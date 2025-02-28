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28 февраля 10:15ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Марсель — Нант, 2 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

«Провансальцы» не отстанут от «ПСЖ»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 2 марта, в рамках 24-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Марсель» и «Нант». Хозяева поля уверенно удерживают вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1. «Нант» проводит не лучший сезон и располагается в опасной близости от зоны вылета. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Марсель» (Марсель)

02.03.2025, Вс

22:45 МСК

«Нант» (Нант)

П1 - 1.40

Х - 5.10

П2 - 7.30

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

Главный арбитр: Стефани Фраппар

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Марсель»472529145-109
«Нант»292547109-145

Последние пять игр «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.202«Осер»

3:0

«Марсель»

Лига 1

15.02.2025«Марсель»

5:1

«Сент-Этьен»

Лига 1

09.02.2025«Анже»

0:2

«Марсель»

Лига 1

02.02.2025«Марсель»

3:2

«Лион»

Лига 1

26.01.2025«Ницца»

2:0

«Марсель»

Лига 1

Последние пять игр «Нанта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Нант»

3:1

«Ланс»

Лига 1

15.02.2025«Монако»

7:1

«Нант»

Лига 1

07.02.2025«Нант»

0:2

«Брест»

Лига 1

02.02.2025«Реймс»

1:2

«Нант»

Лига 1

26.01.2025«Нант»

1:1

«Лион»

Лига 1

Последние пять игр «Марселя» и «Нанта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Нант»

1:2

«Марсель»

Лига 1

10.03.2024«Марсель»

2:0

«Нант»

Лига 1

01.09.2023«Нант»

1:1

«Марсель»

Лига 1

01.02.2023«Нант»

0:2

«Марсель»

Лига 1

20.08.2022«Марсель»

2:1

«Нант»

Лига 1

Турнирное положение

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После 23-х туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице. «Нанат» располагается на 14-й строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ23185062-2259
2. Марсель23144550-2946
3. Ницца23127446-2743
4. Лилль23118438-2341
5. Монако23124745-3140
6. Лион23106742-3036
7. Страсбур2397737-3234
8. Ланс2396826-2533
9. Брест231031035-3833
10. Тулуза2386927-2630
11. Осер2377934-3728
12. Анже23761026-3427
13. Ренн23821330-3226
14. Нант2359928-4024
15. Реймс23571126-3522
16. Сент-Этьен23541423-5319
17. Гавр23521619-4717
18. Монпелье23431621-5415

Прогноз на матч

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«Марсель» традиционно нестабилен. После разгрома «Сент-Этьена» (5:1) идет крупное поражение от «Осера» (3:0). Но это не мешает команде из портового города удерживать вторую строчку в турнирной таблице. 

В первом круге «Марсель» добыл победу на выезде с минимальным счетом. Статистика личных встреч с «Нантом» у хозяев поля приятная. Есть все основания полагать, что и в предстоящей встрече три очка достанутся «бело-голубым». Гадать на тотале крайне проблематично. Не станем рисковать.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях. Следить за развитием событий есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Марсель»:  Корнелиус (дисквалификация). Карбони, Бланко (оба - травма)

«Нант»: Козза (дисквалификация). Зезе, Сентонс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Нант»:

Позиция«Марсель»

«Нант»

Позиция

Вратарь1. Рульи

16. Лопеш

Вратарь

Защитник62. Мурильо

24. Соу

Защитник

Защитник3. Мерлен

4. Паллуа

Защитник

Защитник77. Дедич

98. Амьен-Аду

Защитник

Полузащитник 19. Кондогбиа

21. Кастеллетто

Защитник

Полузащитник 44. Энрике

6. Дуглас

Полузащитник 

Полузащитник 22. Беннасер

8. Лепенан

Полузащитник 

Полузащитник23. Хейбьерг

66. Леру

Полузащитник

Полузащитник 10. Гринвуд

27. Саймон

Полузащитник

Полузащитник 25. Рабьо

39. Аблин

Нападающий

Нападающий9. Гуири

31. Мохамед

Нападающий

Главный тренерРоберто де Дзерби

Антуан Комбуаре

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.40. На «Нант» можно поставить за 7.30. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 5.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Марсель» «Нант»?

Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «Марселя» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 7.50. Сыгравшая ставка на 1:0 - на 8.50, 2:1 - на 9.00.

Стоит ли ждать результативной игры?

Букмекеры, судя по котировкам, ждут голы в этой встрече, но не очень много. За ТБ 2.5 предлагают 2.60, за ТМ 4.5 - 3.90.

 Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 100.00. На «золотые» шансы всех остальных клубов Лиги 1 можно поставить с кэфом 5000.00. 

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