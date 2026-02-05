Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С приходом Майкла Кэррика «МЮ» не просто перестал проигрывать - он вообще не теряет очков! И не сказать, что соперники у «красных дьяволов» были проходные - наоборот, самые что ни на есть топовые! Земляков из «Сити» «Юнайтед» всухую обыграли дома, лидера сезона «Арсенал» - на выезде. В последнем туре манкунианцы одолели «Вест Хэм» - 3:2. И вот третье подряд лондонское препятствие на пути Кэррика. Футболистом Майкл многократно соперничал с «Тоттенхэмом», тренером сыграет против него впервые.

«Тоттенхэм», кстати, «Вест Хэму» в январе уступил - 1:2 дома. Реакция команды на эту неудачу оказалась достойной - одинаковые по счету (2:0) победы над «Боруссией» и «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов и две выездные ничьи «под копирку» (2:2) в АПЛ - с «Бернли» и «Манчестер Сити».

Забивная серия «МЮ» во всех турнирах насчитывает уже 13 матчей, «Тоттенхэма» - восемь. При этом в четырех матчах подряд «шпоры» поражали чужие ворота дважды. Вероятность обмена голами в Манчестере весьма высока. В «БЕТСИТИ» поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.