Манчестер Сити - Ньюкасл, 4 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

В среду, 4 февраля, определится второй финалист Кубка английской лиги. Действующий обладатель трофея очень рискует досрочно сдать свои полномочия. В ответной встрече с «Манчестер Сити» «Ньюкаслу» нужно совершить чудо. По силам ли оно «сорокам»?
Турнир: Кубок английской лиги, полуфинал, ответный матч
Первый матч: 2:0
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|80
|42
|74
|270-308
|«Ньюкасл»
|74
|42
|80
|308-270
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.01.2026
|«Ньюкасл»
3:0
ПСВ
Лига чемпионов
|18.01.2026
|«Брентфорд»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
1/2 финала
03.02.2026, 23:00. «Арсенал» – «Челси». Первый матч - 3:2
04.02.2026, 23:00. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед». Первый матч - 2:0
Финал
22.03.2026, 18:00
«Манчестер Сити» входит в тройку самых успешных участников турнира, уступая по количеству завоеванных чаше только «Ливерпулю» со счетом 8-10. Но последний раз в этом состязании «горожане» первенствовали еще пять лет назад, поэтому их желание обновить свои достижения в третьем по ранжиру национальном соревновании вполне объяснимо. Все-таки времени, когда команда Гвардиолы не считала чаши, выигрывая все подряд, остались в прошлом.
«Ньюкасл» и не прочь бы повторить прошлогодний триумф, но вряд ли в состоянии это сделать. Если бы не сверхпоздний гол Шерки в первом матче, на восьмой компенсированной минуте, «сороки» побились бы за суммарный успех. Но 0:2 дома против «Сити» выглядит как приговор.
Команда Эдди Хау три матча не может победить. Порадовала ее только ничья в Париже с официально сильнейшим клубом Европы в Лиге чемпионов. В АПЛ «Ньюкасл» потерпел два подряд болезненных поражения - 0:2 дома от «Астон Виллы» и 1:4 на выезде от «Ливерпуля».
Понятно, что, уходя, «Ньюкасл» постарается погромче хлопнуть дверью. А «Ман Сити», имея фору в два мяча, точно не станет играть на удержание. Предпосылки к результативному футболу налицо. PARI дает кэф 1.57 на «обе забьют».
Следить за ходом матчей английских турниров в России онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)
«Ньюкасл»: Шер, Лассельс, Ливраменто, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Ньюкасл»
|Вратарь
|Джанлуиджи Доннарумма
|Ник Поуп
|Защитник
|Матеуш Нунеш
|Киран Триппьер
|Защитник
|Абдукодир Хусанов
|Малик Тиав
|Защитник
|Натан Аке
|Дэн Берн
|Защитник
|Нико О’Райли
|Льюис Холл
|Полузащитник
|Тиджани Рейндерс
|Льюис Майли
|Полузащитник
|Фил Фоден
|Сандро Тонали
|Полузащитник
|Бернанду Силва
|Джейкоб Рэмзи
|Полузащитник
|Раян Шерки
|Харви Барнс
|Полузащитник
|Жереми Доку
|Ник Вольтемаде
|Нападающий
|Эрлинг Холанд
|Энтони Гордон
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
Коэффициент на победу хозяев поля в PARI составляет 1.78. Ничья котируется за 3.95, выигрыш гостей идет за 4.20.
На квалификацию в финал разброс котировок еще шире: «Манчестер Сити» - 1.04, «Ньюкасл» - 12.00.
На тотал больше 2.5 больше дают 1.60. ТМ 2.5 котируется за 2.35.
На территории РФ матчи английских турниров легально не транслируются.
Это точно будет представитель Лондона - «Арсенал» либо «Челси».