Манчестер Сити— Челси, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу «Челси» приедет в гости к «Манчестер Сити». Лондонцы имеют хороший шанс приблизиться к тройке лидеров АПЛ, а отстающие от «синих» всего на два очка мерсисайдцы постараются догнать команду Энцо Марески.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер)
25.01.2025, Сб
20:30 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 2.00
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный арбитр: Джон Брукс
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«МС»
|63
|36
|64
|221-220
|«Челси»
|64
|36
|63
|220-221
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.01.2025
«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
14.01.2025
«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
11.01.2025
«Челси»
5:0
«Моркам»
Кубок Англии
04.01.2025
«Кристал Пэлас»
1:1
«Челси»
АПЛ
30.12.2024
«Ипсвич»
2:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.01.2025
|«ПСЖ»
|4:2
|«МС»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Ипсвич»
|0:6
|«МС»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Брентфорд»
|2:2
|«МС»
|АПЛ
|11.01.2025
|«МС»
|8:0
|«Солфорд»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«МС»
|4:1
|«Вест Хэм»
|АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2024
|«Челси»
0:2
«МС»
АПЛ
|20.04.2024
|«МС»
1:0
«Челси»
Кубок Англии
|17.02.2024
|«МС»
1:1
«Челси»
АПЛ
|12.11.2023
|«Челси»
4:4
«МС»
АПЛ
|21.05.2023
|«МС»
1:0
«Челси»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|2. Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|3. Ноттингем
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|4. Челси
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|5. Манчестер Сити
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|6. Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|7. Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|8. Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|9. Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|10. Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|11. Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12. Кристал Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13. Манчестер Юнайтед
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|14. Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15. Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|16. Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|17. Вулверхэмптон
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|18. Ипсвич
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|19. Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20. Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
Лигочемпионский матч в Париже с «ПСЖ» (4:2) высветил проблемы «Манчестер Сити». Связаны они в первую очередь с обороной, ведь, поведя на «Парк де Пренс» во втором тайме в два мяча, команда Пепа Гвардиолы не только не смогла удержать преимущество, но и пропустила четыре гола.
Сегодняшний «Челси» тоже не привык отсиживаться в обороне и делит с «Манчестер Сити» третье место в списке самых результативных команд АПЛ. Статистика личных встреч говорит, что противники обычно выдают низовые матчи, но на этот раз зрители имеют право рассчитывать на приятное количество забитых мячей. Не станем гадать с именем победителя, а поставим на то, что голов в предстоящей встрече случится больше трех.
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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аке (все - травма)
«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Келлиман, Колвилл, Фернандес, Лавиа (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:
Позиция
«МС»
«Челси»
Позиция
Вратарь
|31. Эдерсон
1. Санчес
Вратарь
Защитник
|27. Нунес
3. Кукурелья
Защитник
Защитник
|3. Диаш
23. Чалоба
Защитник
Защитник
|25. Аканджи
4. Адарабиойо
Защитник
Защитник
|24. Гвардиол
24. Джеймс
Защитник
Полузащитник
|8. Ковачич
25. Кайседо
Полузащитник
Полузащитник
|47. Фоден
22. Дьюсбери-Холл
Полузащитник
Полузащитник
|20. Силва
20. Палмер
Полузащитник
Полузащитник
|17. Де Брейне
7. Нету
Нападающий
Полузащитник
|26. Савио
11. Мадуэке
Нападающий
Нападающий
|9. Холанд
15. Джексон
Нападающий
Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
Энцо Мареска
Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Манчестер Сити» со счетом 2:1 или ничью 1:1, предлагая за это коэффициент - 9.50. Победа хозяев со счетом 1:0 или 2:0 идут за 14.00.
Эксперты не ждут очень результативной игры, но при этом верят, что отличиться смогут обе команды. Коэффициент на то, что обе забьют - 1.40. Тотал больше 2.5 котируется за 1.45. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 14.00.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.20
«Арсенал» - 4.50
«Манчестер Сити» - 25.00
На чемпионство «Челси» можно поставить за 30.00.
Партнерский проект