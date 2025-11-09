Манчестер Сити - Ливерпуль, 9 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Трудно представить, чтобы «Манчестер Сити» не побеждал кого-то из постоянных соперников два с половиной года. Но именно такая тенденция наметилась у парней Пепа Гвардиолы против «Ливерпуля». В сезоне-2023/24 соперники разыграли две одинаковые по счету ничьи (1:1), а в прошлом чемпионате «красные» дважды выиграли на ноль - 2:0. Разумеется, «горожане» преисполнены желания положить конец этой серии, и поскорее.

«Ман Сити» никак не доберется до первой строки в таблице, но осенние результаты вызывают у поклонников команды оптимизм. Из 10 предыдущих матчей команда проиграла только один, «Астон Вилле», а три последних выиграла с суммарным счетом 10:3. Особенно болельщиков должен был воодушевить разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов (4:1). К приему «Ливерпуля» «Сити» подходит в отличном физическом и психологическом состоянии.

«Ливерпуль» посреди недели тоже преуспел, обыграв в ЛЧ «Реал» (1:0). Если бы не вдохновенная игра голкипера гостей Куртуа, счет должен был быть гораздо крупнее. Кажется, черная полоса чемпионов Англии (шесть поражений в семи матчах!) осталась позади. В том, что они дадут бой «Манчестер Сити», нет никаких сомнений.

В широкой линии «Бетсити» нам приглянулось комбо: 1Х и тотал больше 2.5. Аргументы? Пожалуйста. У хозяев практически все основные фигуры в строю, тогда как гости по-прежнему без основного вратаря. Да и в целом под конец осени манчестерцы выглядят убедительнее.