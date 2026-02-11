Ведомости
Манчестер Сити - Фулхэм, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Горожанам» нельзя отпускать лидера
Валентин Васильев

Манчестерские «горожане» героями вернулись из Манчестера в прошлый уикенд. Теперь команду Гвардиолы ждет соперник попроще. Удастся ли фавориту избежать неприятных сюрпризов в игре с «Фулхэмом». Разбираем матч на «Этихаде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

11.02.2026, Ср

19:30 МСК

«Фулхэм» (Лондон)

П1 - 1.39

Х - 5.40

П2 - 7.80

Турнир: английская Премьер-лига. 26-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья:  Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»431616175-105
«Фулхэм»161643105-175

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

Кубок лиги

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

24.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Вулверхэмптон»

    АПЛ

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Фулхэм»

1:2

«Эвертон»

АПЛ

01.02.2026«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Фулхэм»

АПЛ

24.01.2026«Фулхэм»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

17.01.2026«Лидс»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

10.01.2026«Фулхэм»

3:1

«Мидлсбро»

    АПЛ

Место в турнирной таблице

«Ман Сити» не отпускает главного конкурента в таблице. Расстояние между ними по-прежнему составляет шесть очков. «Фулхэм» идет 12-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал25175349-1756
2Манчестер Сити25155551-2450
3Астон Вилла25145636-2747
4Манчестер Юнайтед26129547-3745
5Челси26128647-3044
6Ливерпуль25116840-3539
7Брентфорд251231039-3439
8Борнмут26910743-4537
9Эвертон26107929-3037
10Ньюкасл261061037-3736
11Сандерленд2599727-2936
12Фулхэм251041135-3734
13Кристал Пэлас2588926-2932
14Брайтон25710834-3331
15Лидс26791036-4530
16Тоттенхэм26781136-3729
17Ноттингем Форест25751325-3826
18Вест Хэм26661432-4924
19Бернли25361625-4915
20Вулверхэмптон25151916-488

Прогноз на матч

В прошлом туре обе команды встречались с представителями Ливерпуля. Результатов добились прямо противоположных: «Сити» выиграл на выезде у чемпиона, тогда как «Фулхэм» с аналогичным счетом 1:2 уступил дома «Эвертону».

В конце прошлого - начале нового года лондонцы собрали семь очков из девяти возможных на чужих полях, но в целом к «агрессивным гостям» их не отнесешь. По результатам гостевых матчей они пока только 15-е в лиге. Дома «Фулхэм» гораздо более опасен: до казуса с «Эвертоном» команда Марку Силвы одержала  на своей территории три победы подряд и разделила очки с «Ливерпулем».

Парни Гвардиолы в конце прошлой недели «Ливерпуль» в драматичном ключе обыграли - 2:1 с решающим пенальти Холанда на третьей компенсированный минуте. На своем поле допустить потери они просто не имеют права. Наш прогноз: победа фаворита с форой (-1).

«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.

Трансляции

Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол, Доку (все – травмы)

«Фулхэм»: Кейрни, Лукич (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Фулхэм»:

Позиция«Манчестер Сити»«Фулхэм»Позиция
Вратарь25. Доннарумма1. ЛеноВратарь
Защитник27. Нунес2. ТетеЗащитник
Защитник45. Хусанов5. АндерсенЗащитник
Защитник33. О’Райли15. КуэнкаЗащитник
Защитник15. Гехи33. РобинсонЗащитник
Полузащитник4. Рейндерс8. УилсонПолузащитник
Полузащитник16. Родри16. БергеПолузащитник
Полузащитник47. Фоден17. ИвобиПолузащитник
Нападающий10. Шерки19. ЧуквуэзеПолузащитник
Нападающий20. Бернанду Силва32. Смит-РоуПолузащитник
Нападающий9. Холанд7. ХименесНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаМарку СильваГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» присвоил коэффициент 1.39 на победу фаворита. Котировка на ничью выглядит более заманчиво - 5.40. Успех лондонцев и вовсе идет за 7.80.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Манчестер Сити» - «Фулхэм»?

Если исходить из расчетов трейдеров, голов в Манчестере намечается много. Тотал больше 2.5 котируется в «МАРАФОН» за 1.48.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Фулхэм»?

Легально - нигде. АПЛ ушла с российского ТВ в 2022 году.

