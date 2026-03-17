Манчестер Сити - Реал Мадрид, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Манчестере «Сити» попытается ликвидировать дефицит в три гола после крайне неудачного путешествия в Мадрид. Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на столкновение двух топов.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|6
|5
|7
|31-33
|«Реал»
|7
|5
|6
|33-31
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Вест Хэм»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Манчестер Сити»
2:2
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|28.02.2026
|«Лидс»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Реал»
4:1
«Эльче»
Ла Лига
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Сельта»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|02.03.2026
|«Реал»
0:1
«Хетафе»
Ла Лига
|25.02.2026
|«Реал»
2:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
Первый матч европейских грандов получился достаточно аномальным. «Реал» без своего главного бомбардира Мбаппе отгрузил три безответных мяча «Ман Сити» с Холандом. Героем мадридского вечера выступил Федерико Вальверде, неожиданно оформивший хет-трик.
Теперь перед командой Гвардиолы стоит тяжелейшая задача: отыграть дома эти самые «минус 3». В состоянии ли это сделать «горожане», большой вопрос. Тем более что Мбаппе близок к выздоровлению и в случае крайней необходимости, видимо, сможет появиться на поле «Этихада».
По крайней мере здесь-то уж точно игры в одни ворота не предвидится. Даже если «Ман Сити» суждено вылететь из ЛЧ, он постарается сделать это как можно эффектнее. Следовательно, голы в этом матче должны быть. И, скорее всего, в обе стороны.
FONBET дает на этот исход коэффициент 1.63.
В прямом эфире игру в Манчестере покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Сити»: Гвардиол (травма)
«Реал Мадрид»: Алаба, Менди, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас (все - травмы), Мбаппе (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Реал»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|45. Хусанов
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|33. О'Райли
|6. Камавинга
|Защитник
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Родри
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Бернанду Силва
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Мармуш
|45. Питарч
|Полузащитник
|Нападающий
|42. Семеньо
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|21. Диас
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
В случае победы британцев FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на полтора. Успех мадридцев котируется более чем в три раза выше - за 5.10. Самое интересное предложение на главном маркете зафиксировано на ничью - 5.40.
Обратная ситуация с коэффициентами на проход в четвертьфинал. Тут фаворит - Мадрид (коэффициент 1.19). На итоговую победу «Манчестер Сити» ставки принимаются с котировкой 4.90.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля - в матче, но не в паре.
Вероятность того, что хозяева забьют больше трех голов (а именно этого требует от них ситуация), аналитики оценили котировкой 3.75. Тотал больше 3.5 мячей хозяев котируется за 4.40.
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа не исключил участие своей французской звезды в ответном матче.