Марокко - Норвегия, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Норвегии уверенно выиграла отборочный турнир чемпионата мира, опередив Италию. Но в предстоящем матче ее не назовешь фаворитом, по крайней мере - явным. Команда Марокко на 23 позиции опережает Норвегию в рейтинге ФИФА, а ее результаты выглядят не менее впечатляюще.

Единственное поражение в 2026 году марокканцы потерпели в финале Кубка африканских наций от Сенегала, но Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола избавил их от него. Победа в решающем матче была присуждена «Атласным львам». С учетой этой скандальной игры беспроигрышная серия Марокко насчитывает уже 28 матчей!

Для марокканцев не то что поражение, даже пропущенный мяч - уже чрезвычайное происшествие. За последние восемь матчей они пропустили всего два гола (без учета финала КАН). Норвежцам будет невероятно сложно проломить эту стену.

Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным исходом.

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