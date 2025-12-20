Манчестер Сити - Вест Хэм, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

После небольшого ноябрьского сбоя (два поражения подряд) «Манчестер Сити» вернулся на победную волну и выиграл шесть матчей, половину из них - на ноль, и до двух очков сократил отставание от лидера сезона.

У «Вест Хэма» заботы более приземленные - выжить бы в АПЛ. За пять последних туров лондонцы набрали всего три очка и свалились в зону вылета. За 10 туров столичный клуб ни разу не сыграл на ноль, но при этом и забивает достаточно регулярно. За восемь предыдущих матчей «Вест Хэм» лишь раз не вскрыл чужие ворота. «Ман Сити» периодически великодушно позволяет андердогам порезвиться в атаке - вспомним 5:4 с «Фулхэмом», 3:2 с «Лидсом». Есть надежда, что и в эту субботу менять цифры на табло будет не одна команда.