Манчестер Сити - Ливерпуль, 9 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Как и подобает хедлайнерам крупных сборных концертов, участники главного матча 11-го тура английской Премьер-лиги выступят последними. Грандиозное противостояние чемпионов двух последних лет запланировано на вечер воскресенья. Анализируем шансы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на успех, выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: английская Премьер-лига, 11-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|50
|54
|96
|268-351
|«Ливерпуль»
|96
|54
|50
|351-268
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Манчестер Сити»
4:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|02.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
|29.10.2025
|«Суонси»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|26.10.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|21.10.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Реал»
АПЛ
|01.11.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|29.10.2025
|«Ливерпуль»
0:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|25.10.2025
|«Брентфорд»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|22.10.2025
|«Айнтрахт»
1:5
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.12.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|10.03.2024
|«Ливерпуль»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.11.2023
|«Манчестер Сити»
1:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.04.2023
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
После 10 туров соперники занимают второе-третье места в таблице. Расстояние между ними составляет всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|10
|8
|1
|1
|18-3
|25
|2. Манчестер Сити
|10
|6
|1
|3
|20-8
|19
|3. Ливерпуль
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|4. Сандерленд
|10
|5
|3
|2
|12-8
|18
|5. Борнмут
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Тоттенхэм
|10
|5
|2
|3
|17-8
|17
|7. Челси
|10
|5
|2
|3
|18-11
|17
|8. Манчестер Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|9. Кристал Пэлас
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|10. Брайтон
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|11. Астон Вилла
|10
|4
|3
|3
|9-10
|15
|12. Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|13. Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|10-11
|12
|14. Эвертон
|10
|3
|3
|4
|10-13
|12
|15. Фулхэм
|10
|3
|2
|5
|12-14
|11
|16. Лидс
|10
|3
|2
|5
|9-17
|11
|17. Бернли
|10
|3
|1
|6
|12-19
|10
|18. Вест Хэм
|10
|2
|1
|7
|10-21
|7
|19. Ноттингем Форест
|10
|1
|3
|6
|7-19
|6
|20. Вулверхэмптон
|10
|0
|2
|8
|7-22
|2
Трудно представить, чтобы «Манчестер Сити» не побеждал кого-то из постоянных соперников два с половиной года. Но именно такая тенденция наметилась у парней Пепа Гвардиолы против «Ливерпуля». В сезоне-2023/24 соперники разыграли две одинаковые по счету ничьи (1:1), а в прошлом чемпионате «красные» дважды выиграли на ноль - 2:0. Разумеется, «горожане» преисполнены желания положить конец этой серии, и поскорее.
«Ман Сити» никак не доберется до первой строки в таблице, но осенние результаты вызывают у поклонников команды оптимизм. Из 10 предыдущих матчей команда проиграла только один, «Астон Вилле», а три последних выиграла с суммарным счетом 10:3. Особенно болельщиков должен был воодушевить разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов (4:1). К приему «Ливерпуля» «Сити» подходит в отличном физическом и психологическом состоянии.
«Ливерпуль» посреди недели тоже преуспел, обыграв в ЛЧ «Реал» (1:0). Если бы не вдохновенная игра голкипера гостей Куртуа, счет должен был быть гораздо крупнее. Кажется, черная полоса чемпионов Англии (шесть поражений в семи матчах!) осталась позади. В том, что они дадут бой «Манчестер Сити», нет никаких сомнений.
В широкой линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: 1Х и тотал больше 2.5. Аргументы? Пожалуйста. У хозяев практически все основные фигуры в строю, тогда как гости по-прежнему без основного вратаря. Да и в целом под конец осени манчестерцы выглядят убедительнее.
Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони, Фримпонг (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«МС»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
|12. Брэдли
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|5. Конате
|Защитник
|Полузащитник
|33. О'Райлли
|26. Робертсон
|Защитник
|Полузащитник
|16. Родри
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|7. Вирц
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Доку
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Силва
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Арне Слот
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.90 на победу хозяев поля и более чем вдвое выше - на действующего чемпиона. Ничья котируется в конторе за 4.10.
