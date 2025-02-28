Марсель — Нант, 2 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 2 марта, в рамках 24-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Марсель» и «Нант». Хозяева поля уверенно удерживают вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1. «Нант» проводит не лучший сезон и располагается в опасной близости от зоны вылета.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Марсель» (Марсель)
02.03.2025, Вс
22:45 МСК
«Нант» (Нант)
|П1 - 1.40
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур
Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)
Главный арбитр: Стефани Фраппар
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Марсель»
|47
|25
|29
|145-109
|«Нант»
|29
|25
|47
|109-145
Последние пять игр «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.202
|«Осер»
3:0
«Марсель»
Лига 1
|15.02.2025
|«Марсель»
5:1
«Сент-Этьен»
Лига 1
|09.02.2025
|«Анже»
0:2
«Марсель»
Лига 1
|02.02.2025
|«Марсель»
3:2
«Лион»
Лига 1
|26.01.2025
|«Ницца»
2:0
«Марсель»
Лига 1
Последние пять игр «Нанта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Нант»
3:1
«Ланс»
Лига 1
|15.02.2025
|«Монако»
7:1
«Нант»
Лига 1
|07.02.2025
|«Нант»
0:2
«Брест»
Лига 1
|02.02.2025
|«Реймс»
1:2
«Нант»
Лига 1
|26.01.2025
|«Нант»
1:1
«Лион»
Лига 1
Последние пять игр «Марселя» и «Нанта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Нант»
1:2
«Марсель»
Лига 1
|10.03.2024
|«Марсель»
2:0
«Нант»
Лига 1
|01.09.2023
|«Нант»
1:1
«Марсель»
Лига 1
|01.02.2023
|«Нант»
0:2
«Марсель»
Лига 1
|20.08.2022
|«Марсель»
2:1
«Нант»
Лига 1
После 23-х туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице. «Нанат» располагается на 14-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|23
|18
|5
|0
|62-22
|59
|2. Марсель
|23
|14
|4
|5
|50-29
|46
|3. Ницца
|23
|12
|7
|4
|46-27
|43
|4. Лилль
|23
|11
|8
|4
|38-23
|41
|5. Монако
|23
|12
|4
|7
|45-31
|40
|6. Лион
|23
|10
|6
|7
|42-30
|36
|7. Страсбур
|23
|9
|7
|7
|37-32
|34
|8. Ланс
|23
|9
|6
|8
|26-25
|33
|9. Брест
|23
|10
|3
|10
|35-38
|33
|10. Тулуза
|23
|8
|6
|9
|27-26
|30
|11. Осер
|23
|7
|7
|9
|34-37
|28
|12. Анже
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|13. Ренн
|23
|8
|2
|13
|30-32
|26
|14. Нант
|23
|5
|9
|9
|28-40
|24
|15. Реймс
|23
|5
|7
|11
|26-35
|22
|16. Сент-Этьен
|23
|5
|4
|14
|23-53
|19
|17. Гавр
|23
|5
|2
|16
|19-47
|17
|18. Монпелье
|23
|4
|3
|16
|21-54
|15
«Марсель» традиционно нестабилен. После разгрома «Сент-Этьена» (5:1) идет крупное поражение от «Осера» (3:0). Но это не мешает команде из портового города удерживать вторую строчку в турнирной таблице.
В первом круге «Марсель» добыл победу на выезде с минимальным счетом. Статистика личных встреч с «Нантом» у хозяев поля приятная. Есть все основания полагать, что и в предстоящей встрече три очка достанутся «бело-голубым». Гадать на тотале крайне проблематично. Не станем рисковать.
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|Условия
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Марсель»: Корнелиус (дисквалификация). Карбони, Бланко (оба - травма)
«Нант»: Козза (дисквалификация). Зезе, Сентонс (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Нант»:
|Позиция
|«Марсель»
«Нант»
Позиция
|Вратарь
|1. Рульи
16. Лопеш
Вратарь
|Защитник
|62. Мурильо
24. Соу
Защитник
|Защитник
|3. Мерлен
4. Паллуа
Защитник
|Защитник
|77. Дедич
98. Амьен-Аду
Защитник
|Полузащитник
|19. Кондогбиа
21. Кастеллетто
Защитник
|Полузащитник
|44. Энрике
6. Дуглас
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Беннасер
8. Лепенан
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хейбьерг
66. Леру
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гринвуд
27. Саймон
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Рабьо
39. Аблин
Нападающий
|Нападающий
|9. Гуири
31. Мохамед
Нападающий
|Главный тренер
|Роберто де Дзерби
Антуан Комбуаре
Главный тренер
Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «Марселя» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 7.50. Сыгравшая ставка на 1:0 - на 8.50, 2:1 - на 9.00.
Букмекеры, судя по котировкам, ждут голы в этой встрече, но не очень много. За ТБ 2.5 предлагают 2.60, за ТМ 4.5 - 3.90.
Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 100.00. На «золотые» шансы всех остальных клубов Лиги 1 можно поставить с кэфом 5000.00.
Партнерский проект