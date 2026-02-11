Манчестер Сити - Фулхэм, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Манчестерские «горожане» героями вернулись из Манчестера в прошлый уикенд. Теперь команду Гвардиолы ждет соперник попроще. Удастся ли фавориту избежать неприятных сюрпризов в игре с «Фулхэмом». Разбираем матч на «Этихаде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига. 26-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|43
|16
|16
|175-105
|«Фулхэм»
|16
|16
|43
|105-175
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Фулхэм»
1:2
«Эвертон»
АПЛ
|01.02.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
|«Фулхэм»
АПЛ
|24.01.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|17.01.2026
|«Лидс»
1:0
|«Фулхэм»
АПЛ
|10.01.2026
|«Фулхэм»
3:1
«Мидлсбро»
АПЛ
«Ман Сити» не отпускает главного конкурента в таблице. Расстояние между ними по-прежнему составляет шесть очков. «Фулхэм» идет 12-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|25
|17
|5
|3
|49-17
|56
|2
|Манчестер Сити
|25
|15
|5
|5
|51-24
|50
|3
|Астон Вилла
|25
|14
|5
|6
|36-27
|47
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47-30
|44
|6
|Ливерпуль
|25
|11
|6
|8
|40-35
|39
|7
|Брентфорд
|25
|12
|3
|10
|39-34
|39
|8
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43-45
|37
|9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37-37
|36
|11
|Сандерленд
|25
|9
|9
|7
|27-29
|36
|12
|Фулхэм
|25
|10
|4
|11
|35-37
|34
|13
|Кристал Пэлас
|25
|8
|8
|9
|26-29
|32
|14
|Брайтон
|25
|7
|10
|8
|34-33
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36-45
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36-37
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32-49
|24
|19
|Бернли
|25
|3
|6
|16
|25-49
|15
|20
|Вулверхэмптон
|25
|1
|5
|19
|16-48
|8
В прошлом туре обе команды встречались с представителями Ливерпуля. Результатов добились прямо противоположных: «Сити» выиграл на выезде у чемпиона, тогда как «Фулхэм» с аналогичным счетом 1:2 уступил дома «Эвертону».
В конце прошлого - начале нового года лондонцы собрали семь очков из девяти возможных на чужих полях, но в целом к «агрессивным гостям» их не отнесешь. По результатам гостевых матчей они пока только 15-е в лиге. Дома «Фулхэм» гораздо более опасен: до казуса с «Эвертоном» команда Марку Силвы одержала на своей территории три победы подряд и разделила очки с «Ливерпулем».
Парни Гвардиолы в конце прошлой недели «Ливерпуль» в драматичном ключе обыграли - 2:1 с решающим пенальти Холанда на третьей компенсированный минуте. На своем поле допустить потери они просто не имеют права. Наш прогноз: победа фаворита с форой (-1).
«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол, Доку (все – травмы)
«Фулхэм»: Кейрни, Лукич (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Фулхэм»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Фулхэм»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|1. Лено
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|2. Тете
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|5. Андерсен
|Защитник
|Защитник
|33. О’Райли
|15. Куэнка
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|33. Робинсон
|Защитник
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|8. Уилсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Родри
|16. Берге
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|17. Ивоби
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Шерки
|19. Чуквуэзе
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Бернанду Силва
|32. Смит-Роу
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|7. Хименес
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Марку Сильва
|Главный тренер
«МАРАФОН» присвоил коэффициент 1.39 на победу фаворита. Котировка на ничью выглядит более заманчиво - 5.40. Успех лондонцев и вовсе идет за 7.80.
Если исходить из расчетов трейдеров, голов в Манчестере намечается много. Тотал больше 2.5 котируется в «МАРАФОН» за 1.48.
Легально - нигде. АПЛ ушла с российского ТВ в 2022 году.