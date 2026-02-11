Манчестер Сити - Фулхэм, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В прошлом туре обе команды встречались с представителями Ливерпуля. Результатов добились прямо противоположных: «Сити» выиграл на выезде у чемпиона, тогда как «Фулхэм» с аналогичным счетом 1:2 уступил дома «Эвертону».

В конце прошлого - начале нового года лондонцы собрали семь очков из девяти возможных на чужих полях, но в целом к «агрессивным гостям» их не отнесешь. По результатам гостевых матчей они пока только 15-е в лиге. Дома «Фулхэм» гораздо более опасен: до казуса с «Эвертоном» команда Марку Силвы одержала на своей территории три победы подряд и разделила очки с «Ливерпулем».

Парни Гвардиолы в конце прошлой недели «Ливерпуль» в драматичном ключе обыграли - 2:1 с решающим пенальти Холанда на третьей компенсированный минуте. На своем поле допустить потери они просто не имеют права. Наш прогноз: победа фаворита с форой (-1).

«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.