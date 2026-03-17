Ведомости
Спорт

Рейтинг букмекеров

Лига чемпионов УЕФА

Манчестер Сити - Реал Мадрид, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
От Гвардиолы требуется чудо
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Манчестере «Сити» попытается ликвидировать дефицит в три гола после крайне неудачного путешествия в Мадрид. Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на столкновение двух топов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)  

18.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Манчестер Сити» (Англия) 

П1 - 1.50

Х - 5.40

П2 - 5.10

Турнир:  Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»65731-33
«Реал»75633-31

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Вест Хэм»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

04.03.2026«Манчестер Сити»

2:2

«Ноттингем Форест»

    АПЛ

28.02.2026«Лидс»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Реал»

4:1

«Эльче»

Ла Лига

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.03.2026«Сельта»

1:2

«Реал»

Ла Лига

02.03.2026«Реал»

0:1

«Хетафе»

Ла Лига

25.02.2026«Реал»

2:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

Календарь и результаты матчей

Свернуть

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

Свернуть

Первый матч европейских грандов получился достаточно аномальным. «Реал» без своего главного бомбардира Мбаппе отгрузил три безответных мяча «Ман Сити» с Холандом. Героем мадридского вечера выступил Федерико Вальверде, неожиданно оформивший хет-трик.

Теперь перед командой Гвардиолы стоит тяжелейшая задача: отыграть дома эти самые «минус 3». В состоянии ли это сделать «горожане», большой вопрос. Тем более что Мбаппе близок к выздоровлению и в случае крайней необходимости, видимо, сможет появиться на поле  «Этихада».

По крайней мере здесь-то уж точно игры в одни ворота не предвидится. Даже если «Ман Сити» суждено вылететь из ЛЧ, он постарается сделать это как можно эффектнее. Следовательно, голы в этом матче должны быть. И, скорее всего, в обе стороны. 

FONBET  дает на этот исход коэффициент 1.63.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Манчестере покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Гвардиол (травма)

«Реал Мадрид»: Алаба, Менди, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас (все - травмы), Мбаппе (под вопросом)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Реал»:

Позиция«Манчестер Сити»«Реал Мадрид»Позиция
Вратарь25. Доннарумма1. КуртуаВратарь
Защитник45. Хусанов12. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник15. Гехи24. ХейсенЗащитник
Защитник3. Диаш22. РюдигерЗащитник
Защитник33. О'Райли6. КамавингаЗащитник
Полузащитник4. Рейндерс14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник16. Родри15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник20. Бернанду Силва8. ВальвердеПолузащитник
Полузащитник7. Мармуш45. ПитарчПолузащитник
Нападающий42. Семеньо7. ВинисиусНападающий
Нападающий9. Холанд21. ДиасНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В случае победы британцев FONBET  умножит номинал сыгравшей ставки на полтора. Успех мадридцев котируется более чем в три раза выше - за 5.10. Самое интересное предложение на главном маркете зафиксировано на ничью - 5.40.

Обратная ситуация с коэффициентами на проход в четвертьфинал. Тут фаворит - Мадрид (коэффициент 1.19). На итоговую победу «Манчестер Сити» ставки принимаются с котировкой 4.90.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Реал»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля - в матче, но не в паре. 

Сумеет ли «Манчестер Сити» отыграться после 0:3?

Вероятность того, что хозяева забьют больше трех голов (а именно этого требует от них ситуация), аналитики оценили котировкой 3.75. Тотал больше 3.5 мячей хозяев котируется за 4.40.

Будет ли играть Мбаппе?

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа не исключил участие своей французской звезды в ответном матче. 

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё