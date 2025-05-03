Марсель — Лион, 6 декабря: прогноз на матч Лиги 1, трансляция, составы

«Лион» продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы с одной победой в сезоне, и на его фоне «Марсель» выглядит явным фаворитом при всей своей нестабильности. Но играть чистую П1, несмотря на приятные котировки, не решимся - все-таки в дерби бывают сюрпризы. На победу гостей рассчитывать не приходится, но вариант с ничьей не исключаем. Двойной шанс в пользу «Марселя» резонно скомбинировать с ТМ (3,5). Такой тотал заходил в девяти последних очных встречах команд, а также в четырех из пяти их последних матчей в сезоне.