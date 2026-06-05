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ГлавнаяПрогнозыМарокко - Норвегия, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Марокко - Норвегия, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Протаранит ли Холанд марокканскую стену?
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

В XXI веке сборные Марокко и Норвегии ни разу не пересекались друг с другом. В ближайшее воскресенье они устранят этот пробел в американском Гаррисоне. Для обеих команд эта встреча станет последней перед стартом на ЧМ-2026. Вашему вниманию лучшие коэффициенты и редакционный прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 8

07.06.2025, Вс

22:00 МСК

Норвегия

Место в рейтинге ФИФА: 31

П1 - 3.15

Х - 3.55

П2 - 2.15

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум»  (Гаррисон, США)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Марокко0102-2
Норвегия0102-2

Последние пять игр Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

 Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

 Товарищеский матч

27.03.2025Нидерланды

2:1

Норвегия

 Товарищеский матч

16.11.2025Италия

1:4

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Норвегия

4:1

Эстония

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.06.2026Марокко

4:0

Мадагаскар

 Товарищеский матч

26.05.2026Марокко

5:0

Бурунди

 Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

 Товарищеский матч

27.03.2026Марокко

1:1

Эквадор

 Товарищеский матч

14.01.2026Нигерия

0:0, пен. 2:4

Марокко

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

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Сборная Норвегии уверенно выиграла отборочный турнир чемпионата мира, опередив Италию. Но в предстоящем матче ее не назовешь фаворитом, по крайней мере - явным. Команда Марокко на 23 позиции опережает Норвегию в рейтинге ФИФА, а ее результаты выглядят не менее впечатляюще.

Единственное поражение в 2026 году марокканцы потерпели в финале Кубка африканских наций от Сенегала, но Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола избавил их от него. Победа в решающем матче была присуждена «Атласным львам». С учетой этой скандальной игры беспроигрышная серия Марокко насчитывает уже 28 матчей! 

Для марокканцев не то что поражение, даже пропущенный мяч - уже чрезвычайное происшествие. За последние восемь матчей они пропустили всего два гола (без учета финала КАН).  Норвежцам будет невероятно сложно проломить эту стену.

Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре более чем реальным исходом.

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Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение команде Норвегии (2.15 на победу). Коэффициенты на два других базовых рынка выше - 3.15 на Марокко и 3.55 на ничью.

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