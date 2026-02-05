Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботнюю программу 25-го тура Английской Премьер-лиги откроет интереснейшая встреча в Манчестере. Местные «Юнайтед» принимают «Тоттенхэм». С приходом Каррика «МЮ» перестал терять очки. Продолжится ли эта серия в первую субботу февраля?
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|96
|53
|58
|326-275
|«Тоттенхэм»
|58
|53
|96
|275-326
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
«Фулхэм»
АПЛ
|25.01.2026
|«Арсенал»
2:3
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|17.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
1:2
«Брайтон»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Айнтрахт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.01.2026
|«Тоттенхэм»
2:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Вест Хэм»
АПЛ
«Манчестер Юнайтед» - уже четвертый в турнирной таблице - и явно останавливаться не собирается. Его соперник пока идет в 14-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|2
|Манчестер Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|8
|5
|44-36
|41
|5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27-26
|36
|9
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34-35
|34
|10
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35-33
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|16
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31-42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|7
|5
|12
|24-35
|26
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|19
|Бернли
|24
|3
|6
|15
|25-47
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
С приходом Майкла Кэррика «МЮ» не просто перестал проигрывать - он вообще не теряет очков! И не сказать, что соперники у «красных дьяволов» были проходные - наоборот, самые что ни на есть топовые! Земляков из «Сити» «Юнайтед» всухую обыграли дома, лидера сезона «Арсенал» - на выезде. В последнем туре манкунианцы одолели «Вест Хэм» - 3:2. И вот третье подряд лондонское препятствие на пути Кэррика. Футболистом Майкл многократно соперничал с «Тоттенхэмом», тренером сыграет против него впервые.
«Тоттенхэм», кстати, «Вест Хэму» в январе уступил - 1:2 дома. Реакция команды на эту неудачу оказалась достойной - одинаковые по счету (2:0) победы над «Боруссией» и «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов и две выездные ничьи «под копирку» (2:2) в АПЛ - с «Бернли» и «Манчестер Сити».
Забивная серия «МЮ» во всех турнирах насчитывает уже 13 матчей, «Тоттенхэма» - восемь. При этом в четырех матчах подряд «шпоры» поражали чужие ворота дважды. Вероятность обмена голами в Манчестере весьма высока. В «БЕТСИТИ» поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: де Лигт, Доргу (оба - травмы)
«Тоттенхэм»: Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «МЮ»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|2. Дало
|3. Дэгушин
|Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|6. Пальинья
|Защитник
|Защитник
|6. Мартинес
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|16. Диалло
|13. Удоджи
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Шоу
|14. Грей
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|22. Галлахер
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Майну
|8. Биссума
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Фернандеш
|7. Симонс
|Нападающий
|Нападающий
|19. Мбемо
|39. Коло-Муани
|Нападающий
|Нападающий
|16. Диалло
|19. Соланке
|Нападающий
|Главный тренер
|Майкл Кэррик
|Томас Франк
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей почти в три раза превышает котировку на успех хозяев (4.70 против 1.65). Ничья в компании идет с повышенным кэфом 4.60.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент 7.80).
Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.53. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.50.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».