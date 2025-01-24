Манчестер Сити— Челси, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лигочемпионский матч в Париже с «ПСЖ» (4:2) высветил проблемы «Манчестер Сити». Связаны они в первую очередь с обороной, ведь, поведя на «Парк де Пренс» во втором тайме в два мяча, команда Пепа Гвардиолы не только не смогла удержать преимущество, но и пропустила четыре гола.

Сегодняшний «Челси» тоже не привык отсиживаться в обороне и делит с «Манчестер Сити» третье место в списке самых результативных команд АПЛ. Статистика личных встреч говорит, что противники обычно выдают низовые матчи, но на этот раз зрители имеют право рассчитывать на приятное количество забитых мячей. Не станем гадать с именем победителя, а поставим на то, что голов в предстоящей встрече случится больше трех.