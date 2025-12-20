Манчестер Сити - Вест Хэм, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели «Манчестер Сити» без особого труда вышел в полуфинал Кубка английской лиги, а теперь переключается обратно на АПЛ. Далее по курсу у парней Хосепа Гвардиолы еще одна лондонская преграда - в лице «Вест Хэма». Выбираем перспективный вариант для пари на субботний матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
20.12.2025, Сб
18:00 МСК
«Вест Хэм» (Лондон)
|П1 - 1.22
Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|67
|20
|37
|227-159
|«Вест Хэм»
|37
|20
|67
|159-227
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.12.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Брентфорд»
Кубок лиги
|12.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Фулхэм»
4:5
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Вест Хэм»
2:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|07.12.2025
|«Брайтон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|04.12.2025
|«МЮ»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.11.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|22.11.2025
|«Борнмут»
2:2
«Вест Хэм»
АПЛ
«Ман Сити» почти настиг «Арсенал» в таблице. «Вест Хэм» идет третьим с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|16
|11
|1
|4
|38-16
|34
|3. Астон Вилла
|16
|10
|3
|3
|25-17
|33
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Манчестер Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|30-26
|26
|6. Кристал Пэлас
|16
|7
|5
|4
|20-15
|26
|7. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|8. Сандерленд
|16
|7
|5
|4
|19-17
|26
|9. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|10. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|11. Тоттенхэм
|16
|6
|4
|6
|25-21
|22
|12. Ньюкасл
|16
|6
|4
|6
|21-20
|22
|13. Борнмут
|16
|5
|6
|5
|25-28
|21
|14. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|15. Брентфорд
|16
|6
|2
|8
|22-25
|20
|16. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|17. Лидс
|16
|4
|4
|8
|20-30
|16
|18. Вест Хэм
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
После небольшого ноябрьского сбоя (два поражения подряд) «Манчестер Сити» вернулся на победную волну и выиграл шесть матчей, половину из них - на ноль, и до двух очков сократил отставание от лидера сезона.
У «Вест Хэма» заботы более приземленные - выжить бы в АПЛ. За пять последних туров лондонцы набрали всего три очка и свалились в зону вылета. За 10 туров столичный клуб ни разу не сыграл на ноль, но при этом и забивает достаточно регулярно. За восемь предыдущих матчей «Вест Хэм» лишь раз не вскрыл чужие ворота. «Ман Сити» периодически великодушно позволяет андердогам порезвиться в атаке - вспомним 5:4 с «Фулхэмом», 3:2 с «Лидсом». Есть надежда, что и в эту субботу менять цифры на табло будет не одна команда.
Российское ТВ не показывает английские футбольные турниры. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич, Родри, Доку, Стоунз (все - травмы)
«Брентфорд»: Фабианьски (травма)
Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.22. Предложение на успех гостей более чем в 10 раз выше - 12.75. Ничья в конторе котируется за 7.20.
Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 2:0. Этот вариант котируется за 7.50.
Коэффициент 1.32 на тотал больше 2.5 обещает голевую феерию в Манчестере.
Эксперты БК «МАРАФОН» по-прежнему считают явным фаворитом Премьер-лиги «Арсенал». Поставить на триумф «канониров» сейчас можно по котировке 1.64. Коэффициент на триумф «Ман Сити» составляет 2.86.