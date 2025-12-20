Ведомости
Манчестер Сити - Вест Хэм, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Третий подряд лондонский соперник у «горожан»
Валентин Васильев

Посреди недели «Манчестер Сити» без особого труда вышел в полуфинал Кубка английской лиги, а теперь переключается обратно на АПЛ. Далее по курсу у парней Хосепа Гвардиолы еще одна лондонская преграда - в лице «Вест Хэма». Выбираем перспективный вариант для пари на субботний матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

20.12.2025, Сб

18:00 МСК

«Вест Хэм» (Лондон)

П1 - 1.22

Х - 7.20

П2 - 12.75

Турнир:  английская Премьер-лига, 17-й тур 

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»672037227-159
«Вест Хэм»372067159-227

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.12.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Брентфорд»

Кубок лиги

12.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

02.12.2025«Фулхэм»

4:5

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Вест Хэм»

2:3

«Астон Вилла»

АПЛ

07.12.2025«Брайтон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

04.12.2025«МЮ»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

30.11.2025«Вест Хэм»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

22.11.2025«Борнмут»

2:2

«Вест Хэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Ман Сити» почти настиг «Арсенал» в таблице. «Вест Хэм» идет третьим с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити16111438-1634
3. Астон Вилла16103325-1733
4. Челси1684427-1528
5. Манчестер Юнайтед1675430-2626
6. Кристал Пэлас1675420-1526
7. Ливерпуль1682626-2426
8. Сандерленд1675419-1726
9. Эвертон1673618-1924
10. Брайтон1665525-2323
11. Тоттенхэм1664625-2122
12. Ньюкасл1664621-2022
13. Борнмут1656525-2821
14. Фулхэм1662823-2620
15. Брентфорд1662822-2520
16. Ноттингем Форест1653817-2518
17. Лидс1644820-3016
18. Вест Хэм1634919-3213
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

После небольшого ноябрьского сбоя (два поражения подряд) «Манчестер Сити» вернулся на победную волну и выиграл шесть матчей, половину из них - на ноль, и до двух очков сократил отставание от лидера сезона. 

У «Вест Хэма» заботы более приземленные - выжить бы в АПЛ. За пять последних туров лондонцы набрали всего три очка и свалились в зону вылета. За 10 туров столичный клуб ни разу не сыграл на ноль, но при этом и забивает достаточно регулярно. За восемь предыдущих матчей «Вест Хэм» лишь раз не вскрыл чужие ворота. «Ман Сити» периодически великодушно позволяет андердогам порезвиться в атаке - вспомним 5:4 с «Фулхэмом», 3:2 с «Лидсом». Есть надежда, что и в эту субботу менять цифры на табло будет не одна команда.  

Трансляции

Российское ТВ не показывает английские футбольные турниры. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич, Родри, Доку, Стоунз (все - травмы)

«Брентфорд»: Фабианьски (травма)

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.22. Предложение на успех гостей более чем в 10 раз выше - 12.75. Ничья в конторе котируется за 7.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»?

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 2:0. Этот вариант котируется за 7.50.

Матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» будет результативным?

Коэффициент 1.32 на тотал больше 2.5 обещает голевую феерию в Манчестере.

Кто выиграет АПЛ?

Эксперты БК «МАРАФОН» по-прежнему считают явным фаворитом Премьер-лиги «Арсенал». Поставить на триумф «канониров» сейчас можно по котировке 1.64. Коэффициент на триумф «Ман Сити» составляет 2.86.

