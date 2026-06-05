Марокко - Норвегия, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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В XXI веке сборные Марокко и Норвегии ни разу не пересекались друг с другом. В ближайшее воскресенье они устранят этот пробел в американском Гаррисоне. Для обеих команд эта встреча станет последней перед стартом на ЧМ-2026. Вашему вниманию лучшие коэффициенты и редакционный прогноз на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» (Гаррисон, США)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Марокко
|0
|1
|0
|2-2
|Норвегия
|0
|1
|0
|2-2
Последние пять игр Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
|27.03.2025
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Италия
1:4
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Норвегия
4:1
Эстония
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2026
|Марокко
4:0
Мадагаскар
Товарищеский матч
|26.05.2026
|Марокко
5:0
Бурунди
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Марокко
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|14.01.2026
|Нигерия
0:0, пен. 2:4
Марокко
Кубок африканских наций
Сборная Норвегии уверенно выиграла отборочный турнир чемпионата мира, опередив Италию. Но в предстоящем матче ее не назовешь фаворитом, по крайней мере - явным. Команда Марокко на 23 позиции опережает Норвегию в рейтинге ФИФА, а ее результаты выглядят не менее впечатляюще.
Единственное поражение в 2026 году марокканцы потерпели в финале Кубка африканских наций от Сенегала, но Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола избавил их от него. Победа в решающем матче была присуждена «Атласным львам». С учетой этой скандальной игры беспроигрышная серия Марокко насчитывает уже 28 матчей!
Для марокканцев не то что поражение, даже пропущенный мяч - уже чрезвычайное происшествие. За последние восемь матчей они пропустили всего два гола (без учета финала КАН). Норвежцам будет невероятно сложно проломить эту стену.
Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным исходом.
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики БК PARI ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение команде Норвегии (2.15 на победу). Коэффициенты на два других базовых рынка выше - 3.15 на Марокко и 3.55 на ничью.
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