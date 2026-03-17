Манчестер Сити - Реал Мадрид, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый матч европейских грандов получился достаточно аномальным. «Реал» без своего главного бомбардира Мбаппе отгрузил три безответных мяча «Ман Сити» с Холандом. Героем мадридского вечера выступил Федерико Вальверде, неожиданно оформивший хет-трик.

Теперь перед командой Гвардиолы стоит тяжелейшая задача: отыграть дома эти самые «минус 3». В состоянии ли это сделать «горожане», большой вопрос. Тем более что Мбаппе близок к выздоровлению и в случае крайней необходимости, видимо, сможет появиться на поле «Этихада».

По крайней мере здесь-то уж точно игры в одни ворота не предвидится. Даже если «Ман Сити» суждено вылететь из ЛЧ, он постарается сделать это как можно эффектнее. Следовательно, голы в этом матче должны быть. И, скорее всего, в обе стороны.

