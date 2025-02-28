Марсель — Нант, 2 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Марсель» — «Нант» ?

Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «Марселя» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 7.50. Сыгравшая ставка на 1:0 - на 8.50, 2:1 - на 9.00.

Стоит ли ждать результативной игры?

Букмекеры, судя по котировкам, ждут голы в этой встрече, но не очень много. За ТБ 2.5 предлагают 2.60, за ТМ 4.5 - 3.90.

Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 100.00. На «золотые» шансы всех остальных клубов Лиги 1 можно поставить с кэфом 5000.00.