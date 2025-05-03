Марсель — Лион, 6 декабря: прогноз на матч Лиги 1, трансляция, составы

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В среду, 6 декабря, состоится перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Франции. В дерби «Олимпиков» сойдутся гранды местного футбола из Марселя и Лиона. Чего ждать от матча, который несколько недель назад был сорван?
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 10-й тур
Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)
Судьи: Франсуа Летексье (главный арбитр), Мехди Рахмуни, Микаэль Бершебрю (ассистенты), Микаэль Лезаж (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Марсель»
|38
|43
|42
|182-185
|«Лион»
|42
|43
|38
|185-182
Последние пять игр «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2023
|«Марсель»
2:0
«Ренн»
Лига 1
|30.11.2023
|«Марсель»
4:3
«Аякс»
Лига Европы
|25.11.2023
|«Страсбур»
1:1
«Марсель»
Лига 1
|12.11.2023
|«Ланс»
1:0
«Марсель»
Лига 1
|09.12.2023
|АЕК
0:2
«Марсель»
Лига Европы
Последние пять игр «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2023
|«Ланс»
3:2
«Лион»
Лига 1
|26.11.2023
|«Лион»
0:2
«Лилль»
Лига 1
|12.11.2023
|«Ренн»
0:1
«Лион»
Лига 1
|05.11.2023
|«Лион»
1:1
«Метц»
Лига 1
|22.10.2023
|«Лион»
1:2
«Клермон»
Лига 1
К очной встрече претендентов на трофей разделяет всего три очка. В случае победы “Монако” догонит действующего чемпиона.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|2. Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|3. Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|4. Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|5. Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|6. Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|7. Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|8. Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|17
|9. Марсель
|13
|4
|5
|4
|15-14
|17
|10. Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|11. Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|12. Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|13. Монпелье*
|14
|3
|5
|6
|17-20
|13
|14. Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|15. Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|16. Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|17. Клермон
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|18. Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
*- с «Монпелье» сняли одно очко за поведение болельщиков и бросок петарды на поле
«Лион» продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы с одной победой в сезоне, и на его фоне «Марсель» выглядит явным фаворитом при всей своей нестабильности. Но играть чистую П1, несмотря на приятные котировки, не решимся - все-таки в дерби бывают сюрпризы. На победу гостей рассчитывать не приходится, но вариант с ничьей не исключаем. Двойной шанс в пользу «Марселя» резонно скомбинировать с ТМ (3,5). Такой тотал заходил в девяти последних очных встречах команд, а также в четырех из пяти их последних матчей в сезоне.
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На территории РФ чемпионат Франции легально не транслируется. Следить за событиями матча онлайн можно будет на ведущих спортивных сайтах, ресурсах букмекерских контор и в социальных сетях.
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Потери
«Марсель»: Ронжье (травма), Ндиай (дисквалификация)
«Лион»: Лепенан (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Лион»:
|Позиция
|«Марсель»
|«Лион»
|Вратарь
|16. Лопес
|1. Лопеш
|Защитник
|7. Клосс
|22. Мата
|Защитник
|99. Мбемба
|12. О'Брайен
|Защитник
|4. Жиго
|5. Ловрен
|Защитник
|12. Лоди
|3. Тальяфико
|Полузащитник
|19. Кондогбия
|6. Какре
|Полузащитник
|8. Унаи
|4. Акуоку
|Полузащитник
|11. Харит
|18. Шерки
|Нападающий
|23. Сарр
|37. Нуама
|Нападающий
|9. Витинья
|11. Кадевере
|Нападающий
|10. Обамеянг
|10. Ляказетт
|Главный тренер
|Дженнаро Гаттузо
|Пьер Саж
Аналитики предлагают довольно высокие котировки на все исходы встречи. Победа «Марселя» идет в PARI с коэффициентом 1,72, на ничью можно поставить за 3,95, а на выигрыш «Лиона» - за 4,90.
Букмекеры ожидаемо считают хозяев фаворитами на фоне последней команды чемпионата.
На территории РФ матчи Лиги 1 официально не транслируются. Возможно, альтернативную трансляцию предложат букмекеры.
Изначально встреча должна была состояться 29 октября, однако автобус гостей подвергся атаке - предположительно, со стороны ультрас хозяев. Транспортное средство забросали камнями, осколки от разбитого стекла нанесли раны лица главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо. Матч в итоге перенесли. Примечательно, что к новой дате Гроссо уже уволили. Исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» назначили Пьера Сажа.
Наша ставка выиграла. «Марсель» разгромил «Лион» со счетом 3:0 благодаря голам Оливейры (21 минута), Мурильо (25) и Обамеянга (55).
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