихаде».

Кто станет чемпионом Англии?

Аналитики считают фаворитом сезона «Арсенал». Ставки на титул лондонцев принимаются по коэффициенту 1.44. Вероятность возвращения «Ман Сити» на трон эксперты оценили котировкой 4.80. Если «Ливерпуль» успешно защитит свой титул, «Бетсити» выплатит выигрыш по соответствующим пари в семикратном размере.

