Манчестер Сити - Ньюкасл, 4 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

Обладатель трофея сложит полномочия
Валентин Васильев

В среду, 4 февраля, определится второй финалист Кубка английской лиги. Действующий обладатель трофея очень рискует досрочно сдать свои полномочия. В ответной встрече с «Манчестер Сити» «Ньюкаслу» нужно совершить чудо.  По силам ли оно «сорокам»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

04.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Ньюкасл» 

П1 - 1.78

Х - 3.95

П2 - 4.20

Турнир: Кубок английской лиги, полуфинал, ответный матч

Первый матч: 2:0

Стадион: «Этихад»   (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»804274270-308
«Ньюкасл» 744280308-270

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

24.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Вулверхэмптон»

    АПЛ

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

17.01.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

25.01.2026«Ньюкасл»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

21.01.2026«Ньюкасл»

3:0

ПСВ

Лига чемпионов

18.01.2026«Брентфорд»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

Календарь матчей

1/2 финала

03.02.2026, 23:00. «Арсенал» – «Челси». Первый матч - 3:2

04.02.2026, 23:00. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед». Первый матч - 2:0
Финал

22.03.2026, 18:00

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» входит в тройку самых успешных участников турнира, уступая по количеству завоеванных чаше только «Ливерпулю» со счетом 8-10. Но последний раз в этом состязании «горожане» первенствовали еще пять лет назад, поэтому их желание обновить свои достижения в третьем по ранжиру национальном соревновании вполне объяснимо. Все-таки времени, когда команда Гвардиолы не считала чаши, выигрывая все подряд, остались в прошлом. 

«Ньюкасл» и не прочь бы повторить прошлогодний триумф, но вряд ли в состоянии это сделать. Если бы не сверхпоздний гол Шерки в первом матче, на восьмой компенсированной минуте, «сороки» побились бы за суммарный успех. Но 0:2 дома против «Сити» выглядит как приговор. 

Команда Эдди Хау три матча не может победить. Порадовала ее только ничья в Париже с официально сильнейшим клубом Европы в Лиге чемпионов. В АПЛ «Ньюкасл» потерпел два подряд болезненных поражения - 0:2 дома  от «Астон Виллы» и 1:4 на выезде от «Ливерпуля».

Понятно, что, уходя, «Ньюкасл» постарается погромче хлопнуть дверью. А «Ман Сити», имея фору в два мяча, точно не станет играть на удержание. Предпосылки к результативному футболу налицо. PARI дает кэф 1.57 на «обе забьют».

Свернуть
Трансляции

Следить за ходом матчей английских турниров в России онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)

«Ньюкасл»: Шер, Лассельс, Ливраменто, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:

Позиция«Манчестер Сити»«Ньюкасл»
ВратарьДжанлуиджи ДоннаруммаНик Поуп
ЗащитникМатеуш НунешКиран Триппьер
ЗащитникАбдукодир ХусановМалик Тиав
ЗащитникНатан АкеДэн Берн
ЗащитникНико О’РайлиЛьюис Холл
ПолузащитникТиджани РейндерсЛьюис Майли
ПолузащитникФил ФоденСандро Тонали
ПолузащитникБернанду СилваДжейкоб Рэмзи
ПолузащитникРаян ШеркиХарви Барнс
ПолузащитникЖереми ДокуНик Вольтемаде
НападающийЭрлинг ХоландЭнтони Гордон
Главный тренерХосеп ГвардиолаЭдди Хау

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу хозяев поля в PARI составляет 1.78. Ничья котируется за 3.95, выигрыш гостей идет за 4.20.

На квалификацию в финал разброс котировок еще шире: «Манчестер Сити» - 1.04, «Ньюкасл» - 12.00.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

На тотал больше 2.5 больше дают 1.60. ТМ 2.5 котируется за 2.35.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

На территории РФ матчи английских турниров легально не транслируются.

С кем сыграет победитель пары «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» в финале?

Это точно будет представитель Лондона - «Арсенал» либо «Челси».

