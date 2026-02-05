Ведомости
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Майкл Кэррик творит чудеса!
Валентин Васильев

Субботнюю программу 25-го тура Английской Премьер-лиги откроет интереснейшая встреча в Манчестере. Местные «Юнайтед» принимают «Тоттенхэм». С приходом Каррика «МЮ» перестал терять очки. Продолжится ли эта серия в первую субботу февраля?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

07.02.2026, C,

15:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон) 

П1 - 1.65

Х - 4.60

П2 - 4.70

Турнир:   английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»965358326-275
«Тоттенхэм»585396275-326

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Фулхэм»

АПЛ

25.01.2026«Арсенал»

2:3

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

17.01.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.01.2026«Манчестер Юнайтед»

1:2

«Брайтон»

Кубок Англии

07.01.2026«Бернли»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Айнтрахт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бернли»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.01.2026«Тоттенхэм»

2:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

17.01.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Вест Хэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Манчестер Юнайтед» - уже четвертый в турнирной таблице - и явно останавливаться не собирается. Его соперник пока идет в 14-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал24165346-1753
2Манчестер Сити24145549-2347
3Астон Вилла24144635-2646
4Манчестер Юнайтед24118544-3641
5Челси24117642-2740
6Ливерпуль24116739-3339
7Брентфорд241131036-3236
8Сандерленд2499627-2636
9Фулхэм241041034-3534
10Эвертон2497826-2734
11Ньюкасл2496933-3333
12Борнмут2489740-4333
13Брайтон24710734-3231
14Тоттенхэм2478935-3329
15Кристал Пэлас2478925-2929
16Лидс24681031-4226
17Ноттингем Форест24751224-3526
18Вест Хэм24551429-4820
19Бернли24361525-4715
20Вулверхэмптон24151815-458

Прогноз на матч

С приходом Майкла Кэррика «МЮ» не просто перестал проигрывать - он вообще не теряет очков! И не сказать, что соперники у «красных дьяволов» были проходные - наоборот, самые что ни на есть топовые! Земляков из «Сити» «Юнайтед» всухую обыграли дома, лидера сезона «Арсенал» - на выезде. В последнем туре манкунианцы одолели «Вест Хэм» - 3:2. И вот третье подряд лондонское препятствие на пути Кэррика. Футболистом Майкл многократно соперничал с «Тоттенхэмом», тренером сыграет против него впервые. 

«Тоттенхэм», кстати, «Вест Хэму» в январе уступил - 1:2 дома. Реакция команды на эту неудачу оказалась достойной - одинаковые по счету (2:0) победы над «Боруссией» и «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов и две выездные ничьи «под копирку» (2:2) в АПЛ - с «Бернли» и «Манчестер Сити».

Забивная серия «МЮ» во всех турнирах насчитывает уже 13 матчей, «Тоттенхэма» - восемь. При этом в четырех матчах подряд «шпоры» поражали чужие ворота дважды. Вероятность обмена голами в Манчестере весьма высока. В «БЕТСИТИ» поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«МЮ»: де Лигт, Доргу (оба - травмы)

«Тоттенхэм»: Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «МЮ»:

Позиция«МЮ»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь31. Ламменс1. ВикариоВратарь
Защитник2. Дало3. ДэгушинЗащитник
Защитник5. Магуайр6. ПальиньяЗащитник
Защитник6. Мартинес17. РомероЗащитник
Защитник16. Диалло13. УдоджиПолузащитник
Полузащитник 23. Шоу14. ГрейПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро22. ГаллахерПолузащитник 
Полузащитник37. Майну8. БиссумаПолузащитник
Нападающий8. Фернандеш7. СимонсНападающий
Нападающий19. Мбемо39. Коло-МуаниНападающий
Нападающий16. Диалло19. СоланкеНападающий
Главный тренерМайкл КэррикТомас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей почти в три раза превышает котировку на успех хозяев (4.70 против 1.65). Ничья в компании идет с повышенным кэфом 4.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент 7.80).

Будет ли много голов в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»?

Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.53. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.50.

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

