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24 января 8:05ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити— Челси, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В центральном мате тура соперники не станут отсиживаться в обороне
Руслан Ипполитов

25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу «Челси» приедет в гости к «Манчестер Сити». Лондонцы имеют хороший шанс приблизиться к тройке лидеров АПЛ, а отстающие от «синих» всего на два очка мерсисайдцы постараются догнать команду Энцо Марески. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

25.01.2025, Сб

20:30 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.00

Х - 4.05

П2 - 3.30

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный арбитр: Джон Брукс

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«МС»633664221-220
«Челси»643663220-221

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2025

«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.01.2025

«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

11.01.2025

«Челси»

5:0

«Моркам»

Кубок Англии

04.01.2025

«Кристал Пэлас»

1:1

«Челси»

АПЛ

30.12.2024

«Ипсвич»

2:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.01.2025«ПСЖ»4:2«МС»Лига чемпионов
19.01.2025«Ипсвич»0:6«МС»АПЛ
14.01.2025«Брентфорд»2:2«МС»АПЛ
11.01.2025«МС»8:0«Солфорд»Кубок Англии
04.01.2025«МС»4:1«Вест Хэм»АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024«Челси»

0:2

«МС»

АПЛ

20.04.2024«МС»

1:0

«Челси»

Кубок Англии

17.02.2024«МС»

1:1

«Челси»

АПЛ

12.11.2023«Челси»

4:4

«МС»

АПЛ

21.05.2023«МС»

1:0

«Челси»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль21155150-2050
2. Арсенал22128243-2144
3. Ноттингем22135433-2244
4. Челси22117444-2740
5. Манчестер Сити22115644-2938
6. Ньюкасл22115638-2638
7. Борнмут22107536-2637
8. Астон Вилла22106633-3436
9. Брайтон22810435-3034
10. Фулхэм2289534-3033
11. Брентфорд22841040-3928
12. Кристал Пэлас2269725-2827
13. Манчестер Юнайтед22751027-3226
14. Вест Хэм22751027-4326
15. Тоттенхэм22731245-3524
16. Эвертон2148918-2820
17. Вулверхэмптон22441432-5116
18. Ипсвич22371220-4316
19. Лестер22351423-4814
20. Саутгемптон22131815-506

Прогноз на матч

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Лигочемпионский матч в Париже с «ПСЖ» (4:2) высветил проблемы «Манчестер Сити». Связаны они в первую очередь с обороной, ведь, поведя на «Парк де Пренс» во втором тайме в два мяча, команда Пепа Гвардиолы не только не смогла удержать преимущество, но и пропустила четыре гола.

Сегодняшний «Челси» тоже не привык отсиживаться в обороне и делит с «Манчестер Сити» третье место в списке самых результативных команд АПЛ. Статистика личных встреч говорит, что противники обычно выдают низовые матчи, но на этот раз зрители имеют право рассчитывать на приятное количество забитых мячей. Не станем гадать с именем победителя, а поставим на то, что голов в предстоящей встрече случится больше трех. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аке (все - травма)

«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Келлиман, Колвилл, Фернандес, Лавиа (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:

Позиция

«МС»

«Челси»

Позиция

Вратарь

31. Эдерсон

1. Санчес

Вратарь

Защитник

27. Нунес

3. Кукурелья

Защитник

Защитник

3. Диаш

23. Чалоба

Защитник

Защитник

25. Аканджи

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник

24. Гвардиол

24. Джеймс

Защитник

Полузащитник 

8. Ковачич

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 

47. Фоден

22. Дьюсбери-Холл

Полузащитник 

Полузащитник

20. Силва

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник

17. Де Брейне

7. Нету

Нападающий

Полузащитник

26. Савио

11. Мадуэке

Нападающий

Нападающий

9. Холанд

15. Джексон

Нападающий

Главный тренер

Хосеп Гвардиола

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не видит явного фаворита матча. Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 2.00. На ничью можно поставить за 4.05, а выигрыш «Челси» идет за 3.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» - «Челси»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Манчестер Сити» со счетом 2:1 или ничью 1:1, предлагая за это коэффициент - 9.50. Победа хозяев со счетом 1:0 или 2:0 идут за 14.00. 

Будут ли голы в матче «Манчестер Сити» - «Челси»?

Эксперты не ждут очень результативной игры, но при этом верят, что отличиться смогут обе команды. Коэффициент на то, что обе забьют - 1.40. Тотал больше 2.5 котируется за 1.45. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 14.00. 

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.20

«Арсенал» - 4.50

«Манчестер Сити» - 25.00

На чемпионство «Челси» можно поставить за 30.00.

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