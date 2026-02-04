Манчестер Сити - Ньюкасл, 4 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

«Манчестер Сити» входит в тройку самых успешных участников турнира, уступая по количеству завоеванных чаше только «Ливерпулю» со счетом 8-10. Но последний раз в этом состязании «горожане» первенствовали еще пять лет назад, поэтому их желание обновить свои достижения в третьем по ранжиру национальном соревновании вполне объяснимо. Все-таки времени, когда команда Гвардиолы не считала чаши, выигрывая все подряд, остались в прошлом.

«Ньюкасл» и не прочь бы повторить прошлогодний триумф, но вряд ли в состоянии это сделать. Если бы не сверхпоздний гол Шерки в первом матче, на восьмой компенсированной минуте, «сороки» побились бы за суммарный успех. Но 0:2 дома против «Сити» выглядит как приговор.

Команда Эдди Хау три матча не может победить. Порадовала ее только ничья в Париже с официально сильнейшим клубом Европы в Лиге чемпионов. В АПЛ «Ньюкасл» потерпел два подряд болезненных поражения - 0:2 дома от «Астон Виллы» и 1:4 на выезде от «Ливерпуля».

Понятно, что, уходя, «Ньюкасл» постарается погромче хлопнуть дверью. А «Ман Сити», имея фору в два мяча, точно не станет играть на удержание. Предпосылки к результативному футболу налицо. PARI дает кэф 1.57 на «обе забьют».