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4 декабря 15:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Марсель — Лион, 6 декабря: прогноз на матч Лиги 1, трансляция, составы

Игра была перенесена из-за нападения на автобус гостей
Александр Бокулёв

В среду, 6 декабря, состоится перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Франции. В дерби «Олимпиков» сойдутся гранды местного футбола из Марселя и Лиона. Чего ждать от матча, который несколько недель назад был сорван?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Олимпик» (Марсель, Франция) 

06.12.2023, Ср

23:00 МСК

«Олимпик» (Лион, Франция) 

П1 - 1,72

Х - 3,95

П2 - 4,90

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 10-й тур

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

Судьи: Франсуа Летексье (главный арбитр), Мехди Рахмуни, Микаэль Бершебрю (ассистенты), Микаэль Лезаж (резервный)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Марсель»384342182-185
«Лион»424338185-182

Последние пять игр «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2023«Марсель»

2:0

«Ренн»

Лига 1

30.11.2023«Марсель»

4:3

«Аякс»

Лига Европы

25.11.2023«Страсбур»

1:1

«Марсель»

Лига 1

12.11.2023«Ланс»

1:0

«Марсель»

Лига 1

09.12.2023АЕК

0:2

«Марсель»

Лига Европы

Последние пять игр «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2023«Ланс»

3:2

«Лион»

Лига 1

26.11.2023«Лион»

0:2

«Лилль»

Лига 1

12.11.2023«Ренн»

0:1

«Лион»

Лига 1

05.11.2023«Лион»

1:1

«Метц»

Лига 1

22.10.2023«Лион»

1:2

«Клермон»

Лига 1

Место в турнирной таблице

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К очной встрече претендентов на трофей разделяет всего три очка. В случае победы “Монако” догонит действующего чемпиона.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ14103136-1133
2. Ницца1485114-529
3. Монако1483329-1927
4. Лилль1475219-1126
5. Реймс1472520-1923
6. Ланс1464419-1522
7. Брест1363417-1421
8. Нант1453618-2317
9. Марсель1345415-1417
10. Гавр1437412-1516
11. Метц1444615-2216
12. Ренн1436519-1915
13. Монпелье*1435617-2013
14. Тулуза1427514-1813
15. Страсбур1334611-1813
16. Лорьян1426618-2512
17. Клермон142489-2110
18. Лион1314811-247

*- с «Монпелье» сняли одно очко за поведение болельщиков и бросок петарды на поле

Прогноз на матч

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«Лион» продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы с одной победой в сезоне, и на его фоне «Марсель» выглядит явным фаворитом при всей своей нестабильности. Но играть чистую П1, несмотря на приятные котировки, не решимся - все-таки в дерби бывают сюрпризы. На победу гостей рассчитывать не приходится, но вариант с ничьей не исключаем. Двойной шанс в пользу «Марселя» резонно скомбинировать с ТМ (3,5). Такой тотал заходил в девяти последних очных встречах команд, а также в четырех из пяти их последних матчей в сезоне.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ чемпионат Франции легально не транслируется. Следить за событиями матча онлайн можно будет на ведущих спортивных сайтах, ресурсах букмекерских контор и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Марсель»: Ронжье (травма), Ндиай (дисквалификация)

«Лион»: Лепенан (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Лион»:

Позиция«Марсель»«Лион»
Вратарь16. Лопес1. Лопеш
Защитник7. Клосс22. Мата
Защитник99. Мбемба12. О'Брайен
Защитник4. Жиго5. Ловрен
Защитник12. Лоди3. Тальяфико
Полузащитник19. Кондогбия6. Какре
Полузащитник 8. Унаи4. Акуоку
Полузащитник11. Харит18. Шерки
Нападающий23. Сарр37. Нуама
Нападающий9. Витинья11. Кадевере
Нападающий10. Обамеянг10. Ляказетт
Главный тренерДженнаро ГаттузоПьер Саж

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики предлагают довольно высокие котировки на все исходы встречи. Победа «Марселя» идет в PARI с коэффициентом 1,72, на ничью можно поставить за 3,95, а на выигрыш «Лиона» - за 4,90.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Марсель» – «Лион»?

Букмекеры ожидаемо считают хозяев фаворитами на фоне последней команды чемпионата.

Где смотреть бесплатно матч «Марсель» – «Лион»?

На территории РФ матчи Лиги 1 официально не транслируются. Возможно, альтернативную трансляцию предложат букмекеры.

Что случилось перед матчем «Марсель» – «Лион»?

Изначально встреча должна была состояться 29 октября, однако автобус гостей подвергся атаке - предположительно, со стороны ультрас хозяев. Транспортное средство забросали камнями, осколки от разбитого стекла нанесли раны лица главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо. Матч в итоге перенесли. Примечательно, что к новой дате Гроссо уже уволили. Исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» назначили Пьера Сажа.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Марсель» разгромил «Лион» со счетом 3:0 благодаря голам Оливейры (21 минута), Мурильо (25) и Обамеянга (55).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных